Sanremo 2026, Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti

IPA Lillo Petrolo

Dopo la conferma di Can Yaman come co-conduttore, arriva anche quella di Lillo Petrolo, anche se ancora ammantata da un velo di indiscrezione (la ricetta segreta di ogni Festival). La notizia è stata confermata da fonti vicine agli ambienti televisivi: potrebbe dunque essere Petrolo ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini durante la serata delle cover, in onda il 27 febbraio. Sì, perché mancherebbero ancora alcuni dettagli da definire.

Lillo Petrolo co-conduttore di Sanremo 2026 nella serata delle cover

Sì, Lillo Petrolo è stato il nome caldeggiato nelle ultime ore come co-conduttore di Sanremo 2026, lanciato da Cinemotore. E la conferma, anche se non ufficialissima, è arrivata dall’AdnKronos, che ha citato fonti vicine agli ambienti televisivi. Sulla serata, tuttavia, ci sarebbe ancora qualche dubbio, o forse qualche dettaglio da definire: in linea di massima, potremmo vederlo proprio in occasione del momento più atteso. Che, sì, è sempre quello delle cover: quest’anno, poi, molti duetti si distaccano dalla ferrea logica musicale e introducono delle novità niente male.

Il piano di Carlo Conti è ormai abbastanza chiaro: negli ultimi giorni, tra annunci e conferme, come quello di Achille Lauro e Can Yaman, sta prendendo forma un Festival in cui possiamo attenderci di tutto. Cinema, televisione (si attende la conferma di Luca Argentero in veste di ambasciatore della fiction italiana), comicità. L’anno scorso, nel 2025, a portare quella ventata di freschezza necessaria è stato Nino Frassica. Quest’anno, pronto a farci ridere, troviamo Lillo Petrolo, pseudonimo di Pasquale Petrolo, metà del duo Lillo & Greg.

“Sarà una serata cover piena di sorprese perché gli artisti hanno scelto duetti un po’ fuori dalla norma, compagni di viaggio un po’ fuori dai soliti schemi. Sarà una serata variegata, tutta da scoprire, ci emozionerà, ci farà ballare tanto e ci stupirà in qualche modo”, aveva detto Conti. Lillo, in questa serata, potrebbe effettivamente portare la sua influenza comica e artistica, rendendo lo show indimenticabile. Per Lillo, in ogni caso, non è la primissima volta a Sanremo, in quanto è stato ospite nel 2011, sempre con il duo Lillo & Greg. Tuttavia, sarà la sua prima volta da co-conduttore, e siamo proprio curiose di scoprire cosa ci riserverà.

I co-conduttori di Sanremo 2026

La fotografia del Festival è quasi del tutto servita, anche se mancano parecchi dettagli. Can Yaman è stato confermato nella giornata del 2 febbraio con un post simpatico di Carlo Conti su Instagram. Sappiamo anche che la co-conduttrice ufficiale per tutte le serate è Laura Pausini. “Sarà con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza”, così si è espresso Conti su Achille Lauro, tra gli artisti più amati del momento.

“Comanda Carlo, io sono un umile conduttore. Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione e poi con Carlo, dopo lo splendido festival dell’anno scorso con Incoscienti giovani, non potevo chiedere di meglio. Carlo è maestro, io sarò un passo indietro“. La presenza di Lauro è stata chiesta a gran voce: molti vorrebbero che cantasse Perdutamente, in omaggio ad Achille Barosi e alle vittime del rogo di Capodanno a Crans-Montana.