La Volta Buona, pagelle 31 ottobre: Barbareschi mattatore (8), Milly emoziona (9) e torna il Caso Sgarbi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo ci regala un nuovo appuntamento con La Volta Buona ricco di argomenti interessanti e ospiti. Nella puntata del 31 ottobre la conduttrice ha ospitato nel suo studio diverse personalità dello spettacolo per parlare di longevità. Riuniti sul divano dello studio tv Pamela Prati, Vladimir Luxuria, Milena Vukotic, Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo e Luca Barbareschi.

Spazio anche alle vicende di attualità con il caso Sgarbi e lo scontro in tribunale fra il critico d’arte e la figlia Evelina, ma anche alla vicenda dolorosa di Andrea Delogu che ha perso suo fratello Evan.

Luca Barbareschi mattatore della puntata. Voto: 8

Grande mattatore della puntata Luca Barbareschi che con la sua proverbiale ironia ha divertito gli altri ospiti e la conduttrice. L’attore scherza sulla sua tendenza a tradire spesso le sue compagne e svela di essere single, poi afferma di aver avuto un flirt con Alba Parietti (salvo poi cambiare idea poco dopo), mettendo in imbarazzo la conduttrice.

Si parla del suo rapporto con Lucrezia Lante della Rovere e anche della possibilità di un nuovo amore ora che Barbareschi è tornato single. Fra battute a Pamela Prati e freddure, l’attore conquista la scena e diverte.

La lettera di Sabrina Colle e il Caso Sgarbi. Voto: 6

Caterina Balivo ha poi dedicato una parte de La Volta Buona al Caso Sgarbi. Ormai da tempo infatti la figlia Evelina Sgarbi sostiene che il critico d’arte non stia bene e che le sia impedito di vederlo e di avere accesso alle informazioni riguardo la sua salute.

Per questo la giovane ha richiesto per suo padre un amministratore di sostegno, andando contro Sabrina Colle, storica compagna del critico d’arte. Nel corso della trasmissione è intervenuto l’avvocato di Evelina Sgarbi che ha cercato di spiegare la posizione della ragazza: “Molti trascurano la sofferenza che sta provando Evelina, a cui viene impedito da tempo di potersi avvicinare a suo padre – ha detto il legale -. Prima di rivolgersi a uno studio legale, ha provato in tutti i modi ad avvicinarsi a lui per capire cosa stesse succedendo. Qualcuno glielo sta impedendo”.

Poco dopo in studio è intervenuta Samantha De Grenet. L’attrice qualche tempo fa aveva espresso solidarietà nei confronti di Vittorio Sgarbi e della sua famiglia. Contattata da Sabrina Colle, ha consegnato a Caterina Balivo una lettera scritta dalla donna.

“Purtroppo le nostre attenzioni per proteggere Vittorio sono state deliberatamente equivocate, come se avessimo voluto isolarlo dal mondo esterno. Questa, tra le tante menzogne dette, è la più dura da accettare – ha scritto Sabrina Colle, affermando che Sgarbi non sarebbe mai stato allontanato dai suoi affetti -. Penso a sua sorella Elisabetta, che si è praticamente trasferita a Roma, o a sua figlia Alba, che da Tirana è venuta molte volte a trovarlo. Come si può insinuare la calunnia che ci fosse un tentativo di isolarlo dagli altri?”.

Poi l’accusa a Evelina: “Abbiamo sempre assecondato le volontà di Vittorio, anche quando come è giusto che fosse voleva stare da solo […] Un pudore che andava rispettato come noi abbiamo sempre fatto. Al contrario c’è chi non si è fatto scrupoli di trasformare una vicenda dolorosissima in un tema mediatico, violando i più elementari doveri di discrezione e riservatezza che si devono a chiunque sia in preda a un malessere profondo”.

Poco dopo la stessa Balivo ha deciso di mettere fine alla questione per evitare ulteriori commenti. “Si tratta di una vicenda delicata, dunque meglio chiudere qui per evitare che tutto si trasformi in un mero commento da parte nostra”.

Il pensiero di Milly Carlucci su Andrea Delogu. Voto: 9

Andrea Delogu sta vivendo in questi giorni momenti durissimi dopo la morte del fratello Evan. Il giovane è scomparso a soli 18 anni in un incidente in moto, lasciando un grande vuoto nella vita della conduttrice che lo considerava come un figlio. La questione è stata affrontata con grande delicatezza da Caterina Balivo che si è collegata dallo studio de La Volta Buona con Milly Carlucci.

Come è noto Andrea Delogu è fra i concorrenti di Ballando con le Stelle e avrebbe ricevuto la notizia della morte di Evan proprio mentre si trovava in auto per raggiungere gli studi televisivi e prendere parte alle prove dello show.

“Da parte nostra l’abbiamo sentita subito – ha dichiarato la presentatrice -, c’è l’abbraccio e la condivisione di un dolore incommensurabile, come si può gestire una tragedia di questo genere. Le siamo vicini e per il momento questo è tutto. Affetto e condivisione e poi la vita ci dirà cosa succede”.

La rabbia di Barbara D’Urso e Marcella Bella a Ballando con le Stelle. Voto: 7

Milly Carlucci ha poi commentato alcune clip che raccontano il rovente dietro le quinte di Ballando con le Stelle. In particolare riguardo Barbara D’Urso e Marcella Bella, entrambe furiose con i giudici dello show dopo gli ultimi scontri.

“Intanto il clima è caldo perché ognuno dei nostri concorrenti ritiene di avere qualche sassolino dalla scarpa da togliersi contro la giuria – ha spiegato la padrona di casa del programma Rai -. E lo fanno ognuno col proiprio carattere, c’è veemenza, passione e volontà di vedere riconosciuto il duro lavoro che si fa qui. Però la giuria ha diritto di esprimere un’opinione perché sennò che ci sta a fare. Ci sono donne di grande carattere, da Barbara a Selvaggia, Marcella. Noi abbiamo un palcoscenico libero dove ognuno può parlare e dire la sua. Poi in questa serata vedremo due grande protagoniste come ballerine per una notte, Pandolfi e Gerini. Sarà un caleidoscopio di emozioni che partirà dallo spareggio iniziale tra Coriandoli e Convertini. Vedremo cosa accadrà”.