Annuncio social indiretto per Carlo Aloia, pronto ad accogliere sua figlia: è volato a Bologna per stare al fianco di sua moglie Jlenia Intravaia Firulottina

Fonte: IPA Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

L’esperienza di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle è decisamente movimentata. L’ex moglie di Paolo Bonolis ritiene di non essere stata ancora capita. C’è tanto da scoprire su di lei, ha detto a Selvaggia Lucarelli, che sembra però avere i suoi dubbi.

Scontri con la giuria a parte, la “ballerina” ha fronteggiato anche dei problemi fisici. Ora invece ha svelato d’essere stata “abbandonata” nel dietro le quinte della trasmissione. I suoi allenamenti per la puntata di sabato 16 novembre sono dunque stati interrotti. Il motivo, però, è di quelli splendidi.

Niente allenamento per Sonia Bruganelli

Attraverso le proprie storie Instagram, Sonia Bruganelli ha svelato come Carlo Aloia, il suo maestro di danza per Ballando con le Stelle, abbia dovuto lasciare la sala prove di corsa. Il motivo? Diventerà ben presto padre.

Una notizia splendida, annunciata in realtà da Massimiliano Ossini, le storie sono state ricondivise dall’ex moglie di Paolo Bonolis. Quest’ultima ha poi riportato il discorso su di sé, ironicamente: “Come farò io, che sono già bravissima, a ballare senza fare le prove?”. Tutto ciò non mette ovviamente in dubbio la partecipazione di entrambi alla trasmissione di Milly Carlucci. Del resto di prove ce ne sono state svariate nell’arco di questa settimana e, con ogni probabilità, i due riprenderanno domattina.

Nella puntata di domani sera, l’ex opinionista del Grande Fratello dovrà esibirsi due volte. La prima con un tradizionale ballo preparato appositamente per la gara. La seconda, invece, sarà decisamente più sentita. Un’esibizione dedicata a una persona a lei cara, come deciso dalla padrona di casa: il figlio Davide.

Carlo Aloia papà

Tra poche ore Carlo Aloia sarà papà. La notizia ha travolto tutti i fan di Ballando con le Stelle, che sui social stanno già facendo sentire il proprio amore al ballerino e a sua moglie, Jlenia Intravaia Firulottina.

Purtroppo il ballerino era alquanto distante dalla sua dolce metà. Il programma della Rai è infatti trasmesso dallo Studio 5 degli Stabilimento Voxson di Roma. Casa sua invece è a Bologna, dove si è precipitato.

Questa notizia non giunge totalmente come una sorpresa, per quanto non si conoscessero esattamente i tempi della gravidanza, ovviamente. La coppia aveva infatti annunciato a giugno scorso che la famiglia si sarebbe ampliata.

Sappiamo che si tratta di una bambina, considerando anche le foto dello shooting pubblicate dalla neo mamma su Instagram. Per il momento, però, la coppia preferisce mantenere il silenzio in merito. Ci sono personaggi che documentano ogni attimo e altri, invece, che tengono fuori i follower. Questi saranno aggiornati a tempo debito.

Si tratta di un momento solo loro, già pazzi di gioia ormai da mesi: “Non vediamo l’ora di conoscerti, piccola principessa”. Queste le parole di lei sui social alcune settimane fa. Ed ecco la risposta di lui nei commenti: “Aspettiamo solo di avere tra le braccia la nostra piccola principessa per finalmente poter coronare il nostro sogno più grande. Il mio senso della vita, amore e famiglia”.