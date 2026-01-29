Assieme alla cantante Laura Pausini, anche Achille Lauro sarà uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio di Carlo Conti è ufficiale

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

ANSA Achille Lauro

Manca ormai pochissimo al Festival di Sanremo 2026. I big in gara sono già stati svelati, così come i titoli delle loro canzoni – già ascoltate (e giudicate) dagli esperti del settore. Il conduttore è noto a tutti: sarà Carlo Conti, ancora una volta, a ricoprire il ruolo di direttore artistico della kermesse musicale. Al suo fianco, per tutte e cinque le serate, la cantante Laura Pausini. E, ha annunciato Conti al Tg1, sul palco dell’Ariston, nell’importante ruolo di co-conduttore anche Achille Lauro.

Carlo Conti annuncia il co-conduttore

Già dal pomeriggio l’attesa era tanta. Appena si è diffusa la notizia che Carlo Conti sarebbe stato ospite della puntata serale del Tg1, hanno iniziato a diffondersi le ipotesi su quale novità potesse essere annunciata in vista del Festival di Sanremo 2026, ormai sempre più vicino – manca meno di un mese all’inizio della kermesse, previsto per il prossimo 24 febbraio. Mistero svelato: la sorpresa è il co-conduttore della seconda serata, quella di mercoledì 25 febbraio 2026.

Sarà Achille Lauro a far compagnia a Conti e a Laura Pausini (che presenzierà invece all’intera settimana sanremese). Il cantante torna ancora una volta sull’Ariston, dopo le esperienze degli anni passati. Esordì nell’edizione del 2019, in gara con la rockettara Rolls Royce. In seguito, Amadeus lo volle come figura jolly, ogni sera con un’esibizione più scenografica di quella precedente. Nel 2025, Lauro tornò in gara con la romantica Incoscienti giovani. Questa per lui sarà la prima volta da co-conduttore ufficiale.

Achille Lauro, a Sanremo 2026 “farò un passo indietro”

“È giovane e, visto che ha accettato la mia proposta, anche un po’ incosciente”: così Carlo Conti ha presentato Achilla Lauro in diretta al Tg1. Il direttore artistico ha spiegato che Lauro farà “il co-conduttore, sarà con noi tutta la sera”. Ringraziandolo per aver trovato il tempo di tornare al Festival, Conti si è dichiarato certo che il cantante, “dall’alto della sua arte, saprà ricoprire il ruolo con grande intelligenza e delicatezza”.

L’autore di hit come Mille e Amor non sa se, quest’anno, troverà anche il modo di cantare di nuovo nel teatro ligure. “Se c’è tempo” dissimula Conti. D’altronde, esibirsi o no, per Achille Lauro non è importante, in ogni caso “è sempre una grande emozione tornare al Festival”. Lo dice in collegamento dalla propria casa di Roma, inviando un grande “grazie a Carlo”. Sembra che Lauro, renderà omaggio anche alle giovanissime vittime della strage di Crans-Montana.

Lauro arriva a vestire i panni da presentatore forte delle esperienze accumulate negli ultimi anni. Come giudice di X Factor è tra i più amati dal pubblico, e ne sembra consapevole. “Sono molto tranquillo, – ha detto – le ultime esperienze televisive sono andate molto bene”. A Sanremo 2026, però, non vuole i riflettori per sé: “Carlo è un maestro, io starò un passo indietro”.

In attesa di scoprire i duetti

Svelata una carta, restano ancora parecchi misteri da dissipare riguardo il Festival di Sanremo 2026. Già iniziando a creare la suspence, Carlo Conti ha promesso al Tg1 di tornare molto presto, stavolta per annunciare i protagonisti della serata dei duetti, quella del venerdì, decisamente la più seguita e commentata della kermesse.