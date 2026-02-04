La Volta Buona, le pagelle del 4 febbraio: l’amore di Antonella Fiordelisi (8) la rivelazione di Samantha De Grenet (7)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Nuovo appuntamento con La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo, ospiti e opinionisti si confrontano come di consueto su gossip e attualità, con un occhio particolare alla dieta. Al centro della puntata del 4 febbraio c’è infatti l’alimentazione, con i consigli degli esperti e la testimonianza di Nello Iorio. Ma non sono mancati racconti e aneddoti di Samantha De Grenet, Antonella Fiordelisi e Antonio Giuliani.

Diete? Meglio i rimedi della nonna. Voto 8.

Non solo diete originali, ma anche gli antichi consigli della nonna potrebbero rivelarsi degli ottimi alleati per la linea. Il professor Ciro Vestita parla a tal proposito delle proprietà terapeutiche di erbe e verdure, in grado di attenuare la sensazione di fame e gonfiore: carciofi, salvia, finocchio e cavolo romano non possono assolutamente mancare sulle tavole di chi vuole mantenere la linea. I mirtilli, invece, sono degli ottimi alleati per la vista e contro le infezioni alle vie urinarie. Insomma, coi rimedi naturali non si sbaglia mai.

La sfida di Nello Iorio. Voto 7.

Nello Iorio, noto comico della trasmissione Made in Sud, sta affrontando da alcuni mesi la sua battaglia contro i kg di troppo. In cura con il professor Calabrese, l’attore ha comunque ammesso di aver sensibilmente allentato la presa nell’ultimo periodo: complici le festività natalizie e le proverbiali tavolate nelle case del Sud, Nello non è riuscito a perdere ulteriormente peso.

“Il Natale è il 25 dicembre e Capodanno il 31. Spesso invece facciamo iniziare il Natale a tavola dall’8 dicembre al 6 gennaio. Il concetto di fondo è che bisogna darsi una motivazione di tipo clinico, non estetico”, precisa il professor Calabrese. Ma Iorio, pur assumendosi le sue responsabilità, spiega: “Chi non ha questo problema non capisce che io se mangio una sera prendo 3 kg. Bisogna avere una grande forza psicologica”. Un’impresa tutt’altro che semplice.

L’eterna giovinezza di Anna Moroni. Voto 9.

Se gli esperti in studio si concentrano su diete e consigli alimentari, Anna Moroni, come ogni settimana, delizia invece gli ospiti con le sue ricette tutt’altro che light. Spontanea e alla mano, la celebre cuoca riesce a stemperare con la sua ironia anche i momenti più “seriosi”: “Quando posso vado a raccogliere la malva in campagna per fare il decotto anche se ho 86 anni, tra poco 87″, spiega con candore. Quale sarà il suo segreto?

Sanremo arriva al Quirinale. Voto 8.

Molto ampia anche la parentesi dedicata al Festival di Sanremo, che partirà tra qualche settimana. Carlo Conti ha confermato la presenza di Can Yaman e Lillo in veste di conduttori, spiegando anche che, per la prima volta, i protagonisti di Sanremo saranno ricevuti dal Presidente Mattarella: “Mi fa piacere perché il Festival è l’evento dell’anno, e il nostro Presidente dimostra di essere anche spiritoso e attento alla vita semplice”, spiega Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi. Sanremo è sempre Sanremo, anche per Mattarella.

Le rivelazioni di Samantha De Grenet. Voto 7.

Da mesi si parla della possibilità di una statua dedicata a Pippo Baudo a Sanremo: dopo l’appello lanciato dal sindaco della città genovese proprio nel salotto di Caterina Balivo, è finalmente arrivato l’ok da parte della famiglia del conduttore e della sua collaboratrice Dina Minna. E proprio ricordando il presentatore siciliano, Samantha De Grenet ha svelato di essere arrivata a un passo dall’Ariston: “Ebbi un incontro bellissimo con Pippo Baudo. Lui mi chiese se sarei stata in grado di scendere la scalinata, ma poi prese una bionda, Valeria Mazza, e al posto mio Sabrina Ferilli”. Un vero e proprio colpo di scena.

Gli amori di Rocio e Stefano De Martino. Voto 6.

Non è mancata, nel corso della puntata del 4 febbraio, la consueta parentesi dedicata al gossip. A far discutere, sono alcune dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair da Rocio Morales, da poco tornata single dopo la fine del matrimonio con Raoul Bova. L’attrice spagnola è stata recentemente fotografata sia in compagnia di Stefano De Martino che di Andrea Iannone, ma, ha assicurato, si tratta di due situazioni molto differenti: “Stefano è un amico e professionista. Io e Andrea, invece, ci siamo conosciuti a Madrid e ho incontrato una persona sensibile. Ma non posso dire di più perché ci conosciamo da pochissimo”.

E in effetti De Martino sembra essere ancora molto vicino alla sua ex Gilda Ambrosio, con la quale è stato nuovamente immortalato a Milano: “C’è sicuramente qualcosa. Ogni volta che ha dei momenti di difficoltà, lui torna da lei. Lei è molto innamorata, lui è un po’ più svolazzante. Ma secondo me un pensierino ce lo fa”, racconta Biavardi. Speriamo che Stefano si decida presto.

Il primo anniversario di Antonella Fiordelisi. Voto 8.

Antonella Fiordelisi, ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha da poco festeggiato il suo primo anniversario con il fidanzato Giulio Fratini. Un traguardo importante, che ha sorpreso anche l’ex sportiva:”Non mi aspettavo di arrivare a un anno con lui. Giulio è stato molto bravo nella fase del corteggiamento, adesso che abbiamo festeggiato un anno ci sono i pilastri per costruire qualcosa di solido insieme”.

Al momento, i due vivono in città diverse, ma la lontananza non sembra costituire un problema: “Io vivo a Milano e lui a Firenze, ma forse funziona proprio per questo, perché non sono una che va subito a convivere e si piazza a casa dell’altro”. Come si suol dire, se son rose…

Ester Pantano e l’amore per il cinema. Voto 9.

Ester Pantano è la protagonista di Makari, fiction Rai molto amata. L’attrice siciliana è tuttavia molto impegnata anche sul grande schermo, dove ha recitato accanto ai comici Pio e Amedeo: “Loro sono due pazzi meravigliosi pieni di gioia per il loro lavoro. Come persone sono molto diversi da come appaiono. Sono davvero una squadra infallibile”.

In questi giorni, invece, l’interprete è nelle sale con Io + te, accanto a Matteo Paolillo: “Interpreto una ginecologa che ha già la sua professione e una certa stabilità e quindi non cerca un uomo per andare via di casa come magari succedeva un tempo. Però poi incontra questo ragazzo che è ancora in una fase di assestamento della sua vita e con lui scatta qualcosa”. Ester risponde anche a chi accusa gli attori di cinema di essere un po’ snob: “In questo momento credo non ci sia altro da fare che essere contenti per le sale piene”.