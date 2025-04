Fonte: IPA Milly Carlucci

Milly Carlucci è pronta a prendere le redini di un nuovo progetto televisivo che, in realtà, è uno spin-off di un suo grande successo: Ballando con le Stelle. Da maggio, infatti, debutta in prima serata su Rai 1 Sognando Ballando con le Stelle, che celebra la storia ventennale del più importante e longevo dancing show della televisione italiana.

Molti saranno gli amati ex concorrenti che prenderanno parte alla versione speciale dello show televisivo. Milly Carlucci ha deciso di annunciare alcuni di questi nomi, svelando alcuni graditi ritorni.

Sognando Ballando con le stelle, i vip che ne prenderanno parte

Ballando con le stelle è uno dei programmi più longevi della televisione italiana e il suo fascino non smette di appassionare i telespettatori, che premiano sempre la produzione televisiva con degli ottimi ascolti. Nel 2025 il dancing show compie vent’anni di messa in onda e questo traguardo importante sarà celebrato con uno spin-off, Sognando Ballando con le stelle, che nel mese di maggio sarà protagonista del palinsesto di Rai 1 con quattro puntate in onda il venerdì sera.

Per intrattenere i suoi numerosi e affezionati telespettatori, Milly Carlucci ha invitato diversi amati ex concorrenti di Ballando. Lei stessa ha svelato alcuni nomi: “Festeggiamo insieme i venti anni dello show insieme ai nostri storici maestri, l’inimitabile giuria, e poi con Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e tanti altri, e dieci fantastici nuovi maestri in una gara appassionante”.

Sembra quindi che si esibiranno di nuovo sul palco del dancing show, tra gli altri, anche l’ultima vincitrice Bianca Guaccero, e un’altra showgirl molto amata, che ha vinto un’edizione del passato, Wanda Nara. Ma le ultime dichiarazioni di Milly Carlucci svelano anche che saranno protagonisti della trasmissione televisiva anche gli amati maestri di ballo e la temutissima giuria, compreso Guillermo Mariotto, che è stato al centro delle polemiche nel corso dell’ultima stagione di Ballando con le stelle.

Sognando Ballando con le stelle, la gara di ballo

Sognando Ballando con le stelle riprende l’idea della gara di ballo televisiva tra diversi talenti, alla base di Ballando con le stelle. Ma nella nuova trasmissione televisiva non saranno i vip a darsi battaglia, anzi la gara vedrà come protagonisti dei giovani maestri di ballo, in lizza per aggiudicarsi un post nel cast della prossima edizione del dancing show, in partenza in autunno: “Ospiteremo una gara per aspiranti nuovi maestri, valutati dalla nostra giuria. I candidati verranno scelti in precedenza attraverso gli appuntamenti televisivi del mattino previsti per aprile… Chi vince entra nel cast della prossima edizione. Vi aspettiamo con Sognando Ballando con le stelle”.

Accanto alla gara di ballo verrà dato spazio alla celebrazione della storia ventennale di un programma amatissimo della televisione italiana: “Una trasmissione speciale, in onda da venerdì 9 maggio in prima serata per quattro puntate. Ripercorreremo i momenti più emozionanti con i protagonisti che ci hanno fatto sognare”.