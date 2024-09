Fonte: IPA Carlo Aloia

Tra i ballerini professionisti scelti da Milly Carlucci per l’edizione di Ballando con le Stelle 2024, c’è il nome di Carlo Aloia, partner di Sonia Bruganelli (e non Angelo Madonia, con cui l’imprenditrice ha una storia). Forse per chi ha seguito Baila!, programma Mediaset datato 2011, condotto da Barbara D’Urso, non è un nome nuovo. Scopriamo la vita, la carriera e i successi di Carlo Aloia.

Chi è Carlo Aloia: carriera e vita privata

Tra i volti di Ballando con le Stelle 2024 c’è Carlo Aloia, nuovo ballerino professionista: originario di Roma (è nato il 3 marzo 1986), per ben due volte è stato Campione Italiano di latino-americano. Inoltre, è arrivato in finale in diversi campionati nazionali e internazionali. Tanti i lavori che ha svolto durante la sua carriera, dal momento in cui ha lavorato anche come fotomodello. Inoltre, nel 2022, è entrato a far parte di Burn The Floor Dubai.

Dalla biografia online, di Aloia sappiamo che ha sviluppato la passione per la danza in modo precoce: ballava già a 11 anni. Più volte, ha rappresentato l’Italia nel mondo: è arrivato in finale al Rising Star nel Regno Unito e nel British Open. Il suo mentore e insegnante è stato, invece, Riccardo Cocchi (una figura portante per lui, oltre a essere stato cinque volte Campione del Mondo). Cocchi è stato il punto di riferimento che gli ha permesso di svilupparsi come ballerino, oltre che come persona.

Dal punto di vista sentimentale, è impegnato con Jlenia Intravaia Firulottina, che nel 2025 lo rende padre di una femminuccia. “Siamo felicissimi di condividere con tutti voi che la nostra piccola famiglia sta crescendo! Questa è una grande notizia per noi e non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo incredibile viaggio”. Poche settimane dopo, hanno confermato il genere. “Il sesto senso non mi ha mai tradita. Quando ancora eri solo un piccolo fagiolino io ti immaginavo già, e immaginavo il mio mondo colorato di rosa. Aspettavamo solo la conferma. Ti amiamo già tantissimo”, ha scritto la coppia su Instagram.

Carlo Aloia a Ballando con le Stelle 2024: è il partner di Sonia Bruganelli

Carlo Aloia si è unito, dunque, al corpo dei ballerini di Ballando con le Stelle 2024, condotto da Milly Carlucci: nel cast del programma televisivo è presente Sonia Bruganelli, e il ballerino Aloia è il suo partner. Il programma iconico del sabato sera di Rai1 parte il 28 settembre, e la Bruganelli non balla con Angelo Madonia, il suo compagno. Dopo la fine della storia d’amore con Paolo Bonolis, la Bruganelli ha ritrovato il sorriso al fianco di Madonia (che danza con Federica Pellegrini).

Nel primo video condiviso sui social, quando Aloia e la Bruganelli si sono incontrati per la prima volta per le prove di Ballando, hanno scherzato sulle scarpe e sulle vesciche ai piedi. “Dopo le presentazioni ufficiali io e Carlo abbiamo iniziato le prove della coreografia per la prima puntata di Ballando con le Stelle e questo é il risultato! Bene, no?! Ho rinunciato al tacco 12 e ho le vesciche ai piedi. A questo giro sono inattaccabile dai”.