“Ho dovuto partecipare a Ballando per averti qui!” scherza Francesca Fialdini accogliendo Guillermo Mariotto negli studi di Da noi… a ruota libera. Il designer, nonché temibile giudice del noto show danzereccio, è stato ospite della puntata di domenica 28 settembre. Ha, naturalmente, parlato della performance della conduttrice nel programma guidato da Milly Carlucci, ma ha svelato anche il suo lato più intimo, raccontando dell’infanzia in Venezuela e di un vecchio amore.

Guillermo Mariotto, l’infanzia a Caracas

Sempre algido, sarcastico e glaciale, nel salotto domenicale di Da noi… a ruota libera, Guillermo Mariotto ha svelato un inaspettato lato tenero. È umano e quasi commosso mentre ricorda la sua infanzia a Caracas, in Venezuela, quando la sua sessualità era fonte di discriminazione. “Non si capiva cosa avessi, – ricorda – qualcosa di cui dovevo vergognarmi, se mi scoprivano mi davano fuoco”.

Fu costretto a scappare, ancora quasi bambino, a soli 16 anni: “È una ferita aperta. Sono partito quasi da fuggitivo”. A tenerlo legato alla terra in cui è nato, l’amore per la madre, che ha sempre ritrovato, almeno “tre mesi all’anno. Con lei mi trovo benissimo, anche se ha un carattere terribile”. Ancor più dolce è il ricordo per la nonna materna, Leonor: “anima della famiglia, ironica e piena di vita, capace di farmi ridere fino alle lacrime persino con i suoi silenzi”.

Il matrimonio segreto non ancora ventenne

Lasciato il Venezuela, Guillermo Mariotto trovò una nuova vita negli Stati Uniti. Solo e privo di mezzi, approdo nella grande San Francisco, dove incontrò i membri dei Village People. Con uno di loro, confessa, ebbe anche una relazione durata qualche mese. In quegli anni difficili, intensi e un filo folli, il giovane Mariotto convolò persino a nozze, con una donna.

Lei, così come lui, aveva soltanto 19 anni. Lavorava come modella e, con tanto affetto, il giudice televisivo ricorda che assomiglia a Joan Crawford, “era affascinante e ribelle”. Anche lei scappava da un passato cattivo e si avvicinava il momento in cui sarebbe stata costretta a tornare a casa. “Così ci siamo sposati. – rivela Mariotto – All’inizio era più un’amicizia con compromesso, ma col tempo mi ha davvero conquistato”.

Il commento di Ballando a Da noi… a ruota libera

Nella prima serata Rai 1 di sabato 27 settembre, è iniziata una nuova stagione di Ballando con le stelle. Al tavolo della giuria, tra i più temuti, c’è ancora una volta Guillermo Mariotto che, assieme a Francesca Fialdini, ha espresso i propri giudizi sull’esordio dei nuovi concorrenti. Per Fialdini, il severissimo giudice non ha che complimenti. “Tu hai rivelato che il distacco funziona. – ha detto – Dietro al distacco ci hai fatto vedere che c’è un universo intero. Ci hai spiazzato tutti, io quasi tremavo dalla sorpresa”.

Il giudizio sull’esibizione di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice (vincitore della scorsa edizione assieme a Bianca Guaccero) è stato unanime, e la coppia si è aggiudicata la prima posizione in classifica a fine serata. Meno entusiasmo ha scatenato la performance di Beppe Convertini. “Sembrava il padre della sposa, proprio no” commenta caustico Mariotto. Al contrario, è stata una rivelazione la signora Coriandoli: “Mi ha veramente stupito, anche per come teneva botta, spiritosa. Brava”.