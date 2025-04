Fonte: IPA Anastasia Kuzmina ha contratto una grave e rara infezione all’occhio dopo un imprevisto con le lenti a contatto

Nessuno può fermare Anastasia Kuzmina. La ballerina ucraina è sempre stata molto grintosa e agguerrita e non ha di certo intenzione di arrendersi ora, davanti ad alcuni problemi all’occhio che hanno intralciato il suo percorso lavorativo. Dopo aver annunciato di aver contratto una rara e grave infezione, la 32enne ha dato importanti aggiornamenti sul suo stato di salute.

Anastasia Kuzmina con la benda sull’occhio, come sta ora

Anastasia Kuzmina si sta curando e sembra che pian piano si stia riprendendo. La ballerina, nonché volto molto amato di Ballando con le Stelle, si è dimostrata intenzionata a tornare sulla pista da ballo il prima possibile. “Coreografie create con un occhio solo e un po’ d’amore. Sto migliorando amici, lentamente ma certamente. Grazie sempre per tutto l’affetto”, ha scritto su Instagram.

Ad oggi non è chiaro se la vedremo a Sognando Ballando con le Stelle, lo show che celebra i venti anni di successo del programma di Milly Carlucci e che andrà in onda a maggio su Rai1. La Kuzmina fa parte del cast di professionisti da tempo, dal 2012. Quell’anno ha anche vinto la trasmissione in coppia con l’attore argentino Andres Gil.

In oltre un decennio sulla pista della celebre trasmissione ha ballato con tanti volti noti dello spettacolo: da Francesco Paolantoni a Teo Mammucari, da Daniele Scardina a Federico Lauri e Angelo Russo, da Lorenzo Biagiarelli a Tony Colombo. Senza dimenticare Fabio Basile e Francisco Porcella, con i quali c’è stato anche un flirt lontano dalle telecamere.

L’infezione di Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina ha rivelato la sua malattia sui social, dopo che è stata costretta a mollare Ballando on the road, lo spettacolo itinerante (ideato da Milly Carlucci) che gira per l’Italia alla ricerca di nuovi talenti per Ballando con le Stelle. “Un’infezione che mi ha praticamente tolto la vista all’occhio appunto destro”, aveva raccontato inizialmente la ballerina, spiegando di doversi sottoporre a cure immediate.

“La situazione non è semplice e abbastanza complessa come dice il professore che mi segue”, aveva aggiunto per poi passare a ringraziare chi le ha subito teso la mano in questa situazione spiacevole: “Devo ringraziare il mio angelo custode Anna Carlucci di avermi mandato in queste mani divine davvero. E anche Milly che mi chiama continuamente per sapere come sto”.

Ha poi ringraziato la famiglia, gli amici e ovviamente il suo fidanzato, il nutrizionista Alessio Di Gennaro conosciuto sul web. La coppia è ormai legata dal 2022 ed è molto unita. “L’ho conosciuto grazie a TikTok. Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine. E ho iniziato a guardarli tutti fino alle 3 di mattina”, aveva confidato la Kuzmina.

Tornando all’occhio, tutto è praticamente dipeso dalle lenti a contatto come raccontato in un secondo momento dalla stessa Anastasia. “Mi avete chiesto se questo è dovuto alle lenti a contatto. Vi rispondo sì: si è rotta la lente a contatto nell’occhio“, aveva ammesso.

“Il microrganismo che ora è nel mio occhio a quanto pare vive nell’acqua, quindi la mia teoria stupida è che io mi sia graffiata con le unghie, quando si è rotta la lente a contatto forse mi aveva graffiato già la lente a contatto e quindi il batterio è potuto entrare nell’occhio; – aveva spiegato – è stato spaventoso perdere la vista così di ora in ora. Un colpo davvero. Ora che sappiamo che cosa è, ora che sto prendendo antibiotici, colliri, la benda, tutto, sono molto più tranquilla, positiva”.