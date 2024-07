Nicolas Charrier, chi è il figlio di Brigitte Bardot

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: GETTY Brigitte Bardot

Nicolas-Jacques Charrier è figlio di Brigitte Bardot, frutto dell’amore con l’attore francese – ed oramai ex marito – Jacques Charrier. Era il lontano 1959 quando l’affascinante diva del cinema francese ed internazionale perse la testa per il collega, conosciuto sul set della nota pellicola Babette va alla guerra diretta da Christian-Jaque. Un incontro, il loro, che contribuì a cambiare irreversibilmente la vita della donna: dopo essersi perdutamente innamorata la coppia decise di unirsi in matrimonio e ben presto l’attrice scoprì di aspettare un bambino. Una gravidanza non voluta, di cui non ha mai mancato di fare mistero spendendo spesso aspre parole in merito.

Essere il figlio indesiderato di un’icona del calibro di Brigitte Bardot non è stata cosa facile per Nicolas Charrier, un figlio amato ma non voluto, tanto che ad oggi il rapporto tra loro è apertamente definito dagli stessi “difficile quanto affascinante“. Ecco tutto ciò che sappiamo a proposito della sua vita privata e della sua carriera.

Chi è Nicolas Charrier

Nicolas Charrier è nato l’11 gennaio 1960 sotto il segno del Capricorno in seguito all’appassionata relazione tra l’attrice francese ed il collega Jacques Charrier. Nonostante la malcelata reticenza a portare a termine la gravidanza, visti i tempi e quindi l’impossibilità di optare per l’aborto nella Francia dell’epoca, Brigitte Bardot si ritrovò costretta ad andare avanti. Il suo arrivo rivoluzionò totalmente la vita della diva, la quale vedeva nel bambino una minaccia per la sua immagine e la sua sospirata carriera. Buttatasi a capofitto sul lavoro, nell’anno 1962 la giovane divorziò dal marito rinunciando così alla custodia di suo figlio. Una scelta discussa, la sua, eppure mai rinnegata come testimonia la nota intervista televisiva rilasciata a Le Parisien nel 1982, in cui asserì senza problemi: “Sono diventata madre esattamente quando non avrei dovuto. L’ho vissuta come una tragedia. Ha reso infelici due persone: me e mio figlio“.

Fonte: GETTY

Inutile dire come il rapporto madre-figlio sia stato irrimediabilmente corroso dalla tagliente schiettezza di certe affermazioni, tanto che nel 1996 Nicolas Charrier arrivò persino a denunciare la madre causa quelle contenute nella sua autobiografia. Negli anni successivi tra i due c’è stato un riavvicinamento, ma a quanto si dice il legame sembra continuare a mostrare la corda.

Nicolas Charrier: la vita privata e la carriera

Malgrado la difficile infanzia Nicolas Charrier è comunque riuscito ad assicurarsi negli anni una solida carriera. Nonostante la sua grande passione per la musica si è fatto strada nel mondo della modellistica, un ramo che gli ha saputo dare innumerabili soddisfazioni e che gli ha permesso di mantenere distanza ed indipendenza dalla madre. Si è laureato in economia presso l’Università di Parigi ed oggi vive in Norvegia con la moglie, l’ex top model Anne-Line Bjerkan madre delle sue amate figlie, Thea ed Anna, dalle quali ha avuto due nipoti.

Sembra che il collante nel rapporto con la madre siano state proprio le nipoti, delle quali Brigitte Bardot si dice andare molto fiera. A differenza dei genitori Nicolas predilige una vita lontana quanto più possibile dai riflettori e pare tenere molto alla sua vita privata, tanto da non comparire su nessuna piattaforma social.