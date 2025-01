“Io non guardo la tv, non guardo i social, non guardo niente”: è diretto Guillermo Mariotto. Eppure, di televisione ne fa e anche parecchia, e si fa parecchio guardare – e commentare – dagli altri. I riflettori sono stati puntati su di lui nel pomeriggio di domenica 12 gennaio quando lo stilista ha abbandonato mamma Rai per fare una capatina dalla concorrente Mediaset, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Qui ha svelato quel che è davvero è successo la fatidica sera in cui fuggì dagli studi di Ballando con le stelle.

Guillermo Mariotto: cosa è successo a Ballando con le stelle

Tra gli ospiti più attesi della settimana, Guillermo Mariotto è arrivato negli studi di Verissimo per rivelare la sua verità, quella che tutta l’Italia (o almeno la parte appassionata di tv) stava da tempo aspettando. Cosa è successo la sera in cui, all’improvviso, il giudice è fuggito dagli studi di Ballando con le stelle nel pieno della puntata? È stata questa l’inevitabile domanda posta da Silvia Toffanin, da cui Mariotto non si è potuto esimere.

Il lunedì successivo alla messa in onda, ha raccontato Mariotto che, così come da lui più volte ribadito ancor prima che personaggio televisivo è uno stilista d’alta moda, la sua maison aveva in programma una grande consegna di 17 abiti, destinati al matrimonio di una delle più importanti famiglie reali saudite. La responsabile della sartoria, qualche settimana prima sottopostasi a un intervento chirurgico, svenne in atelier nel pieno del lavoro e, appena saputolo, Guillermo decise di doverla raggiungere al più presto.

“Dovevo volare in sartoria, per affetto verso la mia collaboratrice, senza sensi e in attesa dell’ambulanza, e anche per assicurarmi che l’importante lavoro venisse portato a termine” ha raccontato. In preda allo stress, nel tentativo di trovare una soluzione, Mariotto si è imbattuto in Amanda Lear che gli ha semplice consigliato di “appendersi alle sue piume”. E così è stato: con un aggraziato passo di danza, il giudice ha abbandonato gli studi. “Nessuno mi avrebbe fermato in quel momento, io dovevo correre. Era come se fosse successo qualcosa di grave alla mia famiglia”.

Per Mariotto era l’unica cosa possibile da fare e non si attendeva una tale reazione da parte della produzione e dei colleghi: “Mancavano 5 balletti. Dopo 19 anni, per 5 balletti che non giudico doveva crollare il mondo? E invece è crollato”. Eppure, sardonico così come lo è stato di fronte ai numerosi Tapiro di Striscia la notizia, non ha perso la battuta tagliente: “Erano così arrabbiati. Eppure, grazie alla mia assenza quella sera hanno fatto il 29% di share”.

Un futuro da cantante a Sanremo?

Stando così le cose, quel che tutti si chiedono è se Guillermo Mariotto, continuerà a sedere al tavolo della giuria nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Al momento non lo sa nessuno, neppure lui: “Voglio continuare a giudicare balletti, ma non so se mi richiameranno dopo tutto quello che è successo”.

Poco male, perché pare che, nel frattempo, Mariotto abbia scoperto una nuova passione. “Non voglio fare solo il giudice, voglio anche essere giudicato. Sto per lanciare il mio primo album di cover come musicista” ha rivelato. E potremmo persino vederlo sul palco del prossimo Festival di Sanremo: “Ho in serbo un duetto con Luca di Risio”.