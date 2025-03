Sabrina Colle, chi è la compagna di Vittorio Sgarbi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle

Modella e attrice, Sabrina Colle è la storica compagna di Vittorio Sgarbi. Una storia lunga e appassionata. Tra i due ci sarebbero 21 anni di differenza e la loro relazione è da sempre notoriamente caratterizzata da una dinamica particolare, descritta da ambo le parti alla stregua di “coppia aperta”.

Chi è Sabrina Colle, la storica compagna di Vittorio Sgarbi

Sabrina Colle è nata ad Avezzano, in provincia de L’Aquila (Abruzzo), il 1° marzo 1973. Modella e attrice, la sua carriera artistica è iniziata all’età di soli 18 anni con la collaborazione con varie riviste di moda, tra cui Vogue, a Milano.

Trasferitasi in seguito a Parigi, ha studiato presso la scuola d’arte drammatica Cours Florent dove ha potuto affinare le proprie capacità recitative. Solo successivamente, precisamente nel 1991, ha preso per la prima volta parte ad un film – Mama Keita – per poi continuare la carriera come attrice in teatro fino al 2002, quando è tornata a recitare al cinema in Senso 45, pellicola erotica di Tinto Brass.

Dal 1998 Sabrina Colle è legata al celeberrimo critico d’arte e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi: i due si dicono pubblicamente fidanzati, ma il loro rapporto presenta senza dubbio caratteristiche generalmente considerate piuttosto fuori dagli schemi, ad ammissione degli stessi diretti interessati. E non parliamo affatto della notevole differenza d’età tra le due parti, ma della singolare etichetta che il loro legame porta.

Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi, tutto sulla loro particolare relazione

Quello tra i due personaggi è un legame che ha tutte le caratteristiche per essere definito una relazione consolidata, che va avanti ormai da ben 26 anni ma che, come hanno sottolineato entrambi, si contraddistingue per un contatto fisico praticamente inesistente.

“Stiamo insieme da anni e lo abbiamo fatto solo sei o sette volte. È passato molto tempo e, se dovessi farne un racconto dettagliato, lo dovrei affrontare con uno psicanalista: era una cosa buffa, anche disarmonica. Io mi sento come la madre col figlio, la sorella col fratello. Lui ha sempre avuto accanto donne più provocanti e sexy di me – aveva raccontato proprio la stessa Sabrina nel corso di una passata intervista.

“Io l’ho conosciuto che ero una ragazzina. Sesso? Lo abbiamo fatto solo poche volte, non potevo più concedere la parte più intima di me a una persona così promiscua. Dopo pochi mesi, ho scoperto che era un traditore seriale. Una volta, gli ho chiesto: perché stai ancora con me? Mi ha guardato con occhi mai così sinceri e mi ha risposto: ‘Io non ho mai pensato di lasciarti, perché di te mi fido ciecamente’”, aveva continuato in seguito.

A rendere diverso dagli altri il rapporto tra Sabrina e Vittorio sono dinamiche uniche e certo non convenzionali: lei si descrive in prima persona come una donna libera e riservata, amante dei viaggi e della propria indipendenza così, di comune accordo, i due intrattengono dal principio una relazione aperta, che permette ad entrambi di mantenere individualmente la propria autonomia.