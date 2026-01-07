Funerali Brigitte Bardot a Saint-Tropez, i grandi assenti: da Emmanuel Macron alla sorella Mijanou

Le esequie di Brigitte Bardot si svolgeranno in forma strettamente privata e proprio come avrebbe voluto lei. Chi non ci sarà

Getty Images Brigitte Bardot: icona di bellezza e sensualità senza tempo

Saint-Tropez si prepara a dare l’ultimo saluto a una delle sue figure più emblematiche. Brigitte Bardot è sepolta mercoledì 7 gennaio, alle 11 del mattino, nel cimitero marino della cittadina che lei stessa aveva eletto a rifugio lontano dal caos del mondo. La cerimonia, già annunciata come sobria e riservata, rispecchia il desiderio espresso negli anni dall’attrice, diventata col tempo un’icona del cinema, ma anche dell’impegno animalista.

I presenti al funerale di Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, scomparsa domenica 28 dicembre all’età di 91 anni, Bardot lascia un’eredità complessa, quella di una donna che ha rappresentato la libertà femminile ben prima che diventasse un tema di dibattito pubblico, ma anche di una figura spesso controversa, che ha diviso l’opinione pubblica fino alla fine. Accanto a lei, nel suo ultimo viaggio, ci saranno il marito Bernard d’Ormale e il figlio Nicolas-Jacques Charrier, nato dalla relazione con l’attore Jacques Charrier.

Tra le assenze più dolorose vi è quella della sorella minore, Marie-Jeanne Bardot, conosciuta come Mijanou, oggi 87enne. Secondo quanto rivelato da Nice-Matin martedì 6 gennaio, Mijanou non può partecipare ai funerali per seri motivi di salute, che le impediscono di affrontare un volo dagli Stati Uniti, dove vive da tempo. A rappresentare la famiglia – e l’affetto di sua sorella – ci sarà però Camille Bauchau, figlia di Mijanou e figlioccia di Brigitte Bardot, attesa alla cerimonia.

Confermato anche l’arrivo di Nicolas-Jacques Charrier, che vive a Oslo e che sarà presente con le figlie e le nipoti. Un gesto tutt’altro che scontato, considerando il rapporto complesso che per anni ha segnato il legame tra madre e figlio. Un figlio mai amato davvero, almeno secondo quanto dichiarato dall’attrice quand’era in vita, al quale è destinata la quota di eredità che gli spetta per legittima e che viene protetta proprio dalla legge.

I grandi assenti

Nonostante l’invito alla discrezione lanciato dalla Fondazione Brigitte Bardot e da Bernard d’Ormale, iniziano a emergere i nomi dei primi invitati. Secondo Le Parisien, tra gli amici e i volti noti attesi figurano Max Guazzini, segretario generale della Fondazione, Chico dei Gipsy Kings, l’attivista canadese Paul Watson e la giornalista Wendy Bouchard. Presente anche Allain Bougrain-Dubourg, ex compagno dell’attrice, che rende così omaggio a una donna che ha segnato profondamente la sua vita.

Sul fronte politico, l’elenco degli assenti fa molto rumore. Emmanuel Macron e Rachida Dati non parteciperanno alla cerimonia, mentre Marine Le Pen ha annunciato la sua presenza sui social. Presente invece Aurore Bergé, Ministra delegata per l’uguaglianza di genere e la lotta contro le discriminazioni, insieme a Ghyslaine Calmels Bock, direttrice generale della Fondazione, e alla cantante Mireille Mathieu.

Per le sue esequie, saranno comunque rispettate le sue ultime volontà. Le spoglie dell’attrice sono infatti destinate al cimitero marino di Saint-Tropez, accanto alla sua famiglia, nonché luogo dove aveva scelto di vivere i suoi anni lontani dal cinema, che aveva lasciato da tempo. Si tiene inoltre vicina ai suoi adorati animali, che ha curato e protetto fino alla fine. Alla Fondazione che porta il suo nome e che perseguirà in sua vece l’impegno animalista è destinata gran parte della sua eredità.

