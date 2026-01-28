La Volta Buona, pagelle del 28 gennaio: l’ironia di Valentina Persia (9) e l’augurio a Sgarbi della De Grenet (8)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Caterina Balivo

Nuovo appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona. Nella puntata di oggi, come sempre, ospiti ed esperti si sono confrontati su temi di attualità, gossip e costume: tra le battute esilaranti di Valentina Persia, la ricette di Anna Moroni, i racconti di Samantha De Grenet e Annalisa Minetti non sono mancate sorprese e momenti divertenti.

Il professore Calabrese contro tutti. Voto 5.

Come ogni mercoledì, la prima parte de La Volta Buona è dedicata al benessere. Insieme al professor Calabrese, Caterina Balivo ha passato in rassegna le diete più discusse del momento, da quella crudista-vegana a quella del piatto unico. Regimi alimentari differenti, che non sempre raccolgono il beneplacito dell’esperto in studio, da sempre piuttosto tradizionalista: “Bisogna mangiare con equilibrio. Non si può pensare di ingerire il 75% dei grassi senza conseguenze drammatiche per cuore e circolazione. Faccio questo lavoro da 50 anni”.

Le ospiti, tuttavia, non sono dello stesso avviso: “Io ho scoperto il digiuno intermittente e ammetto che questa dieta ti insegna a mangiare bene anche durante i pasti. Il tuo corpo si abitua e ti viene naturale”, racconta Samantha De Grenet. “Sono in menopausa e il digiuno intermittente mi ha salvata. Non riuscivo più a perdere peso, e in questo modo sono tornata in forma”, precisa ancora Annalisa Minetti. Con buona pace dei puristi dell’alimentazione.

L’ironia di Valentina Persia. Voto 9.

Tra un consiglio alimentare e l’altro, ad alleggerire l’atmosfera c’è fortunatamente Valentina Persia. Con grande ironia, l’attrice comica rivendica i piaceri della buona tavola: “Quando invito le amiche a cena dico loro ‘non ti azzardare a chiedere quantità ridotte. Se sei a dieta restavi a casa tua’. Vengo da una famiglia abruzzese, da me non si usano i piatti a cappello di prete ma a sottana di monaca”.

L’attrice non ha paura di esporsi nemmeno sulle situazioni più scottanti, come quella dell’influencer Marilena Sansone, nota per la sua dieta decennale a base di carne cruda e frutta: “Non sanno più cosa inventarsi per prendere like. Il punto non è seguire una dieta per un aspetto estetico, ma anche per una questione di benessere. Io ormai non ho più 20 anni, il tempo del perizoma è passato”.

Poi, l’appello a Carlo Conti: “Canto, ballo e sto prendendo lezioni per sfilare. Caso mai dovesse arrivare la chiamata per scendere quelle famose scale”. Carlo Conti è avvisato.

La storia di Fabiana Sera. Voto 8.

Fabiana Sera si è ritrovata al centro della cronaca per aver segnalato l’ennesimo caso di scarsa inclusività nel settore della moda. La donna si era rivolta ad un negozio online per acquistare un cappotto, ma si era accorta che le taglie disponibili si fermavano alla 44: “Ho scritto in chiaro per chiedere delucidazioni sul perché non ci fosse la taglia 48. Ingenuamente pensavo fossero terminate con i saldi”.

Risultato? La responsabile dello store le ha inviato come risposta un messaggio privato piuttosto aggressivo: “Mi hanno cancellato il post e scritto in privato dicendomi testualmente ‘Se lei ha la 48 e le piace mangiare non è colpa nostra’. Io che sono un’ ex bulimica ho vibrato leggendo le parole colpa-48-mangiare nella stessa frase”, ha spiegato la donna. Da qui, la decisione di rivolgersi a dei legali per una diffida che, ci auguriamo, possa sensibilizzare su una questione troppo spesso sottovalutata.

La statua di Pippo Baudo in stand by. Voto 5.

Alcune settimane fa, il sindaco di Sanremo ha fatto sapere di voler dedicare una statua a Pippo Baudo nella città del Festival. Tuttavia, ad oggi, non è ancora arrivato il consenso della famiglia: “Per noi non è un problema giuridico, ma ho sempre detto che questa iniziativa vorremmo adottarla con il consenso dei cari di Pippo. È una questione etica, non politica, e ci auspichiamo una condivisione”.

Dove sarà posizionata l’opera? “Probabilmente la installeremo davanti all’Ariston oppure accanto alla statua di Mike Bongiorno. Tuttavia, anche se il sì degli eredi arrivasse subito, non riusciremmo a completarla in concomitanza con l’inizio del Festival, ma in vista del suo 90esimo compleanno, il prossimo 7 giugno”. Peccato, sarebbe stato un omaggio doveroso a un gigante della televisione.

La pagelle ai brani Sanremesi. Voto 6.

In collegamento video, il direttore di Oggi Andrea Biavardi si è esposto sui brani sanremesi ascoltati in anteprima. I favoriti secondo il settimanale? “Li abbiamo ascoltati tutti, e quello di Serena Brancale dedicato alla mamma è tra i più forti. Sal Da Vinci è destinato a conquistare radio, tik tok e matrimoni. Abbiamo indicato tra i favoriti anche Fedez e Marco Masini”. Ma si sa, i pronostici sono sempre destinati ad essere smentiti. Soprattutto quando si tratta di Sanremo.

Il probabile ritorno di fiamma tra Filiberto e Adriana Abascal. Voto 7.

Lo aveva annunciato ed è stato di parola: Andrea Biavardi ha intervistato Emanuele Filiberto di Savoia. Parlando della sua situazione sentimentale, il Principe ha speso bellissime parole per Adriana Abascal: “Abbiamo un ottimo rapporto, è una donna bella e intelligente. Un amore come quello vissuto con Adriana non può sparire in un attimo. La porta è aperta”. Insomma, il ritorno di fiamma sembra proprio essere dietro l’angolo.

La solidarietà a Vittorio Sgarbi. Voto 8.

Tra i casi più chiacchierati, c’è senza dubbio quello che vede coinvolti Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina. La ragazza, in seguito ad un peggioramento delle condizioni di salute del padre, aveva chiesto al tribunale che gli fosse affidato un tutore legale: nelle ultime ore, i giudici hanno proprio richiesto una perizia medica per verificare le capacità di autodeterminazione del critico.

“Il fatto che non sia stato bene è una cosa, quello che sia capace di intendere e di volere è un’altra. Questa situazione mediatica che si è creata non fa bene a Vittorio”, ha tuonato il direttore di Oggi in studio. Anche Samantha De Grenet, amica di lunga data del professore e della sua compagna Sabrina Colle, è dello stesso avviso: “Queste cose dovrebbero essere discusse in sedi appropriate. Io ho sentito Sabrina e sono entrambi molto addolorati per la situazione”, ha raccontato la showgirl.

L’ex gieffina ha preso posizioni molto nette sulla questione: “Già in passato è stato dimostrato dalle cartelle cliniche che Vittorio non avesse bisogno di alcun tutore. Probabilmente accettare la richiesta che Sgarbi possa essere ascoltato da persone esterne alla famiglia potrebbe dimostrare definitivamente che sta bene, che è assolutamente in grado di intendere e di volere e di prendere le sue decisioni su patrimoni e matrimoni vari”. Un augurio condiviso da tutti.