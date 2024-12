Guillermo Mariotto accusato di molestie a Ballando: “Potrebbe non tornare”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La presenza di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle è in discussione dopo che il celebre giudice è stato accusato di un gesto considerato inappropriato nei confronti di un ballerino. L’episodio, avvenuto durante l’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, ha acceso un dibattito che sta montando tra social media e politica. La vicenda potrebbe portare a importanti ripercussioni sul futuro dello stilista all’interno del talent show di Rai 1.

Guillermo Mariotto: le accuse di molestie e la reazione pubblica

La polemica è scoppiata quando un video dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha immortalato Guillermo Mariotto seduto a terra, intento a rialzarsi dopo un’uscita plateale. Durante il movimento, la sua mano avrebbe sfiorato una zona intima del ballerino accanto a lui, un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione dei social e degli spettatori.

La senatrice Susanna Donatella Campione di Fratelli d’Italia ha definito l’episodio una “vera e propria molestia sul luogo di lavoro”, sottolineando come simili comportamenti debbano essere affrontati con fermezza. La politica ha citato il precedente di Memo Remigi, escluso dalla Rai per un episodio simile, sollevando interrogativi sulla mancanza di provvedimenti immediati contro Mariotto.

“Le molestie, soprattutto sul luogo di lavoro, sono un illecito grave. Perché non è stato ancora preso nessun provvedimento?”, ha dichiarato la senatrice. Intanto, il video del presunto gesto inappropriato è diventato virale, dividendo il pubblico tra chi chiede provvedimenti e chi invece ritiene che si tratti di un malinteso.

Le difese e il carattere controverso di Mariotto

Selvaggia Lucarelli, collega di giuria a Ballando con le Stelle, ha preso le difese di Mariotto. La giornalista e scrittrice ha dichiarato che il gesto del giudice non sarebbe stato intenzionale: “Dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede. Il video mostra chiaramente che stava cercando la mano per rialzarsi”.

Mariotto, noto per il suo stile teatrale e le sue uscite fuori dagli schemi, non è nuovo a polemiche. Durante la puntata del 30 novembre, il giudice aveva improvvisamente lasciato lo studio in diretta, generando ulteriori speculazioni. In seguito, ha chiarito che il suo abbandono era dovuto a un’emergenza legata alla maison Gattinoni, di cui è direttore creativo, per un importante progetto in Arabia Saudita.

Lo stilista è stato anche protagonista di un acceso confronto con Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che gli ha consegnato un Tapiro d’Oro per il presunto incidente a Ballando. La situazione è degenerata, con Mariotto che ha distrutto il Tapiro, alimentando ulteriori critiche sul suo comportamento.

Un futuro incerto a Ballando con le Stelle

La Rai e la produzione del programma stanno valutando come gestire il caso. Sebbene non sia ancora stata annunciata la decisione definitiva, la conduttrice Milly Carlucci ha dichiarato che “tutto sarà chiarito sabato 14 dicembre“, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

La vicenda ha messo in difficoltà il team del programma, che deve ora bilanciare il rispetto per il pubblico con la necessità di non compromettere il successo dello show. Guillermo Mariotto, volto storico di Ballando con le Stelle dal 2005, potrebbe non tornare dietro il bancone della giuria.

Il giudizio di Fabio Canino

È un periodo decisamente complesso per Guillermo Mariotto. A confermarlo, ce ne fosse stato bisogno, ci ha pensato anche Fabio Canino. Il giudice di Ballando con le Stelle ha detto la sua a Fanpage, criticando da un lato il collega e dall’altro criticando tempi e modi di Fratelli d’Italia.

Tra impegni personali e altro, sta fronteggiando una fase particolarmente nervosa. Qualcosa che in passato è accaduto allo stesso Canino (ha spiegato), e non solo. Ci tiene però a non sfuggire al giudizio necessario: “Quello che ha fatto Guillermo è grave ma non tanto come gesto, ma perché siamo in una gara e ci sono delle regole. Lui ha sbagliato in quello”.

In questo caso il riferimento va al fatto che abbia abbandonato lo studio. Per quanto riguarda l’accusa di molestie, invece, non crede che quel tocco sia stato volontario. Ritiene infatti si sia semplicemente appoggiato, ignorando cosa ci fosse alle sue spalle: “Fratelli d’Italia cerca di attaccare chiunque sia gay”.

Un momento che passerà, dunque, così come è scivolato via quello fronteggiato da Canino e Selvaggia Lucarelli. Il tutto sotto il grande ombrello protettivo di Milly Carlucci: “Lei è la sorella maggiore che, conoscendo i problemi di ognuno, non viene a peggiorare la situazione”.