Un grande boa di piume gialle e un addio allo studio che ancora in pochi riescono a spiegarsi. Guillermo Mariotto, giurato della prima ora di Ballando con le stelle, ha lasciato la sua postazione nel bel mezzo della diretta, lasciando senza parole perfino la conduttrice Milly Carlucci. A distanza di giorni, il mistero non è ancora stato svelato anche se il diretto interessato ha provato a dare una sua versione dei fatti, che però non ha realmente convinto tutti. Ora a parlare è Alberto Matano, commentatore a bordo campo, che ha rivelato di più su quanto accaduto sabato 30 novembre.

La verità di Alberto Matano su Guillermo Mariotto

Ogni sabato fa da contraltare alla giuria, ma Alberto Matano è davvero attento a tutte le dinamiche interne al programma: “Come sapete, Mariotto ha abbandonato lo show. È innegabile, siamo rimasti tutti stupiti, perplessi, non sapevamo cosa fosse accaduto. Poco fa, Guillermo ha parlato con un’agenzia e dice: “Nessuna fuga da Ballando, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo”. Lui rassicura e quindi noi prendiamo atto di questo, vedremo come si evolverà questa situazione”.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha raccontato invece di averlo sentito in videochiamata: “Era in atelier che stava facendo orli su degli abiti. Mi ha raccontato che lui in questo momento – per quello che mi ha raccontato – dovrebbe essere a Riad, è andato a portare diciassette abiti d’alta moda per un’altezza Reale saudita. Se è vero…mi auguro che lo sia”. Matano ha così rivelato di non aver ricevuto alcuna risposta alle chiamate: “A me non ha risposto. Però mi fa piacere, almeno mi dai una notizia visto che mi ero anche allarmato”.

La versione di Fabio Canino

Di altro avviso è invece Fabio Canino, in giuria da moltissimi anni, che ha fatto le sue dichiarazioni a La volta buona da Caterina Balivo: “Nessun mistero. Mariotto non si è sentito bene. È uscito e mentre usciva ha sentito la sua azienda dove c’era un problema ed è scappato. Ora è a casa, si sta riprendendo. Speriamo torni prestissimo. Se la produzione l’ha trattenuto? No certo, se non ti senti bene vai a casa”.

A chiarire, in parte, quanto sia accaduto in diretta sabato sera è stato anche Guillermo Mariotto che ha spiegato di aver lasciato lo studio per risolvere un problema urgente legato alla Maison di moda che dirige: “Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della Maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un’assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato. Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, Un buco nel cuore, De Andreis mi ha risposto con un’altra hit di Renato Zero La pace sia con te. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei”. La decisione finale rimane quindi nelle mani di Milly Carlucci.