Achille Lauro a Sanremo 2026 nel ricordo delle vittime di Crans Montana: la scelta di Carlo Conti

IPA Achille Lauro

“Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”. Pochi giorni dopo quanto accaduto a Crans Montana a Capodanno, Achille Lauro ha espresso il suo cordoglio ai ragazzi coinvolti nel rogo e alle loro famiglie. L’artista si è rivolto ai genitori delle vittime, e la sua canzone – Perdutamente – è stata scelta dalla famiglia di Achille Barosi per l’ultimo saluto al 16enne. Non c’è voluto molto prima che in molti si mobilitassero per un omaggio a Sanremo 2026, nel ricordo delle vittime di Crans Montana, di coloro che hanno vissuto quella notte, di coloro che stanno ancora combattendo i segni. Secondo Roberto Alessi, Carlo Conti si starebbe attivando per rendere possibile l’omaggio di Lauro sul palco dell’Ariston.

Achille Lauro a Sanremo 2026 per ricordare le vittime di Crans Montana

Sui social, nelle scorse settimane, si sono mossi in molti: un appello accorato, popolare, quello di portare Achille Lauro a Sanremo, per eseguire Perdutamente, un omaggio ai giovani che hanno perso la vita nel rogo a Crans Montana, al bar Constellation. L’appello è nato dai social ed è stato portato avanti da Roberto Alessi, il direttore di Novella2000. Nella mattina del 28 gennaio, ha scritto su Instagram: “Carlo Conti si è attivato dopo l’appello di Novella2000, per raccogliere il pensiero di molti per avere Achille Lauro a Sanremo per cantare Perdutamente in ricordo di Achille Barosi e di tutte le vittime di Crans Montana”.

Il conduttore e direttore artistico della settantaseiesima edizione della kermesse avrebbe quindi accolto l’appello popolare. “Ascoltare Achille Lauro in Perdutamente sarebbe un momento di commozione per chi purtroppo non c’è più e per chi sta lottando in ospedale contro le conseguenze di quei momenti terribili”, aveva dichiarato Alessi, nella speranza di non rimanere inascoltato. E così è stato: Conti non si è tirato indietro.

La vicinanza di Achille Lauro alla famiglia delle vittime

Dopo la tragedia di Capodanno, Achille Lauro, che da sempre è conosciuto (e apprezzato) per essere un artista dalla spiccata sensibilità, ha rivolto un pensiero alle famiglie, esprimendo tutta la sua vicinanza. “Vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno vivendo il dolore più grande. È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande persino da immaginare. Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”.

Perché tanti, molti di noi non dimenticano – e non dimenticheremo mai – i saluti delle famiglie ai loro figli: quel 7 gennaio, giorno in cui si sono tenuti i funerali di Achille Barosi, durante le esequie la mamma ha cantato Perdutamente, tra i brani amati dal figlio. Dopo quel momento toccante, è arrivata la spinta dai social (che a volte fanno anche cose belle): a raccogliere l’appello popolare è stato Roberto Alessi, portavoce del messaggio. Carlo Conti, intanto, si sarebbe davvero attivato per realizzare questo omaggio, ed è stato ringraziato pubblicamente per la sua volontà di non ignorare il desiderio del pubblico. Il Festival inizia il 24 febbraio, e termina sabato 28: non resta che attendere la conferma ufficiale da Lauro.