Jlenia Intravaia Firulottina, chi è la moglie di Carlo Aloia

Fonte: IPA Sonia Bruganelli e Carlo Aloia a Ballando con le Stelle

Una bellezza mediterranea che coinvolge a passo di danza. Jlenia Intravaia Firulottina è la splendida moglie di Carlo Aloia, maestro che abbiamo conosciuto a Ballando con le Stelle, nel 2024 in coppia con Sonia Bruganelli. La donna non fa parte del cast dello show di Milly Carlucci, ma ha comunque alle spalle una grande esperienza nel mondo del ballo, anche a livello internazionale.

Jlenia Intravaia Firulottina e l’amore per la danza

Come spesso accade, l’amore per le arti come la danza nasce sin dalla più tenera età. È stato così anche per Jlenia Intravaia Firulottina, che ha cominciato a ballare i cosiddetti latini a soli quattro anni. Da quel momento studio e allenamento sono state delle costanti nella sua vita e lo sono tuttora: strumenti che le hanno permesso di collezionare grandi successi, anche a livello internazionale.

È noto, infatti, che la ballerina fa parte del cast dello show Burn the Floor, che le ha permesso di girare tutto il mondo calcando i più importanti palcoscenici. Un’esperienza impareggiabile, che ha condiviso con il marito Carlo Aloia prima che quest’ultimo entrasse a far parte del cast di Ballando con le Stelle.

Ma il curriculum di Jlenia Intravaia Firulottina non si ferma qui. La ballerina, oltre ad aver preso parte a diverse competizioni internazionali in Russia, Spagna, Canada e non solo, ha fatto parte di alcune tra le più prestigiose compagnie di danze latine e si è esibita per anni sulle navi da crociera. Tra i maggiori successi possiamo menzionare il musical di Broadway Rock of Ages.

Il grande amore con Carlo Aloia

Sia Carlo Aloia che la moglie Jlenia Intravaia Firulottina non sono i classici volti da gossip, se così si può dire. Hanno sempre condotto una vita dedita alla propria professione, con grande impegno e sacrificio, condividendo diverse esperienze lavorative insieme ma al contempo evitando di dare in pasto ai giornali il proprio privato.

Da quando è diventato maestro di Ballando con le Stelle, però, Aloia ha fatto una piccola eccezione. Ha raccontato, ad esempio, del loro primo incontro avvenuto grazie alla danza quando erano soltanto dei ragazzini, poi di un sentimento che pian piano è cresciuto ma che è stato ostacolato dalla lontananza, dal momento che vivevano in due città diverse.

Quando è arrivato il momento giusto, finalmente hanno potuto viversi per come avevano sempre desiderato. Dopo qualche tempo, hanno deciso di convolare a nozze e nel settembre 2019 sono diventati ufficialmente marito e moglie. Il lavoro nel mondo della danza continua a essere una parte fondante delle loro vite, ma nel 2024 per la coppia è arrivata la gioia più grande: la nascita della loro prima figlia, la piccola Michelle.

Nel mese di novembre, impegnato a Ballando con le Stelle, Aloia è stato costretto ad abbandonare le prove con la partner Sonia Bruganelli per raggiungere la sua amata e assistere al parto. “L’emozione più grande della mia vita”, ha detto nella prima intervista da papà a Novella 2000. Intanto Jlenia Intravaia Firulottina ha momentaneamente messo da parte il mondo della danza, dedicandosi alla piccola.