Il futuro di Guillermo Mariotto è sempre più incerto. Il 14 dicembre avremmo dovuto scoprire la decisione di Milly Carlucci dopo l’abbandono della diretta di Mariotto a Ballando con le Stelle, per ultimare delle faccende lavorative. Ma ora è la Rai a riservarsi il diritto di prendere una scelta nelle prossime ore, dopo che il giudice è stato accusato di molestie.

Guillermo Mariotto accusato di molestie, la decisione della Rai in 48 ore

Guillermo Mariotto non è solo lo storico giudice e volto di Ballando con le Stelle, ma ne è anche un personaggio di punta. Ma la faccenda negli ultimi giorni si è complicata ulteriormente: sabato 30 novembre, Mariotto ha abbandonato lo studio per motivi di lavoro. In seguito ha commentato quanto accaduto, smentendo la fuga: la sua volontà era di tornare a Ballando, e Milly Carlucci aveva confermato una data per scoprire le sorti del giudice, ovvero il 14 dicembre, il giorno della messa in onda della seconda semifinale.

Il futuro di Mariotto, tuttavia, appare più incerto che mai dopo le accuse di molestie. In un video in cui posa insieme ai performer e Amanda Lear, Mariotto gesticola e, alla fine, sfiora il ballerino vicino a lui. Un gesto che è stato condannato dai social e dalla senatrice Susanna Donatella Campione di Fratelli d’Italia come “molestia sul luogo di lavoro”. Secondo l’Ansa, “la Rai si riserva di decidere entro le prossime 48 ore”.

L’avvocato scende in campo: “Pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome”

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare l’evolversi della vicenda, che potrebbe complicarsi ulteriormente in base alla decisione della Rai. Non solo: Stefano Dominella, Presidente di Gattinoni, ha dichiarato all’Adnkronos che l’avvocato è pronto a sporgere denuncia, proprio per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto. “Guillermo era in preda ad un attacco di tachicardia gastrica. Poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso ad una persona. Era in ginocchio, ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro. In suo aiuto è venuta infatti Milly Carlucci”.

Anche Fabio Canino si è espresso sulla questione: “Quello che ha fatto Guillermo è grave ma non tanto come gesto, ma perché siamo in una gara e in una gara ci sono delle regole. Lui ha sbagliato in quello”, e sulle molestie: “È una questione molto delicata. Non credo che lui abbia toccato il ballerino di proposito, si appoggia ma si vede chiaramente che lui non sa cosa c’è alle sue spalle”.

Milly Carlucci interviene sul Caso Mariotto

Mariotto potrebbe tuttavia non tornare in giuria. “Quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare”, ha commentato la conduttrice, Milly Carlucci, al Corriere della Sera. Naturalmente la Rai prevede un codice di comportamento preciso. Ma sulle accuse di molestie nessun dubbio: “Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere”. E ha aggiunto: “La molestia implica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle. È davvero un incidente, posso rassicurare il pubblico e la senatrice”.