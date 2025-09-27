Vittorio Sgarbi, la figlia Alba lo difende: “Mia sorella Evelina sta esagerando”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

È scoppiata una vera e propria guerra nella famiglia Sgarbi da quando Evelina ha chiesto di nominare un amministratore di sostegno per il padre. Dopo l’istanza depositata in tribunale sono partite le notifiche per parenti e congiunti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alba e la compagna Sabrina Colle. È stata proprio la figlia più piccola del critico d’arte a insorgere contro questa decisione, pronta a difendere a spada tratta il padre.

Alba Sgarbi difende il padre: “Evelina sta esagerando”

“Mia sorella Evelina sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco”. Così Alba Sgarbi ha reagito alla notizia che la sorella ha nominato un tutore legale per Vittorio, al quale lei è stata vicino in questo periodo di ripresa.

Lei è la più informata sulle condizioni del critico d’arte, come raccontato al Corriere della Sera: “Sono stata più di sei volte a Roma per restare con lui. E ogni volta mi fermavo per vari giorni. Ho preso un appartamento in affitto, vicino al Gemelli, per stargli vicino più tempo possibile”. La ragazza ha anche detto di essere in continuo contatto col padre: “Ecco perché posso affermare che oggi sta molto meglio rispetto a qualche mese addietro“.

E ha mosso altre critiche alla sorella più grande: “Non si può giudicare la salute di un padre vedendolo una sola volta, in ospedale, al Gemelli, per 5 minuti, ad aprile. Le sue accuse sono completamente fuori misura“. Per Alba, Sgarbi è stato un padre affettuoso, capace di seguire i figli anche da lontano: “Ci ha sostenuto ed aiutato in ogni momento, in base alle esigenze di ognuno di noi”.

Vittorio Sgarbi accusa Evelina. E lei replica

Da un lato c’è Evelina, che sostiene di aver chiesto di nominare un amministratore legale per il padre mossa dalla preoccupazione per le sue condizioni di salute. Dall’altro c’è invece Vittorio Sgarbi, che definisce sua figlia “esosa”, accusandola di pretendere sempre più denaro da lui.

“Sono rimasta molto colpita dalle menzogne e dalle cose palesemente false fatte trapelare sui giornali, al fine di screditare la mia persona e quella di mia madre Barbara, segno evidente che qualcuno pensa di trarre vantaggio da queste mistificazioni”, ha dichiarato Evelina a Repubblica. E all’AdnKronos il legale della donna ha fatto sapere: “Evelina è seriamente preoccupata, vede che il padre non è supportato in modo adeguato, l’ha visto in condizioni pietose ed è per questo che ha chiesto un’amministrazione di sostegno”.

La situazione è quantomai delicata, anche perché Sgarbi nelle interviste a Corriere e Repubblica ha dichiarato che Evelina “forse è solo mal consigliata. Si muove con questa volontà di rivalsa, che onestamente non capisco. Spera forse di trovare chissà quale bengodi“. E afferma di aver sempre sostenuto economicamente la figlia: “Forse non le basta, vuole di più”. La prima udienza in tribunale è fissata per il 28 ottobre a Roma. E lui ha intenzione di presentarsi: “Le chiederò se vuole per caso un’altra borsa di Dior oppure qualche altra suppellettile in regalo”.

Il matrimonio con Sabrina Colle

Mentre il critico d’arte da un lato è pronto a battersi, dall’altro ha annunciato che sposerà la compagna Sabrina Colle, che gli è vicina dal 1998. “Lentamente mi sto riprendendo, la mia medicina è stata soprattutto Sabrina, che con la sua dolcezza mi ha fatto quasi uscire dal tunnel”. E la figlia Alba non potrebbe essere più felice: “Doveva sposarla prima. Sabrina è stata con lui giorno e notte in ospedale. Non l’ha mai lasciato in tutti questi mesi. Ed era proprio papà che la cercava, che la voleva al suo fianco in ogni istante. Non hanno certo deciso gli altri per lui”.