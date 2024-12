Anticipazioni Da noi… A ruota libera dell’8 dicembre: Luca Barbareschi tra gli ospiti

Fonte: IPA Luca Barbareschi

Si rinnova l’appuntamento con Da noi… A ruota libera: Francesca Fialdini torna con il suo programma della domenica pomeriggio, pronta a regalare grandi emozioni al suo pubblico e momenti di puro intrattenimento. Tanti gli ospiti attesi nella puntata dell’8 dicembre: i personaggi più amati porteranno i loro racconti senza filtri, senza dimenticare un pizzico di leggerezza.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni dell’8 dicembre

Francesca Fialdini torna dopo una settimana di stop con una puntata ricca di grandi ospiti e tante emozioni. La padrona di casa accoglierà nel salotto di Da noi… A ruota libera Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, una delle coppie protagoniste del dancing show di successo Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

Puntata dopo puntata, l’attore e la sua maestra sono riusciti a conquistare i giudici e si sono aggiudicati un posto nella seconda semifinale dello show, che andrà in onda il 14 dicembre. Con la conduttrice condivideranno le emozioni vissute in pista e i dietro le quinte del programma, raccontando come il ballo possa essere un’esperienza di trasformazione e crescita.

Proprio quella di Ballando con le stelle è una sfida particolarmente sentita da Barbareschi, che sta vivendo il dramma della gestione del Teatro Eliseo, uno dei gioielli culturali di Roma, ormai sull’orlo della chiusura. “Io purtroppo sono un privato cittadino, con un busto, cinque vertebre rotte. Ballo la sera, sapete perché? Perché così pago gli stipendi di 60 persone che lavorano qui dentro. Questa è la verità”, aveva dichiarato non troppo tempo fa.

Gli ospiti della puntata

Tra gli altri ospiti attesi da Francesca Fialdini c’è anche Red Canzian, iconico bassista dei Pooh, che ha recentemente pubblicato il libro Centoparole per raccontare una vita. Per il musicista sarà l’occasione per ripercorrere la sua carriera, le emozioni vissute sul palco e le esperienze personali che lo hanno segnato, in una carriera costruita a suon di successi e grandi soddisfazioni, senza dimenticare il legame che neanche la morte ha potuto spezzare, quello con Stefano D’Orazio.

Spazio poi al teatro: Diana Del Bufalo, attrice e cantante, sarà una delle protagoniste della puntata di Da noi… A ruota libera. Attualmente impegnata nella tournée dello spettacolo Tra sogni e desideri, che celebra le colonne sonore più amate della Disney, l’artista parlerà del suo legame con il mondo dello spettacolo, dagli esordi ad Amici ai successi collezionati nel corso del suo percorso tra teatro e musica.

Tra i racconti più emozionanti c’è quello di Massimo Manni, fondatore del Santuario Capra Libera Tutti, un rifugio alle porte di Roma che ospita circa 500 animali in libertà. Massimo condividerà la sua missione di cura e accoglienza, spiegando come questo luogo sia diventato un simbolo di amore e rispetto per gli animali.

Dove e quando seguire la puntata

L’appuntamento con la puntata dell’8 dicembre è fissato, come di consueto, per le 17,20 su Rai 1, subito dopo Domenica In. Per chi non potrà seguire la trasmissione in diretta, tutte le puntate di questa edizione di Da Noi… A ruota libera sono disponibili in replica sul portale RaiPlay, gratuitamente e in qualsiasi momento.