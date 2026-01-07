La Volta Buona, le pagelle del 7 gennaio: lo scontro tra Samantha De Grenet e il legale di Evelina Sgarbi (5), il rapporto di Brigitte Bardot con il figlio (6)

Le pagelle de La Volta Buona del 7 gennaio vedono Caterina Balivo districarsi tra ospiti in studio e scontri accesi che hanno animato la puntata

Dopo una puntata speciale andata in onda il giorno dell’Epifania, che ha visto tra i protagonisti anche Carlo Ponti, figlio della diva assoluta Sophia Loren, mercoledì 7 gennaio torna l’appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona. Dopo le festività natalizie il salotto del pomeriggio di Rai1 torna ad animarsi con tanti ospiti, collegamenti e clip che affrontano gli argomenti più disparati, dalle storie personali al gossip. Ad impreziosire la puntata del 7 gennaio arrivano in studio tra gli altri Anna Moroni, Catena Fiorello, Nello Iorio, Beppe Convertini e Mary Segneri. Immancabile, dopo la fine delle feste, il focus sulle diete detox dopo le abbuffate di Natale & co, ma anche gli aggiornamenti sui funerali di Brigitte Bardot.

Nello Iorio confessa di aver sospeso la dieta di Calabrese a Natale (8)

La puntata del 7 gennaio de La Volta Buona inizia con uno dei temi più gettonati del momento: le diete per dimagrire dopo le feste. Non manca però una buona dose di ironia e divertimento con il comico Nello Iorio che confessa a Caterina Balivo di essersi messo a dieta con il Prof. Calabrese e di aver completamente sospeso ogni tipo di restrizione alimentare durante le feste. “Ho fatto quello che dovevo fare, mi sono tolto i miei sfizi, da domani si ricomincia” dice con estrema sincerità il comico.

Nello ammette infatti di non essere riuscito minimamente a rispettare la dieta durante le settimane di festa e di non essersi neanche pentito. Il prof. Calabrese dice di perdonarlo nonostante gli sgarri, ma Iorio prosegure dicendo “Questa è la fase più difficile, quando ti fermi e poi devi ripartire: è lì che non devi mollare” e gli ospiti in studio concordano.

Caterina Balivo, la conduttrice ha provato il digiuno intermittente (7)

L’argomento diete post festività prosegue con un ospite speciale, un dietologo esperto in digiuno intermittente che accende la discussione tra gli ospiti in studio, tra chi sostiene che sia troppo difficile restare a digiuno 16 ore e chi dice di averlo provato. La conduttrice de La Volta Buona confessa di averlo provato, applicando le regole d’oro di questo regime alimentare persino a Natale mentre si trovava a casa della mamma ad Aversa. Il Prof. Calabrese però non è propriamente d’accordo e i due esperti di alimentazione trovano a scontrarsi su alcuni dei punti cruciali del metodo, come il concetto del conteggio delle calorie.

Big Mama dimagrita replica ai commenti social: “Sono sempre stata bella” (9)

In studio si passa dalle diete al concetto di body shaming e di accettazione del proprio aspetto: il discorso si sposta su BigMama e sul suo cambiamento sorprendente. La cantante, da sempre impegnata nel combattere ogni tipo di bullismo in difesa del diritto di sentirsi bene nella propria pelle, si è mostrata fortemente dimagrita sui suoi canali social, scatenando i commenti di fan ed haters.

In particolare a colpirla è stato il commento di un utente che le ha scritto “Finalmente, adesso sì che sei bella”, al quale BigMama però ha risposto in maniera magistrale “Io sono sempre stata bella”, ribadendo che il suo valore non dipende – e non è mai dipeso – dal suo aspetto.

In studio Catena Fiorello e gli altri ospiti parlano di quanto sia sbagliato giudicare le persone dall’aspetto fisico e di come sia capitato anche a lei di venire attaccata sui social da persone che non sapevano nulla di lei “Dobbiamo spegnere queste persone, evitare le cose inutili” ribadisce la sorella del celebre Fiorello.

Brigitte Bardot, il duro rapporto con il figlio (6)

Il discorso torna su Brigitte Bardot, l’iconica attrice francese scomparsa il 28 dicembre: l’inviato Domenico Marocchi è stato ai funerali dell’attrice a Saint Tropez, riportando alcuni dettagli della funzione e la grande emozione di chi ha partecipato al rito dove non sono mancati gli animali domestici. BB infatti si è sempre distinta per il suo impegno in difesa dei diritti degli amici a quattro zampe.

A tenere banco però è la notizia che ad accogliere il feretro di Brigitte Bardot c’era anche il figlio, Nicolas Charrier, quel figlio che BB non aveva mai del tutto accettato e che in diverse occasioni aveva definito in maniera forte “una sventura”.

Il rapporto di Brigitte Bardot con il figlio infatti è sempre stato difficile: l’attrice aveva rifiutato la maternità e dopo il divorzio dal primo marito il figlio era stato affidato ai nonni paterni, sancendo una distanza abissale tra madre e figlio. Nel tempo poi la Bardot aveva provato a ricucire il rapporto con Nicolas, destinando però il cuore del testamento alla sua fondazione e agli animali di cui si era sempre curata.

In studio Serena Grandi e Gigi Marzullo la ricordano sottolineandone la grandezza e il talento, al di là della sua proverbiale bellezza.

Lo scontro tra Samantha De Grenet e il legale di Evelina Sgarbi sul critico d’arte (5)

L’argomento si sposta sulla disputa di cui si sta parlando moltissimo da mesi su giornali e riviste, ovvero la vicenda che vede Evelina Sgarbi contro suo padre Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte sembrerebbe essere riuscito a svincolarsi dalle accuse che lo volevano incapace di decidere lucidamente sulla propria vita, e a respingere dunque la nomina di un tutore legale, ma intanto le nozze con Sabrina Colle sono sospese a data da destinarsi.

In collegamento con Caterina Balivo il legale di Evelina Sgarbi commenta la vicenda spiegando il punto di vista della sua assistita che avrebbe preso bene la decisione del giudice di non volere nominare un amministratore di sostegno per le questioni ordinarie. Resta però il nodo sulle questione non-ordinarie per le quali bisognerà aspettare una perizia specifica che verrà effettuata tra fine gennaio e i primi di febbraio: sarà questa a stabilire se Sgarbi è in grado di gestire in maniera autonoma i propri interessi, comprese le nozze.

A commentare la vicenda in studio c’è anche Samantha De Grenet che definisce la storia come “una storiaccia” : la conduttrice conosce bene Sabrina Colle e prende le difese dalla compagna di Sgarbi, accendendo lo scontro con il legale di Evelina che gli lancia un’accusa specifica, ovvero quella di non aver voluto mostrare le cartelle cliniche del critico d’arte. Secondo la De Grenet “le figlie non avrebbero dovuto intromettersi”, ma il legale di Evelina non molla e la discussione evolve in un vero e proprio scontro diretto.

Beatrice Luzzi, i mille talenti dell’attrice (9)

Attrice, autrice, conduttrice e opinionista, Beatrice Luzzi è una vera e propria veterana della tv, protagonista di trasmissioni celebri come Linea Verde ma anche di fiction di successo, che raccontano di una donna piena di forza e di talento. Caterina Balivo inizia l’intervista chiedendo alla Luzzi, autrice anche di un libro dal titolo Una famiglia a due piazze, cosa pensa dell’emancipazione femminile. L’attrice risponde che oggi l’emancipazione per una donna significa “avere la piena libertà di dire no ed esprimere il proprio pensiero, anche quando è lontano dal sentire comune”.

La Luzzi si racconta attraverso le sue canzoni del cuore, parlando anche dei suoi due figli: “Essere madre è un lavoro, devi sempre alternare l’essere autorevole con l’essere comprensiva”. E il suo libro parla proprio della maternità, di come gestirla e delle emozioni vissute, ma soprattutto cosa succede dopo tanti anni, dopo che ci si separa e i figli vivono tra due case differenti, quella materna e quella del padre.

