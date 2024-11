Ballando con le Stelle, le prime parole di papà Carlo Aloia: “L’emozione più grande”

Fonte: IPA Carlo Aloia, maestro di danza a Ballando con le Stelle

Fiocco rosa a Ballando con le Stelle. Come già spifferato via social qualche giorno fa e confermato durante l’ultima diretta, il maestro di danza Carlo Aloia è diventato papà per la prima volta. E non potrebbe essere più felice, a giudicare dalle sue prime parole. Aloia, che danza al fianco di Sonia Bruganelli, aveva dovuto abbandonare in tutta fretta gli allenamenti prima della scorsa puntata dello show di Milly Carlucci.

Le parole di Carlo Aloia, papà per la prima volta

Era già nell’aria questo lieto evento e così, alla fine, Carlo Aloia è diventato papà della piccola Michelle, frutto dell’amore con la moglie Jlenia Intravaia Firulottina. Il maestro di danza era stato costretto ad abbandonare le prove con la sua partner a Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli, proprio per raggiungere in tutta fretta la sua dolce metà e assistere alla nascita della sua prima figlia.

Aloia era poi riuscito a esser presente in puntata, nonostante il pochissimo tempo a disposizione per provare le due coreografie in coppia con la Bruganelli. Il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha condiviso su Instagram le sue prime parole: “L’emozione più grande di tutta la mia vita. Il parto è stato impegnativo ma Jlenia sta bene“. Intanto, sempre su Instagram, ha fatto capolino il primo scatto della piccola Michelle, reso pubblico nelle storie da Jennifer Veratti, social media manager del maestro di danza: la piccola manina della bimba che stringe il dito della donna e le parole “Benvenuta al mondo amore mio”.

Grande festa a Ballando con le Stelle

Se da una parte la puntata di Ballando con le Stelle in onda lo scorso sabato 16 novembre non ha dato i frutti sperati per la coppia Aloia-Bruganelli – che la nella prossima dovrà affrontare due coppie al ballottaggio -, dall’altra non sono mancati i momenti di gioia. Appresa la notizia della nascita della piccola, Paolo Belli per primo ha voluto congratularsi con il maestro di danza per il lieto evento: “Questa sera non parliamo di dissapori con la giuria e non parliamo di ossa rotte. Voglio fare miliardi di auguri a Carlo perché da poche ore è diventato papà”.

L’amore tra Carlo Aloia e Jlenia Intravaia Firulottina

Una grande gioia per la coppia formata da Carlo Aloia e Jlenia Intravaia Firulottina, che lo scorso giugno aveva condiviso su Instagram l’annuncio della gravidanza, mostrando la prima ecografia della piccola: “Siamo felicissimi di condividere con tutti voi che la nostra piccola famiglia sta crescendo! Questa è una grande notizia per noi e non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo incredibile viaggio”, aveva scritto in quell’occasione.

Un amore nato a passo di danza: entrambi ballerini ad alti livelli e impegnati insieme nello spettacolo Burn the Floor, col quale si sono esibiti in tutto il mondo, Carlo e la sua Jlenia sono convolati a nozze nel 2019 e da quel momento non si sono più lasciati. Anzi, hanno deciso di allargare la famiglia e da questo speciale novembre potranno godersi un nuovo viaggio insieme.