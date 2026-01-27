La Volta Buona, le pagelle del 27 gennaio: Caterina Balivo e i pronostici su Sanremo (8), Barbara Hary parla di Evelina e Vittorio Sgarbi (7)

La Volta Buona, Caterina Balivo si scatena sul Festival di Sanremo con indiscrezioni su big e canzoni. Spazio anche a Barbara Hary su Evelina e Vittorio Sgarbi

Anche martedì 27 gennaio torna l’appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona, il consueto salotto del pomeriggio di Rai1. Occhi puntati naturalmente sul Festival di Sanremo 2026 in partenza il prossimo 24 febbraio, mentre sul divano del talk si alternano tanti ospiti pronti a dire la loro opinione sulla kermesse musicale e sui suoi protagonisti, da Pino Insegno a Jessica Morlacchi, dal maestro Gianni Mazza a Stefania Orlando e Silvia Salemi. Domenico Marocchi invece si trova nelle sala prove di Sanremo dove i big sono impegnati nel provare i loro pezzi.

Festival di Sanremo, il pensiero di Stefania Orlando su Pippo Baudo

Si parte con un’ampia finestra sul Festival di Sanremo e su una carrellata di stili differenti nel presentare questo evento super atteso, da quello dell’indimenticabile Pippo Baudo a quello di Mike Bongiorno passando per Paolo Bonolis, Amadeus e naturalmente Carlo Conti, attuale direttore creativo. Voce poi ai big in gara quest’anno con le dichiarazioni rilasciate da Patty Pravo, Levante, Tommaso Paradiso e Raf ai microfoni de La Volta Buona, al quale rivelano le emozioni di questa fase “pre” Festival, rispondendo a qualche domanda sui brani che porteranno sul palco.

A tenere banco è la discussione sulla statua di Pippo Baudo che molti vorrebbero mettere proprio fuori dal Teatro dell’Ariston, ma il sindaco di Sanremo fa sapere che manca ancora l’ok della famiglia. Pino Insegno sostiene che bisognerebbe fare le statue a tutti coloro che hanno condotto il Festival, anche se sono ancora vivi, e Stefania Orlando rimarca il fatto che “Pippo è stato il papà di tutti noi e non ci sarebbe neanche bisogno di chiedere il permesso”.

Sanremo 2026, Caterina indaga possibili co-conduttori e commenta i big favoriti

Dopo aver rivelato i nomi che sono già ufficialmente arruolati sul palco dell’Ariston, come Laura Pausini, Carlo Conti avrebbe rivelato in un podcast che ogni sera ci saranno nuovi volti a tenere compagnia a lui e alla sua co-conduttrice. Tra i nomi più gettonati ci sarebbero quelli di Stefano De Martino, attualmente impegnato ogni sera su Rai1 con Affari Tuoi, e Andrea Delogu, reduce dall’esperienza di successo a Ballando con le Stelle. Ma altri due nomi sembrerebbero circolare insistentemente: quello di Sabrina Ferilli, già co-conduttrice in un passato Sanremo al fianco di Baudo e Valeria Mazza, e Luca Argentero.

A fare discutere però sono anche i voti dati dai critici musicali ai vari brani in gara che avrebbe promosso Malika Ayane, Marco Masini e Fedez dati già per papabili vincitori, con la predominanza di ballad e brani melodici nell’edizione del Festival 2026. Tra i favoriti anche Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci, Raf e Serena Brancale così come i nuovi talenti, come Tredici Pietro. Bene anche Tommaso Paradiso, anche se leggermente sotto le aspettative.

Molti rumors danno però tra i favoriti proprio Fedez e Marco Masini e Caterina Balivo si dice d’accordo su questo pronostico.

Alessandro Gervasi, il bimbo prodigio di Sanremo 2025

In studio da Caterina Balivo arriva il piccolo Alessandro Gervasi, il bimbo prodigio che a soli 6 anni ha partecipato al Festival di Sanremo di Carlo Conti nel 2025 incantando tutti con la sua Champagne suonata al pianoforte. La conduttrice di La Volta Buona gli chiede se è stato emozionante partecipare al Festival e cosa ha fatto dopo, e il bimbo risponde che era tranquillo e che dopo la sua esibizione è andato a dormire, ma che vorrebbe tornare sul palco dell’Ariston. Poi si esibisce live suonando al piano il brano Arabesque, lasciando tutti di stucco per la sua bravura.

Fedez e Marco Masini arrivano per le prove di Sanremo

Domenico Marocchi e Federica Gentile, pronti a intervistare i big che sono arrivati per le prove di Sanremo, intercettano due tra cantanti più attesi, ovvero Fedez e Marco Masini, arrivati per provare il loro brano con l’orchestra. Secondo molti, tra cui Aldo Vitali, direttore di Sorrisi e Canzoni, i due sono addirittura tra i favoriti per il podio perché portano un brano davvero molto bello che rispecchia entrambi i loro stili musicali al meglio.

Federica Gentile gli chiede se sono emozionati nell’essere di nuovo a Sanremo insieme, dopo la celebre cover che fece molto discutere nella precedente edizione del Festival, e i due si guardano concordando nel dire che la musica unisce sempre e che loro non sentono di provenire da due mondi diversi, svelando di essere molto concentrati anche sulla cover che presenteranno all’Ariston.

Barbara Hary, la mamma di Evelina Sgarbi difende la figlia

Caterina Balivo torna su una delle vicende che sta tenendo banco negli ultimi mesi in tante delle trasmissioni televisive, ovvero la diatriba familiare che vede Evelina Sgarbi decisa a far nominare un amministratore di sostegno per suo padre Vittorio Sgarbi, a suo dire incapace di essere veramente lucido nel gestire la sua vita e amministrare il suo patrimonio. Barbara Hary commenta raccontando che sua figlia non ha preso nessuna posizione verso il padre, difendendo di fatto le scelte di Evelina: “Mia figlia lo ha visto in bruttissime condizioni già nel settembre 2025. Poi dopo diversi mesi la loro comunicazione si è interrotta e lei si è sinceramente spaventata della situazione nella quale versava suo padre”.

La Balivo spiega che nell’udienza del 27 gennaio è stata chiesta una perizia medica per valutare le condizioni di Sgarbi: “Questa è stata una decisione molto difficile da prendere, ci abbiamo pensato mesi prima di chiedere un amministratore di sostegno” racconta la Hary, spiegando che questo ha portato a mettere Evelina in cattiva luce. Ma rivela anche di sperare che Sgarbi si riprenda e che i rapporti con sua figlia possano tornare a distendersi.

Gianni Mazza, il pensiero ad Enrica Bonaccorti e la condivisione della malattia

Il maestro Gianni Mazza racconta di aver passato anche lui un bruttissimo momento quando ha ricevuto la diagnosi di cancro al pancreas, scoperto per caso durante dei controlli di routine ai quali si era sottoposto.

Operato e curato al Policlinico Gemelli di Roma, il maestro non ha nascosto la sua gratitudine verso chi gli ha restituito la vita, ammettendo di essere rinato dopo l’operazione.

La malattia purtroppo lo ha unito ancora di più ad Enrica Bonaccorti, anche lei affetta dalla stessa patologia e tutt’ora impegnata nella lotta a questo brutto male. Mazza racconta di averla chiamata per sentirla e per farle forza dicendole che se ce l’ha fatta lui può farcela anche lei.

Patrizio Rispo: “Merito mio Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole”

Ospite di Caterina Balivo nella puntata del 27 gennaio è Patrizio Rispo, una delle anime fondanti della soap partenopea Un Posto al Sole che quest’anno festeggia ben 30 anni. Per celebrare questo traguardo, la telenovela di Rai3 ha addirittura visto arrivare il premio oscar Whoopi Goldberg per intepretare alcune scene e naturalmente Rispo scherza dicendo che è merito suo se l’attrice è approdata alla soap.