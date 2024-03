Fonte: IPA Chi è Catena, la sorella di Fiorello

Autrice, scrittrice e sorella d’arte: Catena Fiorello è conosciuta per i suoi scritti ma anche per il suo legame con Rosario e Beppe, i fratelli famosi amati da tutta l’Italia. Ha inoltre una sorella, Anna, alla quale è molto legata. Malgrado le parentele famose, ha saputo ritagliarsi uno spazio personale e lontano dal mondo dello spettacolo, soprattutto dalla tv, che però frequenta in occasione della presentazione delle nuove opere.

Chi è Catena Fiorello

Nata a Catania il 10 agosto 1966, Catena Fiorello ha iniziato gli studi universitari ma non li ha mai completati. Abbandona infatti il suo percorso accademico per intraprendere una carriera di successo nel mondo delle agenzie matrimoniali a La Spezia. Il momento della svolta arriva nei primi anni ’90, quando inizia l’ascesa di suo fratello Rosario e inizia a lavorare al suo fianco come autrice a Buona Domenica, nelle stagioni 1995 e 1996, e al Festivalbar, nel 1997 e nel 1998.

Gli anni successivi sono la conferma delle doti autoriali. Lavora a Nati senza camicia su Rai3 quindi a Blog – reazione a catena su Rai 2. Inizia quindi a scrivere e firmare sui principali quotidiani nazionali. Il suo esordio letterario risale invece al 2003 con Nati senza camicia. Venti interviste a grandi imprenditori e personaggi famosi che hanno cambiato il loro destino con la sola forza di volontà, pubblicato da Baldini & Castoldi, mentre nel 2013 esce Dacci oggi il nostro pane quotidiano, un libro in cui l’autrice racconta storie di vita familiare insieme ad alcune ricette dell’amata mamma Rosaria.

La vera consacrazione arriva però con Picciridda, con il quale ha vinto il Premio Elsa Morante e dal quale è estratto anche un film omonimo diretto da Paolo Licata. A oggi ha composto 13 opere letterarie.

Chi è il compagno

Catena Fiorello è legata dal 2011 a Paolo Spalluto, avvocato, e da lui non ha mai avuto figli. Il suo rapporto con il matrimonio non è mai stato semplice. “Il matrimonio è un contratto, è romantico a vent’anni ma io a vent’anni ho incontrato quel cretino lì. Per tre volte però ho comprato l’abito da sposa e fatto i documenti. Trovavo solo fidanzati che volevano sposarmi e allora cercavo di accontentarli. Poi però, quando si avvicinava il momento, mi veniva il terrore“, aveva dichiarato sulle nozze, che col suo compagno non sono mai state celebrate.

La scoperta della malattia

La sorella di Fiorello aveva voluto raccontare in prima persona di quando ha scoperto di avere un tumore al seno e del supporto che ha ricevuto proprio da suo fratello: “Da quando papà è morto, nel ’90, Rosario fa tutto quello che faceva lui. Si occupa dei compleanni di mamma come delle malattie di famiglia. Quando mi sono operata di tumore al seno, il primo ad arrivare in ospedale, alle sette del mattino, è stato lui. Ha fatto ridere tutti i medici che mi stavano portando in sala operatoria”.

E sul compagno Paolo, aveva aggiunto: “Quando ho avuto il tumore del seno, anche se si spaventa di tutto, mi ha voluto far lui le medicazioni. Questo equivale a centinaia di mazzi di rose. Ormai, a 54 anni, io ho capito che chi ti ama davvero ti sta accanto senza fare troppo rumore”.