Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 19 ottobre, Elisa Isoardi tra gli ospiti

Torna l’appuntamento domenicale con Da noi… a Ruota Libera, il talk condotto da Francesca Fialdini, in onda domenica 19 ottobre alle 17.20 su Rai1.. Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, il format è da sempre uno spazio di racconto libero e sincero, dove i protagonisti si lasciano conoscere al di là dei riflettori.

Anche Francesca Fialdini, da qualche settimana, si presenta in una nuova veste. Sappiamo infatti che è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e che sta scaldando la classifica insieme al suo maestro Giovanni Pernice. L’obiettivo sembra già essere quello della vittoria ma prima c’è bisogno che si rimetta alla conduzione del suo programma, in cui accoglie peraltro alcuni dei suoi compagni d’avventura.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 19 ottobre

Tra gli ospiti più attesi di questa domenica c’è Elisa Isoardi, tornata protagonista del sabato pomeriggio di Rai1 con Bar Centrale, il suo nuovo programma che racconta l’Italia delle province, tra volti sinceri e piccole grandi storie quotidiane. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco parlerà del suo nuovo percorso professionale, ma anche del legame profondo con la televisione di servizio pubblico e con un Paese che continua ad affascinarla per la sua unicità. Per anni alla guida di Linea Verde, la conduttrice piemontese ha raccolto questa nuova sfida con entusiasmo e sta provando a dare la giusta direzione al programma.

Spazio poi a un altro volto molto amato, Nancy Brilli, accompagnata dal suo maestro di ballo Carlo Aloia, direttamente da Ballando con le stelle. L’attrice romana racconterà della scelta di mettersi in gioco su un palcoscenico diverso da quello teatrale, in una dimensione più fisica e immediata, dove la disciplina non è solo rigore ma è anche sinonimo di grande emozione. Non è un periodo facile, per lei, che ha appena perso la sua compagna di vita. La sua cagnolina è infatti appena scomparsa, come ha dichiarato sui social e anche durante la trasmissione, lasciando un vuoto nelle sue giornate che riempiva con l’amore incondizionato che sono gli animali sanno concedere.

Gli altri ospiti

Non mancherà il contributo del mondo della fiction con Claudio Gioè, pronto a tornare nei panni di Saverio Lamanna in Màkari, la serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri e diventata uno dei successi più riconoscibili del palinsesto Rai.

A chiudere la puntata, una testimonianza di straordinaria umanità: Hélène Ehret, nata in Alsazia nel 1934 e bergamasca d’adozione, che ha dedicato la vita ai bambini orfani dell’India. Grazie alla sua associazione, quasi diecimila piccoli sono stati adottati, trovando una nuova famiglia e una nuova possibilità di futuro.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata condotta da Francesca Fialdini va in onda domenica 19 ottobre dalle 17,20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, la puntata è trasmessa anche su RaiPlay dove rimane visibile anche nei giorni successivi alla diretta. Lo show è inoltre molto seguito sui social, dove le opinioni dei telespettatori sono raccolte dall’hashtag ufficiale dedicato alla trasmissione.