L’edizione 2024 di Ballando con le stelle è giunta già all’ottava puntata, andata in onda nella serata del 16 novembre 2024. Le nove coppie ancora in gara si sono sfidate a suon di passi di danza e musica latino-americana, regalando un vero e proprio spettacolo di ballo al pubblico di Rai Uno. Lo show è stato arricchito dalla presenza di due ballerini per una notte davvero speciali: Massimiliano Gallo ed Elettra Lamborghini.

Luca Barbareschi, il racconto commovente, voto: 9

Luca Barbareschi, nel corso delle diverse serate di Ballando con le stelle 2024, sta sorprendendo tutti non solo con i suoi passi di danza, sempre giusti e a tempo, ma anche grazie alle sue grandi capacità interpretative. In coppia con Alessandra Tripoli, il ballerino è riuscito a emozionare tutti in diverse occasioni.

Anche nella puntata del 16 novembre 2024 del dancing show, Luca Barbareschi ha espresso le sue emozioni in danza, grazie anche alla prova speciale che ha avuto luogo in apertura di puntata e che verteva sulla capacità dei concorrenti di emozionare attraverso una coreografia dedicata a una persona cara. Durante questa competizione iniziale, purtroppo, Anastasia Kuzmina ha subito un infortunio mentre ballava con Francesco Paolantoni, mentre Luca Barbareschi ha voluto effettuare una dedica alla sorella, raccontando che la madre ha deciso di separarli da piccoli, dopo aver chiuso la relazione con suo padre: “Ha pensato che dividere due fratelli fosse un colpo di scena”.

L’attore, all’epoca, aveva solo sei anni e ha potuto riabbracciare la sorella solo quando ormai era diventata grande, anche se per lui resta sempre una bambina: “La vedo come una bambina di sessant’anni. Vorrei che lei capisse che io la amo”.

Alberto Matano ha sottolineato il grande messaggio lanciato dall’attore, che ha incitato la sorella a godersi la vita a pieno, scordando i grandi dolori del passato.

Sonia Bruganelli, mamma affettuosa, voto: 10

Anche Sonia Bruganelli, nell’ultimo episodio del dancing show, ha mostrato un lato diverso di sé. Dopo i continui conflitti con la giuria, l’esperta di casting ha mostrato il suo lato più dolce, grazie alla dedica che ha voluto fare al figlio, Davide Bonolis. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha svelato che, da diverso tempo, non si sentiva davvero vicina al giovane perché si era trasferito a Trieste e Milano.

Solo da poco, invece, il figlio era tornato a Roma con uno stato emotivo complicato e lei aveva deciso di stargli accanto: “Momento molto duro emotivamente, delusione d’amore. Ho provato un dolore veramente tosto, difficile. L’unico momento in cui trovavo la serenità, era quando stavo con mamma”.

Per aiutare al meglio Davide Bonolis, Sonia Bruganelli ha deciso di portarlo con sé dietro le quinte del programma televisivo: “Uniti come, forse, non lo siamo mai stati”. La ballerina si è detta contenta del fatto che il figlio la stia vivendo, con tutte le sue imperfezioni e sconfitte, perché così capirà che “Nella vita capita a tutti. Nessuno vuole la perfezione da parte sua”, aggiungendo: “Non ci deluderà mai”.

La rumba dell’esperta di danza, in coppia con Carlo Aloia, non è stata però molto apprezzata dalla giuria: “Sembrava una prova” e Sonia Bruganelli è incappata anche in una gaffe: alla fine della coreografia, la fodera del vestito si è alzata e, per rimediare a quanto accaduto, è scappata di corsa dietro le quinte.

Federica Pellegrini, indispettita e romantica, voto: 10

La partecipazione a Ballando con le stelle sta aiutando Federica Pellegrini a mostrare dei lati di sé certamente poco conosciuti. Nella puntata del 16 novembre 2024 del dancing show, la nuotatrice si è aperta a una dedica per il marito Matteo Giunta, sulle note del brano Hall of me, la loro canzone.

La sportiva ha spiegato che, durante il loro corteggiamento, ci sono voluti mesi per conquistare il cuore del marito, che è sempre stato molto serio, soprattutto sul posto di lavoro: “Se l’è tirata da morire, ci ho messo mesi per farlo abdicare”. In ogni caso, Federica Pellegrini ha spiegato che adesso è davvero facile e che lei e Matteo Giunta si completano a vicenda.

La campionessa, però, ha tirato fuori subito gli artigli dopo un’affermazione infelice di Rossella Erra: “Forse nella vita professionale avrai perso”, a cui la nuotatrice ha risposto in modo molto diretto: “Per fortuna ho vinto anche là”.

Federica Nargi vola, voto: 10

Forse la più brava della competizione è, a oggi, Federica Nargi: da qualche settimana ormai ottiene il massimo dei voti dalla giuria grazie a delle esibizioni davvero pazzesche. Così è stato anche nell’ultima puntata dello show, in cui l’ex Velina ha, dapprima, emozionato con una dedica all’amata nonna Giovanna, che lei sente ancora accanto a sé e, in seguito, convinto tutti con un travolgente tango argentino.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, feeling speciale, voto: 8

Tra le coppie di ballo più apprezzate di Ballando con le stelle 2024, anche Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, che sembrano legati da un feeling speciale. Rosella Erra, infatti, ha fatto una rivelazione durante l’ultima puntata del dancing show: “Si danno qualche tenerezza anche in privato”.

Anche i due ragazzi hanno parlato del loro rapporto speciale, che la figlia d’arte non vuole etichettare, anche se ha svelato che spesso chiede al ballerino se davvero le vuole bene, visto che vuole una costante conferma del suo affetto: “Ho un sacco di problemi a fidarmi delle persone. In lui ritrovo questa purezza e sincerità molto rara”. Secondo Anna Lou Castoldi, lei e il suo partner di ballo sono ormai diventati una cosa sola.

Durante la puntata c’è stato spazio anche per una sua dedica speciale alla nonna Daria, a cui lei era molto legata e che racconta di sentire ancora accanto a sé, nel vento e in tante altre cose. Il racconto della figlia d’arte ha colpito molto Alberto Matano, che ha svelato di aver fatto i complimenti alla mamma Asia Argento, presente in studio.

Il giornalista ha anche aggiunto che la concorrente ha una “capacità straordinaria di trasmettere le emozioni con semplicità” e, parlando dell’amata nonna di Anna Lou Castoldi, le ha voluto svelare che riconoscerà dentro sé stessa tante cose di lei, che le daranno attimi di felicità tra qualche anno.