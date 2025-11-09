Evelina Sgarbi, a Verissimo la preoccupazione per il padre Vittorio: “Non parla, sembra lobotomizzato”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Nella puntata del 9 novembre, Silvia Toffanin ha accolto nuovamente nello studio di Verissimo Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi. La giovane, che da tempo è in contrasto con il celebre critico d’arte, ha deciso di raccontare la sua verità, parlando apertamente di quanto stia accadendo a suo padre e delle tensioni familiari che ne sono seguite. Sullo sfondo, anche una udienza in tribunale che aggiunge ulteriore peso a una vicenda già delicata e complessa. Tra accuse, rivelazioni e momenti di grande commozione, la storia della famiglia Sgarbi sta suscitando forte attenzione mediatica e toccando profondamente l’opinione pubblica.

Evelina Sgarbi preoccupata per il padre: nessuna notizia da Vittorio Sgarbi

Silvia Toffanin accoglie dunque in studio a Verissimo Evelina Sgarbi che torna ancora una volta a parlare della difficile situazione che sta vivendo con suo padre. La giovane esordisce continuando a dirsi profondamente preoccupata per Vittorio Sgarbi: “Quando c’è stata l’udienza in tribunale è sembrato che il problema principale fosse silenziarmi, anziché trovare un supporto per mio padre” esordisce Evelina che si dice determinata a capire cosa stia succedendo, convinta che suo padre sia stato plagiato. Ad aggiungere ulteriore tensione alla situazione c’è anche il silenzio di Vittorio che continua a non voler rilasciare dichiarazioni.

Evelina non crede alla storia che il padre stia meglio, perché vede foto e video, gli viene detto che è tutto perfetto e che Sgarbi si sta riprendendo, ma in realtà lei non riesce a sentirlo nè ad avere informazioni sulle cure che sta facendo. Come la giovane racconta alla Toffanin, dopo la dimissione dall’ospedale di Roma, il critico d’arte sarebbe stato trasferito in una clinica vicino Pisa dove starebbe seguendo delle cure. Evelina afferma che, attraverso il suo avvocato, ha saputo che suo padre è stato effettivamente lì, ma non è riuscita ad ottenere le sue cartelle cliniche e quindi non sa che medicinali sta prendendo.

“Mio padre è cardiopatico, ha avuto un tumore, ha la depressione, voglio sapere come sta, che medicine sta prendendo” prosegue con agitazione, aggiungendo che ad oggi nessuno l’ha cercata per informarla di nulla.

Vittorio Sgarbi, la figlia Alba scrive una lettera e accusa Evelina di “pressioni continue”

Silvia Toffanin prosegue mostrando ad Evelina e al pubblico una lettera pubblicata da Alba Sgarbi in cui dice che tutto ciò che si sta dicendo su suo padre è falso e che soffre nel vedere che le informazioni sul critico siano continuamente manipolate, perché tutto questo non fa bene a Vittorio. “Evelina avrebbe potuto andare a trovarlo più spesso anziché esercitare pressioni continue. Papà ha bisogno di tranquillità e calore da parte di noi figli, non stress”. E prosegue dicendo che suo padre sta meglio, si sta curando, è forte e capace e non è anziano come ha sentito riportare.

“Io ho la mia verità e l’ho visto veramente così” ribadisce però Evelina la quale è convinta che le foto che circolano di Sgarbi siano state pesantemente ritoccate e ha notato soprattutto lo sguardo assente del padre.

La giovane ribadisce nel dire alla Toffanin di non capire davvero come si sia arrivati a questo punto e insiste sul fatto che suo padre è “come lobotomizzato” raccontando un episodio che le è rimasto impresso: usciti dalla sala del tribunale il padre l’ha ignorata totalmente e che solo quando Sabrina Colle, la compagna, gli ha suggerito di invitare a casa la figlia, Vittorio le avrebbe rivolto la parola. Secondo Evelina dunque, è Sabrina a comandarlo a bacchetta in tutto.

Secondo lei, la compagna lo condiziona “Non è più parlare con la stessa persona” insiste mentre Silvia Toffanin sottolinea come sia Sabrina Colle, sia Alba Sgarbi continuino a parlare solo tramite lettere senza mostrarsi di persona.

Il rapporto di Sabrina Colle con i figli di Sgarbi e una donna segreta

La Toffanin riporta quindi ad Evelina un’altra accusa: molti affermano che stia facendo tutto questo per soldi, per la Fondazione Sgarbi, dentro la quale ci sarebbe però solo lui, la sorella e la compagna, mentre le figlie sarebbero state tagliate fuori. “Io sono esterefatta da questo, io non ho società da cui prendo soldi” allude Evelina facendo riferimento alle attività di Sabrina Colle. E poi sottolinea la stranezza della volontà improvvisa di Sgarbi di sposarsi.

“Io ci tengo che le cose vengano fuori, ci tengo a fare chiarezza ed è per questo che continuo ad espormi” continua Evelina che racconta come negli anni Sabrina non sia mai stata tanto presente nella loro famiglia quanto ora, e che avendo chiesto al fratello un parere, lui non si sarebbe voluto esporre e le avrebbe consigliato di proseguire nella battaglia per la nomina di un amministratore di sostegno per Vittorio.

E sul gossip secondo cui ci sarebbe stata anche un’altra donna misteriosa al fianco di Sgarbi, Evelina lo conferma aggiungendo che non sa molto su queli fossero realmente i loro rapporti, anche se la definisce “carina ed educata, molto più presente di Sabrina negli anni passati”.

