Luca Argentero su Sanremo 2026: “C’è stata una comunicazione”. E arriva anche Can Yaman

IPA Can Yaman e Luca Argentero

“C’è stata una comunicazione, ma in realtà non so ancora nulla”. Così ha risposto Luca Argentero in merito a una sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. La macchina della kermesse è ormai in moto e, come di consueto, saremo accompagnati da una lunga scia di anticipazioni. Come quella di Can Yaman, che alla fine è stata confermata dallo stesso conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, su Instagram: “Sandokan” sarà l’atteso ospite della prima puntata.

Luca Argentero rompe il silenzio sulla sua partecipazione a Sanremo 2026

Alle domande dei giornalisti, Luca Argentero ha preferito rispondere in maniera abbastanza cauta: per il momento, non ha dato una vera e propria conferma su Sanremo 2026, dove sarebbe atteso in veste di ospite. “Non so cosa farò a Sanremo, non so neanche della partecipazione stessa. C’è stata una comunicazione, ma in realtà non so ancora nulla. Io sarei felicissimo, ci sono già stato tante volte e ovviamente sarei felicissimo”, questa la dichiarazione all’AGI, in occasione della presentazione di Motorvalley.

Molti danno per certo, però, l’intervento di Argentero al Festival: avrebbe anche un ruolo su misura cucito per lui, ovvero quello di ambassador della fiction italiana nel mondo. Fino a conferma o smentita, però, non ci rimane come sempre che attendere.

Can Yaman a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo Conti

E se da una parte le ipotesi su Sanremo continuano, dall’altra Carlo Conti sta iniziando a delineare il Sanremo che sarà. Dopo aver confermato Achille Lauro sul palco di Sanremo (probabilmente per un duetto con Laura Pausini e per un omaggio alle vittime di Crans Montana), Conti ha annunciato che durante la prima serata della kermesse a salire sul palco sarà Can Yaman, martedì 24 febbraio 2026. A lungo si è parlato di una sua partecipazione al Festival, come a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo: poche ore prima dell’annuncio, a darne l’indiscrezione è stata anche l’AdnKronos.

Molto probabilmente Yaman avrà l’occasione di parlare della seconda stagione di Sandokan: le riprese dovrebbero iniziare a breve, in primavera o in estate. Quello a Sanremo sarà un ritorno speciale in televisione in Italia: è infatti la prima apparizione televisiva di Yaman dopo la notizia legata al suo arresto, che era arrivata il giorno stesso della messa in onda della prima puntata di C’è Posta per Te del 2026 (le puntate, come sempre, sono registrate con settimane di anticipo).

Per Conti e Sanremo, è ormai tempo di annunci: manca pochissimo alla prima puntata, prevista per martedì 24 febbraio, quando sul palco arriverà l’idolo delle donne, ovvero Yaman. Intanto, al Tg1 del 31 gennaio sono stati annunciati anche i duetti. “Sarà una serata cover piena di sorprese perché gli artisti hanno scelto duetti un po’ fuori dalla norma, compagni di viaggio un po’ fuori dai soliti schemi. Sarà una serata variegata, tutta da scoprire, ci emozionerà, ci farà ballare tanto e ci stupirà in qualche modo. E comunque, come diceva il grande Corrado, e non finisce mica qui: avremo ancora tante belle novità”. E in effetti c’è già grande attesa per la serata cover, con due nomi che spiccano su tutti: Francesca Fagnani e Tony Pitony.