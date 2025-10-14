Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle

Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, replica alle accuse di Evelina, figlia del critico d’arte e conduttore, che l’ha accusata di aver isolato il padre e di impedirle di frequentarlo. Dopo un lungo silenzio, la donna ha scelto di rispondere con una lettera in cui ha svelato la sua verità.

Sabrina Colle, la replica a Evelina Sgarbi

Nelle ultime settimane si è parlato spesso dello stato di salute di Vittorio Sgarbi dopo che la figlia Evelina ha espresso preoccupazione per la situazione, arrivando a parlare addirittura di interdizione. Nella sua intervista a Domenica In, ospite dello studio di Mara Venier, la ragazza ha accusato apertamente Sabrina Colle di impedirle di avere contatti con suo padre, spingendola a chiedere l’intervento di un amministratore di sostegno.

Sabrina, compagna di Sgarbi, ha replicato in una lunga lettera inviata ad Alberto Matano e letta durante La Vita in Diretta. “Alberto, è la “megera” che scrive – ha spiegato -. La perfida sfruttatrice di chissà cosa e chissà chi, la stratega diabolica che vuole fare terra bruciata intorno perché solo lei possa governare la situazione a suo piacimento, la subdola approfittatrice che vuole negare agli altri la spartizione di un bottino peraltro inesistente, che lo si sappia una volta per tutte, invece di fantasticare a sproposito”.

“Ho deciso spontaneamente, senza che nessuno mi obbligasse e potesse obbligarmi a farlo, di dedicare totalmente la mia esistenza al recupero di Vittorio – ha aggiunto la donna -. L’ho deciso perché credo che amare davvero qualcuno voglia dire essere disposti anche a dedizioni totali di questo genere, di quelle che annullano completamente la dimensione sociale della propria esistenza, c’è solo una cosa da fare e quella cosa si fa, tutto il resto viene cancellato con un colpo di spugna. Ma se ho fatto una certa scelta è anche nella piena consapevolezza che nessuna altra persona a questo mondo, nessuna, sarebbe stata in grado di dedicarsi totalmente ad assistere Vittorio in tutte le necessità anche più elementari, dall’alimentazione alla sollecitazione psicologica, dal movimento alla pulizia personale, in un modo anche lontanamente paragonabile a quello che sto facendo io”.

Le parole di Evelina Sgarbi a Domenica In

Le parole di Sabrina Colle arrivano dopo la lunga intervista rilasciata da Evelina Sgarbi a Mara Venier. Nel corso di Domenica In infatti la figlia di Sgarbi aveva parlato della depressione del padre, esprimendo preoccupazione per il suo stato di salute.

“Non mi aspettavo di vederlo così trasfigurato, ci sono rimasta male – aveva detto -. L’ultima volta che l’ho visto è stata a marzo. Tutto è partito ad agosto 2024 quando mi ha dato un abbraccio che pareva una richiesta di aiuto. Lo vedevo stanco e debilitato. Ha iniziato a spegnersi. L’ho visto a Ferrara a ottobre per una mostra, ha fatto un discorso ed era contento. Dopo la presentazione l’ho trovato in macchina collassato circondato dalle persone che gli misuravano la pressione. Gli chiesi di restare, ma lui mi disse che doveva andare a Lugano subito. ‘Mi dicono che devo andare’, le sue parole. Chi era a dirglielo? “La compagna e l’addetto stampa. Così sono partiti”.