Sanremo 2025, “Fedez canterà con Masini”: attacco a Chiara Ferragni? Il retroscena

Fonte: IPA Fedez e Marco Masini

A pochi mesi dall’inizio di Sanremo 2025, il fermento intorno alla kermesse canora più attesa d’Italia è già alle stelle. Ma tra indiscrezioni e anticipazioni una notizia ha catturato l’attenzione di tutti: Fedez sarebbe pronto a calcare il palco dell’Ariston accanto a Marco Masini, portando in scena un’esibizione che già promette di far discutere.

Il pezzo scelto per la serata delle cover sarebbe il celeberrimo Bella stronza, brano iconico e controverso del cantautore toscano. E subito, il gossip ha preso fuoco: sarà un riferimento indiretto all’ex moglie Chiara Ferragni, da cui il rapper si è separato nel 2024?

Sanremo 2025, la scelta di Fedez: provocazione o nostalgia?

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia, Fedez avrebbe deciso di proporre il brano Bella stronza durante la quarta serata del Festival, tradizionalmente dedicata alle cover, in un duetto con lo stesso Masini. Una scelta che non lascia indifferenti: la canzone, uscita nel 1995, ha segnato un’epoca per la sua carica emotiva e per le polemiche che l’hanno accompagnata.

All’epoca, Masini spiazzò tutti con un linguaggio diretto e crudo, che scardinava i canoni della canzone italiana. Parolacce, rabbia e ironia rendevano il testo un manifesto di ribellione sentimentale, ma oggi, in un contesto storico completamente diverso, potrebbe essere percepito come problematico. Se davvero Fedez deciderà di interpretare questo pezzo, lo farà in un momento particolarmente delicato della sua vita privata. La separazione da Chiara Ferragni, annunciata a febbraio 2024, è stata tra gli eventi più chiacchierati dell’anno passato, con strascichi mediatici e polemiche mai del tutto sopite.

Portare una canzone come questa sul palco dell’Ariston potrebbe apparire come una provocazione o, per i più romantici, un modo per esorcizzare il dolore.

Bella stronza, un brano che divide

La scelta di eseguire Bella stronza non è priva di rischi. Il testo del brano, figlio degli anni ’90, si contraddistingue per un linguaggio diretto e per immagini di forte impatto, che oggi potrebbero sollevare critiche per il loro contenuto.

La possessività espressa nei confronti della donna e i riferimenti alla violenza, anche se in chiave iperbolica, potrebbero risultare inadatti al clima culturale attuale. Tuttavia, Marco Masini non ha mai rinnegato il brano: “Bella stronza, come anche Vaffanculo, sono canzoni figlie del loro tempo”, ha dichiarato il cantautore nel 2020, in occasione dei suoi 30 anni di carriera.

La collaborazione tra Fedez e Masini, qualora fosse confermata, rappresenterebbe un incontro tra due mondi musicali diversi ma accomunati dalla voglia di osare. Fedez, con il suo stile diretto e ironico, potrebbe portare una nuova luce su un brano che, nel bene e nel male, ha lasciato il segno nella storia della musica italiana.

L’ombra di Chiara Ferragni

Ma c’è un altro elemento che rende questa scelta particolarmente intrigante: il possibile riferimento a Chiara Ferragni, che dal palco dell’Ariston ha debuttato come co-conduttrice nel 2023, al fianco di Amadeus. Così almeno sembra suggerire anche il retroscena mostrato da Parpiglia.

L’influencer, regina indiscussa dei social e icona di stile, è stata spesso oggetto delle canzoni di Fedez, sia in chiave celebrativa sia più critica. Se Bella stronza dovesse effettivamente essere il brano scelto, sarebbe difficile non pensare a un messaggio diretto alla sua ex moglie, soprattutto considerando il testo graffiante e i sentimenti contrastanti che evoca.

Sanremo 2025: un’edizione da non perdere

Tra conferme e smentite, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia ricco di colpi di scena. L’indiscrezione di Parpiglia ha già fatto il giro del web, generando curiosità e aspettative. “Se questa notizia dovesse essere smentita, sarà solo perché abbiamo svelato in anticipo questo discusso progetto musicale”, ha affermato il giornalista, lasciando aperto il dibattito.

Mentre attendiamo di scoprire se Fedez salirà davvero sul palco dell’Ariston al fianco di Marco Masini, il Festival continua a essere un terreno fertile per emozioni, polemiche e, soprattutto, musica. Un appuntamento imperdibile, che unisce tradizione e innovazione in una celebrazione dell’arte e dello spettacolo.