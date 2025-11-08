Chi è Filippo Zara, il ballerino che sostituisce Carlo Aloia a Ballando con le Stelle

Non è tra i Maestri di questa edizione di Ballando con le Stelle , ma il suo nome è ben noto nel dancing show condotto da Milly Carlucci. Filippo Zara è stato scelto per sostituire Carlo Aloia, assente a causa di un brutto infortunio, quindi per accompagnare Nancy Brilli nella puntata in onda sabato 8 novembre in prima serata su Rai 1. Un’ulteriore occasione per mettere in mostra il suo talento, anche se nel suo passato a Ballando ci sono già state performance di tutto rispetto, con alcune delle donne di spettacolo più amate.

Originario di Amelia, in provincia di Terni, Filippo Zara è un Maestro e un professionista di danza sportiva di livello internazionale, nei repertori Standard e Latino Americani. Rigore tecnico e preparazione sono stati riconosciuti dalla World DanceSport Federation (WDSF), che supervisiona le competizioni di danza sportiva d'élite.

Essere un professionista riconosciuto dalla WDSF non è cosa da poco: questi danzatori sono abituati a operare in condizioni di elevato stress e con altissime aspettative a livello di prestazione. L'obiettivo è di essere impeccabili, insomma.

Dopo essersi formato a Roma, Zara ha gareggiato ad alti livelli ma attualmente si è ritirato dalla danza sportiva agonistica, dedicandosi all'insegnamento e alla performance.

Nel 2022 Zara ha anche vinto un'edizione di Dance with me Albania - una sorta di versione albanese di Ballando con le Stelle -, accompagnando la cantante macedone Adelina Tahiri.

L'esperienza a Ballando con le Stelle

Quella di Ballando con le Stelle non è una pista estranea a Filippo Zara. Prima di essere chiamato a sostituire l'infortunato Carlo Aloia nella puntata dell'8 novembre 2025, aveva già partecipato allo spin-off del dancing show guidato da Milly Carlucci (Sognando... Ballando con le Stelle), competizione dedicata alla ricerca di nuovi talenti della danza, dove ha gareggiato da professionista in coppia con la concorrente Janiya Mami.

Nel corso degli anni ha anche accompagnato in pista alcune celebri Ballerine per una Notte, da Gabriella Pession ad Amanda Lear, da Cristina D'Avena ad Arisa. Non a caso è stato scelto per consentire a Nancy Brilli di proseguire con la gara: "Carlo si è fatto proprio male - ha spiegato l'attrice a Fanpage -. Mi secca moltissimo andare avanti senza il mio Maestro, ma lo spettacolo deve continuare. Però, si fa sempre più difficile e adesso si alza il coefficiente di difficoltà. (...) Sarà una sfida strana contro la signora Coriandoli, che io adoro, come adoro Maurizio Ferrini. Sono molto preparata, motivata. Bisognerà vedere come e cosa vota il pubblico, perché la giuria conta fino a un certo punto. Alla fine, quello che conta sono i voti che ti arrivano da casa".

"Come tutti voi avete appreso, purtroppo oggi ho subito il mio primo infortunio in carriera. Sono davvero dispiaciuto perché io e Nancy Brilli abbiamo preparato davvero una puntata spaziale. Vi darò più notizie nei prossimi giorni sulla mia condizione. Voglio ringraziare tutti quanti voi che con un messaggio di solidarietà mi siete vicino. Grazie davvero del vostro amore e supporto. In questi momenti così delicati sapere di avere supporto da tutti voi fa davvero la differenza", queste le parole del Maestro Aloia, dopo il ricovero in ospedale.

