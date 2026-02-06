Chi è Tiziana Etruschi, la moglie di Lillo

Tiziana Etruschi è la moglie di Lillo e la donna che ha regalato la felicità al celebre comico.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Tiziana Etruschi e Lillo

Dietro ad uno dei volti più amati della comicità italiana, Pasquale “Lillo” Petrolo, c’è una presenza discreta, ma fondamentale: Tiziana Etruschi. Riservata e lontana dai riflettori, la moglie del comico Lillo ha sempre scelto di vivere la propria vita privata lontano dai riflettori, restando comunque accanto al marito in ogni momento importante, dalle prime apparizioni teatrali fino ai successi al botteghino.

Chi è Tiziana Etruschi, la carriera

Di Tiziana Etruschi si sa davvero poco. La moglie di Lillo infatti ha sempre evitato l’esposizione pubblica e le luci della ribalta. Nonostante sia conosciuta per essere legata sentimentalmente al comico da moltissimi anni, Tiziana ha mantenuto una vita professionale lontana dal mondo dello spettacolo. Non ha un profilo pubblico attivo nei principali social media e non ha mai condiviso dettagli sulla propria formazione, carriera o attività lavorativa.

Da quanto emerge da alcune apparizioni occasionali, Tiziana è appassionata di arte, musica e letteratura. Pur non lavorando nel mondo dello spettacolo, accompagna spesso Lillo Petrolo nei suoi tour teatrali in varie città italiane e lo sostiene nei suoi impegni professionali, posando con lui sul red carpet delle prime cinematografiche.

L’amore fra Lillo Petrolo e Tiziana Etruschi

La storia d’amore tra Lillo Petrolo e Tiziana Etruschi è una delle più longeve e solide dello spettacolo italiano. Si sono conosciuti nel 2009 e da allora hanno costruito un legame basato su complicità, rispetto e riservatezza, lontano dai riflettori e dal gossip.

Dopo diversi anni di fidanzamento, la coppia ha deciso di sposarsi nel 2020 con una cerimonia privata, alla presenza di amici stretti e familiari. Nonostante il matrimonio, Tiziana ha continuato a mantenere un profilo basso, supportando Lillo nella sua carriera senza cercare visibilità pubblica.

Uno dei momenti più difficili della loro vita insieme è arrivato durante la pandemia di COVID‑19 nel 2020, quando entrambi sono risultati positivi al virus. Mentre Tiziana ha avuto sintomi lievi, Lillo è stato colpito da polmonite bilaterale e ha trascorso circa 26 giorni in ospedale, di cui alcuni in terapia intensiva. Lillo ha spesso raccontato quanto il sostegno di Tiziana gli abbia dato forza e speranza per superare la malattia.

Chi è Lillo Petrolo

Se di sua moglie Tiziana sappiamo ben poco, Lillo è di certo più conosciuto. Vero nome Pasquale Petrolo, Lillo è nato il 27 maggio 1962 a Roma. È un comico, attore, sceneggiatore e conduttore italiano, celebre soprattutto per il duo comico Lillo & Greg, nato negli anni Novanta grazie all’amicizia con Claudio Gregori. La coppia ha lavorato in televisione, radio e teatro, creando sketch e spettacoli che hanno conquistato il pubblico per l’ironia surreale e intelligente.

Oltre al lavoro comico, Lillo ha partecipato come attore a numerosi film e serie televisive, mostrando anche talento nella recitazione drammatica e nel doppiaggio. È noto per il suo stile ironico, mai banale, capace di mescolare comicità popolare e satira intelligente. L’ultimo traguardo è Sanremo 2026. Il comico infatti è stato scelto da Carlo Conti fra i conduttori della kermesse insieme ad Andrea Pucci, Can Yaman e Laura Pausini che affiancherà il direttore artistico per tutte le cinque serate.