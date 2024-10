Fonte: IPA Luca Barbareschi

Luca Barbareschi ha riscoperto a Ballando con le Stelle un’antica passione, quella per il ballo. Quest’esperienza va ben oltre lo spettacolo in sé. È evidente come abbia toccato delle corde profonde. Se ne sono accorti anche i giudici, che si aspettavano da lui tanta grinta e invece hanno riscontrato una sensibilità notevole.

Tutto ciò lo ha spinto ad aprirsi, dichiarazione dopo dichiarazione. Lo dimostra anche la sua intervista a La Volta Buona. Fin da subito è stato affrontato un tema molto personale e delicato, quello del suo matrimonio, che potrebbe essere a un bivio.

Luca Barbareschi, guerra con sua moglie

È giunta in maniera del tutto inattesa la grande rivelazione di Luca Barbareschi. È bastato un episodio raccontato da Caterina Balivo a dare il via a una fase dell’intervista che ha lasciato la padrona di casa senza parole. Lo stesso dicasi per Alessandra Tripoli, maestra di ballo di Ballando con le Stelle e compagna in pista del celebre attore, conduttore e regista.

Il breve aneddoto ha come sfondo la Festa del Cinema di Roma. In questo scenario sua moglie Elena Monorchio ha incontrato Guillermo Mariotto. Gli ha detto candidamente: “Meno male che mio marito è lì con voi, perché sono stati 15 anni di Vietnam con lui”.

Il tutto detto con il sorriso sulle labbra, come se il riferimento fosse a dei litigi in pieno stile Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. È risultato però subito evidente come ci fosse dell’altro. Barbareschi ha avuto la risposta pronta: “Con lei io ero però in Corea. Ognuno era in uno stato diverso. Aveva però ragione mia moglie. Sono stati anni non facili per lei”.

Un nuovo amore

Dopo aver confermato serenamente quanto siano stati duri gli anni di matrimonio con Elena Monorchio, soprattutto per sua moglie, Luca Barbareschi ha fatto un grande annuncio. Oggi è in uno stato d’animo differente rispetto al passato, remoto e non solo.

Nelle prossime puntate di Ballando svelerà delle cose, spiega. Tutto ruoterà intorno a una riscoperta personale e intima: “Sono pronto per amare di nuovo”. Immediata la domanda della Balivo che, molto sorpresa, tenta di capire se sia stato di fatto annunciato il suo divorzio in trasmissione: “La stessa donna?”.

L’attore dice però di non poter confermare se si tratti di sua moglie o meno. Tutto lascia pensare a una sorta di mea culpa. Dopo anni complessi, caratterizzati forse dalla non necessaria attenzione nei confronti della sua metà, è pronto a cambiare, riscoprendo un sentimento forse sopito.

“Posso dire però che sono pronto per un nuovo amore importante. E vi sorprenderò. É una cosa molto importante, che riguarda molte persone, e Ballando è stato il motore di tutto questo”.

Abbiamo detto come la trasmissione di Milly Carlucci abbia toccato delle corde profonde in lui, che ribadisce come veda nell’amore l’unico vero motore della vita: “Se rinunci ad amare, rinunci a tutto. Bisogna essere sempre pronti per nuovi amori. Bisognerà vedere dove andrà questa energia e lo dirò di puntata in puntata”.

Un cambiamento interno, dunque, che potrebbe riavvicinarlo a Elena Monorchio. Le ultime parole lo confermano. Balivo gli dice che spera tanto che il nuovo amore sia quello rinnovato per sua moglie. A questo Barbareschi risponde: “Lo spero anch’io ma lei annuncia sempre che è stato il Vietnam. Ad ogni modo io devo trovare uno scopo alla mia vita”.