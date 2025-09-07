Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo hanno condiviso un video dall'ospedale, dove si trovano ricoverati. I due attori hanno svelato cosa gli è accaduto

IPA Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo sono stati protagonisti di un simpatico siparietto domenica 7 settembre 2025, condiviso sui loro canali social ufficiali. La coppia di attori partenopei, infatti, ha raccontato ai loro ammiratori su Instagram di esseri incontrati in modo fortuito in ospedale, dove entrambi sono stati ricoverati per dei problemi di salute.

Patrizio Rispo, infatti, ha dovuto subire le conseguenze di un incidente stradale, mentre il comico napoletano ha svelato di soffrire, in questo momento, di due diverse patologie.

Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo, il video dall’ospedale

La travolgente comicità campana riesce a ironizzare anche in situazioni che normalmente non strappano un sorriso. Lo hanno confermato il 7 settembre 2025 due amatissimi attori campani, Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo, che hanno condiviso un video su Instagram, dove raccontavano il loro ultimo incontro, avvenuto in un luogo davvero particolare.

I due, infatti, si sono incontrati in ospedale e l’amato protagonista di Un posto al Sole ha inquadrato il suo collega su un lettino per le cure, raccontando quanto accaduto: “Buona domenica, domenica con gli amici. Certo, a una certa gli amici non è che li trovi al mare oppure in un bel ristorante sulla spiaggia”. A quel punto Patrizio Rispo ha inquadrato il compagno di disavventura che ha svelato la sua condizione attuale: “Sono ricoverato di domenica”.

Anche l’attore ha rivelato di essersi dovuto recare nel centro di cure per un incidente stradale: “Lui è ricoverato di domenica, io ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare. Meglio che ci stiamo a casa a una certa”.

Ancora una volta i due hanno saputo ironizzare su quello che è accaduto, visto che Patrizio Rispo ha nuovamente inquadrato Francesco Paolantoni sul lettino d’ospedale che non faceva finta di non riuscire a esprimersi bene per far ridere chi guardava il filmato. A quel punto, l’attore ha nuovamente ironizzato sulla situazione in cui si trovavano, commentando: “Sta sotto calmanti e antidolorifici, quindi già gli sto chiedendo molto. Buona domenica”. A chiusura del video Patrizio Rispo ha inquadrato i loro lettini d’ospedale, uno accanto all’altro.

Francesco Paolantoni, il suo stato di salute

Francesco Paolantoni ha raccontato, con diversi post social, di trovarsi in questo momento in ospedale. Il comico campano ha svelato di essere affetto da due diversi problemi di salute: “Un’intossicazione alimentare mista a una sub occlusione, mista a una diverticolite”.

Il comico ha spiegato anche la particolare fasciatura che insisteva sul suo naso e che era collegata a un tubicino, svelando di avere un sondino che scendeva fino al suo collo: “Ho un sondino da qui a qui. Mamma”.

Se Francesco Paolantoni è uno dei comici e attori più noti in Italia per la sua naturale verve comica e per le numerose partecipazioni televisive e ruoli cinematografici, Patrizio Rispo è diventato noto al grande pubblico soprattutto per essere parte della seguitissima telenovela Un posto al Sole. Nella serie televisiva l’attore interpreta il ruolo del portiere Raffaele Giordano. L’artista è un protagonista della soap opera fin dalla prima puntata ed è quindi un volto molto amato da coloro che seguono la telenovela.