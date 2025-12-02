Vittorio Sgarbi, matrimonio spostato da Venezia ad Arpino? La figlia Evelina:”Magari si sposa da solo”

Ancora scintille tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina che ironizza sulla scelta della location delle nozze e solleva dubbi sulle condizioni del padre

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Vittorio Sgarbi

Prosegue senza sosta la diatriba tra Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina, iniziata con la malattia e il conseguente ricovero del critico d’arte, e proseguita con toni sempre più accesi nei mesi successivi, tra accuse reciproche e silenzi inaspettati.

E mentre Sgarbi è tornato in tv, presenziando in vari programmi dove ha ribadito la sua decisione di voler sposare la storica compagna Sabrina Colle, non sembrano placarsi i toni dello scontro con sua figlia Evelina Sgarbi la quale, dal canto suo, continua a mettere in dubbio che il padre sia realmente nelle condizioni di prendere una decisione così importante. Tra affetti complicati, accuse di pressioni e una cerimonia che promette già scintille, la vicenda sta diventando uno dei casi più chiacchierati del momento, con battute al vetriolo persino sulla possibile location delle nozze.

Vittorio Sgarbi e le nozze con Sabrina Colle, scartata Venezia spunta l’ipotesi Arpino

Prosegue la vicenda che sta tenendo col fiato sospeso molti dei fan del celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi: dopo il difficile periodo della malattia, il ricovero e le preoccupazioni della figlia Evelina per la sua salute, Sgarbi sembra essere tornato a dire la sua, passando da un salotto televisivo all’altro, per ribadire le sue intenzioni di convolare a nozze con Sabrina Colle.

Proprio questa decisione, dopo anni di relazione, sembrerebbe aver scatenato ancora di più la preoccupazione della figlia Evelina che, dal canto suo, continua a ripetere che il padre non sarebbe nelle condizioni di convolare a nozze, accusando chi lo spingerebbe verso una decisione che non avrebbe piena lucidità.

Lo ha ribadito anche ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, qualche settimana fa, dove aveva espresso tutti i suoi timori su una decisione che le sembrerebbe piuttosto avventata e anche un po’ “pilotata”, accusando velatamente Sabrina Colle di manipolazione nei confronti del critico d’arte.

A far discutere era stata anche la volontà di Sgarbi di sposare la Colle nella splendida cornice di Venezia, forse sull’onda del romanticismo o forse per accontentare un desiderio della compagna, sta di fatto che la scelta della città non è stata la più azzeccata visto che il parroco che avrebbe dovuto unirli in matrimonio ha posto il veto religioso.

Secondo le ultime indiscrezioni, dunque, le nozze potrebbero celebrarsi in un altro luogo, ovvero Arpino, il piccolo comune del Lazio dove Sgarbi è sindaco. Una scelta che sa di compromesso, o forse di necessità, per evitare ulteriori polemiche.

Vittorio Sgarbi torna ad Arpino e sua figlia Evelina lo punge sull’ipotesi matrimonio

Vittorio Sgarbi è tornato frequentemente negli ultimi giorni ad Arpino, il paese di 7mila anime di cui è sindaco, dopo mesi di assenza a causa della malattia. La sua presenza ovviamente non è passata inosservata ed ha scatenato curiosità e rumors circa le possibili celebrazioni delle nozze nel piccolo comune della ciociaria.

La figlia Evelina, naturalmente, non ha mancato di sottolineare in maniera ironica che suo padre potrebbe sposarsi da solo, visto che è sindaco del paese, alludendo così ad una scelta ben lontana dall’atmosfera da fiaba che i futuri coniugi si aspettavano. Anche perché Evelina sembra intenzionata a portare avanti la sua battaglia familiare e legale anche ricorrendo a mezzi piuttosto forti: “Ho denunciato tutti, ma sono contenta che mio fratello Carlo si sia unito a me nel voler andare a fondo e capire la verità” ha ribadito recentemente alla stampa.

Nel frattempo Vittorio Sgarbi prosegue dritto per la propria strada, partecipando nei tg e a programmi Rai per mostrare a tutti che non è l’uomo fragile e privo di autonomia decisionale come lo dipinge sua figlia, bensì un uomo che intende coronare il suo sogno d’amore e portare avanti con forza ciò in cui crede.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!