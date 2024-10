Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Nel corso delle puntate, in diretta sui social e nelle trasmissioni di commento dei giorni successivi… Il protagonista dell’edizione di Ballando con le stelle 2024, in tutte le sue declinazioni, è sempre e solo lui: Alan Friedman. La strampalata esibizione del giornalista ha fatto scatenare la giuria. E lo scontro è proseguito con l’arrivo dell’altra grande protagonista (nel bene e nel male) di quest’anno, Sonia Bruganelli. Cosa è successo nella puntata di sabato 26 ottobre del dancing show condotto da Milly Carlucci.

Alan Friedman, così trash da fare il giro. Voto: 5

Per la prima volta nella storia di Ballando con le stelle l’orchestra si ritrova a dover cantare in coreano. Nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare Gangnam Style, la hit da milioni di spettatori su YouTube, nel programma e ancor meno se la si sarebbe attesa ballata dal serioso e distinto giornalista Alan Friedman. Eppure, è successo, e siamo rimasti tutti a bocca aperta, giuria compresa. Quest’ultima, però, non necessariamente in senso buono. “Grottesco” è stato il commento del sempre gentile Alberto Matano.

L’arrivo di Alan Friedman in studio era attesissimo, dopo le numerose polemiche della scorsa settimana. Si è detto che il concorrente abbia litigato violentemente con una donna dello staff e che i vertici Rai abbiano chiesto la sua esclusione dal programma. A Domenica In, il giorno successivo alla puntata, il giornalista aveva dichiarato grande rabbia nei confronti dei giudici e dei loro sagaci commenti. Stavolta, ha promesso di voler voltare pagina e comportarsi da bravo ragazzo. Ma i giudici non gli credono.

Selvaggia Lucarelli afferma di non credere alle parole del signorotto inglese, sottolineando come la gioia e la leggerezza paventate in diretta vengano contraddette poi dalla stizza che viene fuori nel dietro le quinte. “Per la prima volta nella mia vita posso fare il cretino” risponde lui. Ma c’è chi, vedi Guillermo Mariotto, gli consiglia di “fingere che ti abbiano tagliato la lingua”.

Sonia Bruganelli prova a voltare pagina. Voto: 6

Dopo Alan Friedman, la concorrente più controversa di questa edizione è senza dubbio Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis si era fatta notare, più che per i passi in pista, per le frecciatine lanciate di fronte al tavolo dei giudici – contro i giudici stessi, contro l’ex marito e alcuni suoi collaboratori innocenti. Alla puntata del 26 ottobre, Bruganelli è arrivata col cuore in mano, scegliendo di raccontare al pubblico il dolore per la malattia della figlia. “Ma non si era detto di parlare solo di ballo e non di vita privata?” è stato il, comprensibile, commento di uno dei giudici. La concorrente controbatte affermando di aver deciso di essere, finalmente, più sincera. Forse sì, forse è il tentativo di riconquistare il favore del pubblico a suon di lacrime. La promuoviamo con il beneficio del dubbio.

Nina Zilli si ritira e poi ritorna. La commozione del pubblico. Voto: 10

Nina Zilli è stata una delle concorrenti più tenaci e talentuose di quest’edizione. Purtroppo, però, la cantante è stata vittima di ben più di un infortunio, tre costole rotte, un edema e un problema al piede. Forte e con il sostegno del suo ballerino Pasquale La Rocca, Nina ha continuato a danzare, nonostante il dolore fisico. Ma di fronte all’ennesimo problema, l’ugola d’oro di Ballando ha scelto di ritirarsi. Il medico le ha infatti prescritto settimane di assoluto riposo per rimettersi. Lo ha annunciato nel corso di una toccante esibizione canora, per poi sciogliersi in lacrime di fronte al supporto del pubblico in sala.

L’intera giuria le ha chiesto di restare in gioco, convincendola a prendersi solo una pausa e rassicurandola: la sua arte, la sua voce bastano a offrire un grande spettacolo, anche senza la necessità di ballare davvero. E così, infine, Nina Zilli continua a restare parte del programma, spinta dall’affetto (e dai voti) arrivato dal pubblico a casa. Il suo destino a Ballando resta però incerto e bisognerà attendere la prossima puntata per sapere se la cantante sarà ancora tra i concorrenti o meno.

Anastasia Kuzmina difende il suo Francesco Paolantoni. Voto: 8

“Sono competitiva e sì, mi interessa, voglio arrivare in finale”: è sincera e diretta la ballerina Anastasia Kuzmina, che si è trovata per l’ennesima volta a difendere il concorrente a cui quest’anno fa da maestra. Kuzmina ha difeso Francesco Paolantoni dalle cattiverie dei giudici, particolarmente accesi quando si tratta di giudicare il comico napoletano. Lui afferma che, quello messo in atto contro di lui, è nient’altro che “snobismo”. Dove sta la verità? Nella supposizione di poca voglia di fare della giuria o nel professato malessere di Paolantoni. Chi lo sa… Quel che è certo è che Anastasia Kuzmina è una tra le più tenere e determinate delle maestre di quest’edizione di Ballando con le stelle, e si merita un bel 8.

La telenovela di Furkan Palali. Voto: 8

Da Terra Amara a Danza Amara, prosegue la scanzonata telenovela che vede Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra rivali nel tentativo di conquistare l’amore del fascinoso Furkan Palali. E l’attore turco sta al gioco, mostrandosi più divo che ballerino e regalando scene da vero marpione: stavolta si è persino sbottonato la camicia, provocando la standing ovation del pubblico in sala. Un gesto che è riuscito a far sciogliere persino il gelido Guillermo Mariotto, con Palali sempre molto avido, stavolta gli ha dato addirittura un 10. È il lato scherzoso della trasmissione che più ci piace.

Elena Sofia Ricci, la vorremmo in tutte le puntate. Voto: 10

Vi sono talenti che, nonostante i premi gli applausi e gli innumerevoli riconoscimenti, continuano a dubitare delle proprie capacità. Ci sono maestri che continuano a commuoversi di fronte a una standing ovation e che, alle urla del pubblico, rispondono sempre con un profondo inchino. È il caso di Elena Sofia Ricci, splendida attrice che è arrivata al cospetto di Milly Carlucci con un’umiltà encomiabile. Per poi sfoggiare sulla pista da ballo un’intensità degna di una ballerina navigata. C’è qualcosa in cui non è brava?