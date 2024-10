Francesco Paolantoni, in coppia con Anastasia Kuzmina, è stato costretto a cambiare la coreografia per un problema di salute

Prime sfide serie per Francesco Paolantoni, amatissimo comico napoletano che si trova ad affrontare un ostacolo inaspettato nella sua partecipazione a Ballando con le Stelle, in onda sabato 12 ottobre su Rai1. Non si tratta di una difficoltà legata alla danza, ma di un problema di salute che lo ha costretto a rivedere la coreografia per la terza puntata del programma, insieme con la sua insegnante e partner di ballo, Anastasia Kuzmina. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati attraverso un video postato sui social, dove hanno informato i fan della situazione delicata che stanno vivendo.

Perché Francesco Paolantoni è a rischio

Nel video pubblicato su Instagram, è proprio Anastasia Kuzmina a prendere per prima la parola, rivelando che Francesco Paolantoni non è in grado di allenarsi come vorrebbe. La ballerina, visibilmente preoccupata per il suo allievo, ha spiegato che lui sta cercando comunque di dare il massimo, ma le sue condizioni di salute stanno peggiorando. “Franci non è in grado di allenarsi al momento, ci sta provando ma ogni volta sta sempre peggio e non sappiamo esattamente cosa portiamo in pista domani sera. Speriamo comunque di portare una cosa dignitosa”, ha dichiarato Kuzmina, mostrando la loro incertezza riguardo alla performance.

Francesco Paolantoni, noto per la sua ironia e simpatia, ha confermato di non sentirsi in forma, spiegando che il problema non è legato a un infortunio fisico dovuto agli allenamenti, come molti potrebbero immaginare, ma a un fastidio di natura gastrica. “Voglio precisare che non è un problema di ossa, non è un problema di allenamento… è un problema di stomaco”, ha dichiarato il comico, smentendo qualsiasi ipotesi di problematiche muscolari o scheletriche legate alla sua partecipazione al programma. Nonostante la situazione difficile, Francesco ha sottolineato che la coreografia originariamente preparata era straordinaria, e il suo dispiacere per il fatto di non poterla eseguire al meglio si è fatto sentire.

La strategia per salvare l’esibizione a Ballando con le stelle

Comunque, grazie al grande spirito di adattamento che caratterizza sia Francesco sia Anastasia, la coppia ha deciso di non arrendersi e ha riorganizzato la propria esibizione per la terza puntata. Come spiegato dalla Kuzmina, la performance sarà più soft rispetto a quanto avevano programmato inizialmente, evitando movimenti troppo complessi come le prese o le giravolte, che potrebbero risultare troppo impegnativi per Paolantoni nelle sue attuali condizioni fisiche. L’obiettivo è comunque quello di riuscire a portare in scena una performance dignitosa, nonostante la necessaria semplificazione della coreografia.

La situazione di Francesco Paolantoni a Ballando con le Stelle ha suscitato la preoccupazione del pubblico, che sui social hanno espresso messaggi di supporto e affetto verso il comico napoletano. Paolantoni è amato per la sua versatilità artistica e per la sua capacità di affrontare ogni sfida con ironia, basti pensare agli anni recenti a Tale e Quale Show, anche nei momenti più difficili. La speranza di tutti è che possa riprendersi rapidamente e tornare ad esibirsi al massimo delle sue capacità. Anche Anastasia Kuzmina, che lo accompagna in questa avventura, si è mostrata ottimista, sperando che il loro numero, sebbene ridisegnato, riesca comunque a conquistare il pubblico e la giuria del programma.

Cosa aspettarsi dall’esibizione in pista

Questa difficoltà rappresenta senza dubbio un momento critico per Paolantoni, ma nel contesto di Ballando con le Stelle, dove ogni coppia affronta sfide fisiche e tecniche, questo tipo di imprevisti non è raro. Molti partecipanti in passato hanno dovuto fare i conti con infortuni o problemi di salute che hanno messo alla prova la loro determinazione e capacità di adattamento. È proprio questa capacità di superare gli ostacoli che spesso viene apprezzata dal pubblico e dalla giuria, oltre alla qualità della performance.

Rimane da vedere come Paolantoni e Kuzmina riusciranno a gestire questa situazione sul palco e quale sarà la reazione dei giudici di fronte a una performance che, seppur modificata, sarà comunque frutto di grande impegno. Seppur con uno spirito più cauto e con una coreografia semplificata, l’obiettivo della coppia è quello di dare il meglio di sé nella terza puntata condotta da Milly Carlucci, nella speranza che le condizioni di Francesco migliorino e che possa continuare a vivere l’avventura di Ballando con le Stelle con lo stesso entusiasmo che lo ha caratterizzato finora.