La Volta Buona, le pagelle del 17 novembre: Mariotto non conosce Luisa Ranieri (4), Balivo trae sempre il meglio (8)

Ricomincia la settimana e, come d’abitudine, ricomincia anche La Volta Buona. Appuntamento imperdibile per gli appassionati di spettacolo, personaggi e attualità, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo ha animato non poco i presenti in studio anche lunedì 17 novembre iniziando con alcuni filmati e retroscena su Ballando con le Stelle. Sono stati molti gli spunti dati ai telespettatori dai tanti ospiti della puntata. Da Guillermo Mariotto a Beppe Convertini, da Alessandra Tripodi a Raimondo Todaro. Ecco com’è andata la puntata con le (nostre) pagelle.

Mariotto su Luisa Ranieri: “Chi è?”. Voto 4

Attrice, conduttrice televisiva, bellezza italiana invidiata ovunque. Non servono presentazioni per Luisa Ranieri, icona del mondo dello spettacolo italiano. Proprio lei è stata anche modella per il Calendario Pirelli 2026 come corpo associato al vento, con uno scenografico velo bianco sospinto dall’aria che la circonda e colta mentre il tessuto le si avvolge attorno come in una Madonna velata barocca. Ebbene, sembrerebbe che non per tutti sia un volto così conosciuto.

Così almeno è parso durante la puntata de La Volta Buona andata in onda lunedì 17 novembre, nella quale Guillermo Mariotto, divisivo giudice di Ballando con le Stelle, si è sporto enfaticamente verso Beppe Convertini chiedendo: “Chi è?”. Caterina Balivo non si è certo scomposta, ma ha mostrato tutto il suo disappunto. Tanto che più tardi, lanciano un servizio video su di lei e il marito Luca Zingaretti ha apostrofato il giudice: “Per aiutare Guillermo Mariotto…”.

Lui ancora una volta, restando fedele al suo personaggio pubblico irriverente e iconoclasta ha esclamato: “Giuro che non so chi è, ma perché dovrei saperlo?“. In effetti la discussione era partita dallo stilista: sembrava scontato che lui, lavorando nel mondo della moda, conoscesse la bravissima Luisa Ranieri. E invece no. Certo, con Guillermo Mariotto rimane sempre il tarlo del dubbio: era serio o fingeva? Non è dato saperlo, ma sicuramente la figura è stata barbina. Voto 4

Caterina ignorata da Verdone si riprende subito. Voto 8

L’attore e regista Carlo Verdone ha indossato la fascia da sindaco della Capitale in occasione del suo 75esimo compleanno. Ad accompagnarlo il (vero) sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L’attore, all’uscita della notizia, aveva dichiarato: “Per il mio giorno da sindaco voglio visitare le persone nelle periferie, voglio capire cosa succede ai bordi della città”.

I microfoni de La Volta Buona sono riuscita ad intercettare il comico “sindaco per un giorno” e hanno mandato in diretta gli auguri del programma e di Caterina Balivo al 75enne. Il risultato, però, non è stato quello previsto. L’attore si è mostrato comprensibilmente scocciato, poiché erano tanti i microfoni che si protendevano verso di lui e tantissime le domande dei giornalisti presenti. “Dove devo parlare, qua o là?”, ha detto indicando i microfoni. Ad intervenire è stato Gualtieri, che ha messo distanza tra lui e i cronisti. Insomma, non proprio la reazione migliore, ma Caterina Balivo, con la solita professionalità non si è fatta scoraggiare, consapevole che il gesto di Carlo Verdone non è stato dettato da impazienza o scortesia, ma solo dal momento sbagliato in cui è stato intercettato. “Almeno gli abbiamo fatto gli auguri”, ha commentato con il sorriso. The Show Must Go On… la puntata è andata avanti senza intoppi. Voto 8

Carolyn Smith contro tutti. Mariotto risponde. Voto 7

Come ogni lunedì, a La Volta Buona si parla di Ballando con le Stelle. L’ultima puntata, andata in onda sabato 15 novembre, ha visto numerosi cambiamenti in campo. Basti pensare all’addio di Francesca Fialdini, che con tre costole rotte non può più continuare il programma, e al ritorno di Andrea Delogu, dopo il terribile lutto che l’ha colpita. Ma nel salotto di Caterina Balivo si è parlato molto della giuria e dei giudizi, spesso aspramente criticati, ai concorrenti del dance show di Rai 1. La conversazione è finita in un clima più teso del solito ed è culminata nel confronto tra Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, Guillermo Mariotto e Raimondo Todaro. Il motivo? Alcune parole da Carolyn Smith. Presidente di giuria da molti anni ormai, l’ex ballerina non ha risparmiato critiche verso alcuni membri della giuria stessa.

Soprattutto rispetto a Guillermo Mariotto, Carolyn Smith avrebbe affermato: “Non è un tecnico, non ha le competenze per dare un giudizio e quindi la butta sul personale e fa gossip”. “Io semplicemente ignoro quello che non mi interessa”, ha risposto il giudice alle insistenti richieste di commentare quanto affermato dalla Smith. “È vero che non sei competente e butti tutto sul personale perché non capisci le esibizioni? Che non le sai valutare?”, ha chiesto Signoretti. “Dice sempre le stesse cose“. E ha poi chiuso senza cedere alle ulteriori pressioni: “Non ci vado contro, le voglio bene, non mi provocate perché non mi interessa la provocazione. Non le rispondo”.

