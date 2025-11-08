Chi è Filippo Zara, il ballerino che sostituisce Carlo Aloia a Ballando con le Stelle

Ballerino con esperienza nella danza sportiva di alto livello, Filippo Zara è pronto a sostituire l'infortunato Carlo Aloia a Ballando con le Stelle

Filippo Zara sostituisce Carlo Aloia a Ballando con le Stelle

Non è tra i Maestri di questa edizione di Ballando con le Stelle, ma il suo nome è ben noto nel dancing show condotto da Milly Carlucci. Filippo Zara è stato scelto per sostituire Carlo Aloia, assente a causa di un brutto infortunio, quindi per accompagnare Nancy Brilli nella puntata in onda sabato 8 novembre in prima serata su Rai 1. Un’ulteriore occasione per mettere in mostra il suo talento, anche se nel suo passato a Ballando ci sono già state performance di tutto rispetto, con alcune delle donne di spettacolo più amate.

La carriera di Filippo Zara

