Il ritorno di Vittorio Sgarbi in televisione: a Domenica In di Mara Venier ha parlato del suo matrimonio con la storica compagna e della polemica della figlia

Vittorio Sgarbi è tornato in tv. Ospite di Mara Venier, a Domenica In, per presentare il suo ultimo libro – Il cielo più vicino. La montagna nell’arte – uscito lo scorso 11 novembre. Ma è stata anche l’occasione per parlare delle tanto discusse nozze con la compagna storica Sabrina Colle e della polemica con la figlia Evelina.

Vittorio Sgarbi torna in tv e svela perché vuole sposare Sabrina Colle

Vittorio Sgarbi, 73 anni, è tornato in televisione dopo la malattia e la causa portata avanti dalla figlia Evelina, che ha scelto di chiedere un tutore per il padre. Ha dunque riconfermato la volontà di convolare a nozze con Sabrina Colle, sua compagna da oltre un ventennio.

“Perché mi sposo? Per dare, come è giusto, una parte della mia sensibilità e della mia esistenza a chi mi è stata vicino e a chi mi ha dato forza nella difficoltà della vita quotidiana”, ha spiegato il critico d’arte, fisicamente provato dalle ultime vicissitudini ma

“La mia scelta è una forma di volontà di testimoniare la mia convinzione e la mia riconoscenza a Sabrina”, ha aggiunto Sgarbi, reduce dal ricovero per depressione e gradualmente tornato alla vita pubblica.

Ha dunque rivelato che “mi sposerò a Venezia nella chiesa di Santa Maria dell’Orto. Perché Venezia? Perché lì ho vissuto una parte importante della mia vita, è un ritorno in un luogo della memoria e dell’esistenza felice. Perché il matrimonio? Per dare, come è giusto, una parte della mia sensibilità e della mia esistenza a chi mi è stata vicino e a chi mi ha dato forza nella difficoltà della vita quotidiana”.

“Il tempo non cambia e non muta lo spirito delle persone, le rende più vicine e più legate affettivamente al di là delle dichiarazioni e del comportamento tenuto nella vita. Esiste la convinzione che alcuni valori siano comuni e vadano condivisi fino in fondo. La sua ironia e il suo divertimento rispetto alle mie battute sono una forma di intelligenza che oggi hanno trovato una consolazione e una rassicurazione rispetto alla provocazione. Finisce lo stupore, rimane l’amore, che è la cosa più importante“, ha ribadito poi Sgarbi.

Vittorio Sgarbi a Domenica In replica alla figlia Evelina

Verso la fine dell’intervista a Domenica In, anche due parole sulla vicenda che coinvolge Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina, che chiede un amministratore di sostegno per il padre.

La ragazza, recentemente, è stata ospite di Mara Venier. “Le ho detto di prendere un treno e venire subito da te”, ha ricordato la conduttrice. “Poteva tranquillamente venire, non è venuta. Ha deciso così”, la risposta di Sgarbi.

“Queste polemiche ti provocano dolore?”, ha domandato ancora zia Mara. “No”, è stata la risposta secca del suo ospite. Subito dopo è tornato a parlare del suo ultimo libro.

“È un rapporto fra altezza e profondità. È stato un modo per approfondire temi dell’arte non dal punto di vista storico ma filosofico. Qui c’è uno Sgarbi del pensare del riflettere piuttosto che dell’agire. La montagna ha un valore spirituale, ci andavo da ragazzo con i miei genitori”.

