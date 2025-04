Sognando Ballando, che fine fa Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto torna a calcare il palcoscenico televisivo con la benedizione (o forse la sfida) di Milly Carlucci: da maggio sarà tra i protagonisti di Sognando Ballando, lo spin-off che Rai1 ha messo in cantiere per spegnere le 20 candeline del suo carrozzone danzante. Potrebbe essere l’occasione buona per rimettersi in pista, ma anche il preludio a un ultimo ballo. Tutto dipenderà da come si muoverà. E, soprattutto, da chi lo guarderà.

Sognando Ballando, il ritorno di Mariotto divide il pubblico

Tra i nomi della giuria c’è anche il suo: Guillermo Mariotto. Sì, proprio lui, che aveva mollato tutto a stagione in corso lasciando il pubblico di stucco e lo studio orfano del suo sarcasmo tagliente. Ora è tornato, e il suo nome è di nuovo sulla lista. Milly Carlucci l’ha rimesso in squadra, ma l’aria che si respira è quella di una tregua armata. Come ha detto lei stessa: “Saranno tutti chiamati e chiederemo loro l’adesione. Parleremo anche con Mariotto”.

Mariotto è dentro, ma con un piede già fuori. La partecipazione allo spin-off è il suo banco di prova: o convince tutti e si riprende il posto a Ballando con le Stelle, oppure resta fuori dai giochi. La Rai controlla, Milly ci mette la faccia, ma l’ultima parola è tutta nei passi (e nei giudizi) di Mariotto.

Sognando Ballando per Mariotto, quindi, non è un semplice ritorno, ma un test sotto i riflettori. Se si comporta bene, magari rivedremo la sua espressione beffarda anche nella prossima stagione regolare. Se invece scivola, un po’ come ha fatto nell’ultima stagione, il sipario potrebbe calare per sempre. Tutti in attesa: i fan, i detrattori e quelli della Rai col taccuino in mano, pronti a segnare ogni passo, e ogni caduta.

Nuovo format rai1: come funziona Sognando Ballando

Altro che revival nostalgico: lo speciale è una vera e propria caccia al talento, con ballerini professionisti pronti a sudarsela in pista per conquistarsi un posto fisso nello show. In palio c’è la gloria, e un contratto. I candidati arriveranno da selezioni territoriali e dai casting andati in onda nelle settimane precedenti. A guidarli ci saranno i maestri storici del programma, quelli che il pubblico conosce a memoria, pronti a metterli alla prova in una gara dal retrogusto di provino televisivo. Parola d’ordine: stupire.

Il cast completo dello spin-off di Ballando con le Stelle

Squadra che vince non si cambia, almeno secondo Milly Carlucci. Sul palco di Sognando Ballando rivedremo il solito plotone di volti noti: Paolo Belli resta incollato al microfono, mentre in zona popolare tornano Simone Di Pasquale, Rossella Erra e Sara Di Vaira. Il commento spetta ad Alberto Matano, perfetto nel ruolo di vigile elegante tra un tango e una polemica. In giuria, la formazione è quella di sempre: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e, ça va sans dire, Guillermo Mariotto. Perché, diciamolo, nessuno meglio di loro sa come affondare (o esaltare) un concorrente con una sola battuta. E poi c’è anche un altro fattore fondamentale: noi del pubblico siamo veramente affezionati a questo cast.