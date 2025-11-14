Ballando con le Stelle, Andrea Delogu torna in pista: il video emozionante con Nikita Perotti

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Andrea Delogu e Nikita Perotti

Andrea Delogu torna sulla pista di Ballando con le Stelle. Dopo giorni complessi e segnati da un dolore improvviso, la conduttrice ha scelto di rimettersi in gioco e di tornare in sala prove, riprendendo proprio da dove si era fermata. A mostrarlo è stato il ballerino Nikita Perotti, che ha condiviso su Instagram un breve video in cui Andrea appare concentrata mentre si prepara alle coreografie della prossima puntata del programma di Rai1.

Andrea Delogu in sala prove con Nikita Perotti

La clip, girata durante una sessione pomeridiana, non mostra grandi sorrisi o dichiarazioni (le aveva già fatte alla ripresa de La Porta Magica): è la semplicità dei gesti che fanno a raccontare il momento. Andrea Delogu osserva i passi, li ripete, si ferma e ricomincia. È un ritorno alla vita, in cui l’attenzione verso il ballo devia dai ricordi dolorosi, come se la danza fosse diventata – almeno per ora – non solo una competizione televisiva, ma anche un rifugio, uno spazio in cui ritrovare un minimo di equilibrio dopo un dolore che ha definito come devastante.

Solo pochi giorni fa, infatti, la conduttrice ha perso tragicamente il fratello Evan Oscar, morto il 29 ottobre in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina. Un lutto improvviso che l’ha portata a rinunciare alla partecipazione alla puntata successiva dello show e anche a quella dopo. Alla ripresa de La Porta Magica, il programma che conduce su Rai2, Andrea aveva ringraziato il pubblico per l’affetto ricevuto, sottolineando quanto la vicinanza delle persone, anche quelle mai incontrate di persona, le avesse regalato un sostegno inatteso ma prezioso.

Quanto torna in pista Andrea Delogu

Proprio per questo il video condiviso da Nikita Perotti assume un significato del tutto particolare e diventa il segno di un cammino che riparte. Il ballerino, che la affianca come maestro in questa edizione, le è stato vicino nel momento più difficile e alla sua ripresa è quasi protettivo: guida i movimenti con calma, corregge piccoli dettagli, ma lascia che sia lei a dettare muoversi secondo i tempi che ritiene più giusti. La complicità tra i due non ha bisogno di essere ribadita perché era chiara fin dalla prima puntata. Sono infatti una delle coppie più promettenti di quest’edizione.

Il pubblico, come prevedibile, ha reagito con un’ondata di messaggi affettuosi. Molti sottolineano il coraggio e la forza di tornare sul palco in un momento così fragile, altri si limitano a esprimere vicinanza, senza invadere un dolore che resta privato. In ogni caso, il sostegno è unanime: la danza, per una sera, la allontanerà dal dolore che sta provando per la perdita di Evan, che non potrà mai essere superata. Solo accettata, col tempo.

La prossima puntata di Ballando con le Stelle avrà inevitabilmente un peso emotivo diverso per Andrea Delogu. Non sarà soltanto un’esibizione da valutare con palette e voti, ma un passo avanti dopo un arresto improvviso. E se il video di Nikita Perotti ne anticipa l’atmosfera, è chiaro che la pista di Rai1 si trasformerà in un luogo di lento ritorno alla vita, dove la danza potrà – almeno per qualche minuto – onorare la memoria di Evan.

