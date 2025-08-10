Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Isabella Rossellini

È in fase di realizzazione il calendario più popolare al mondo, l’attesissimo Calendario Pirelli che, nella edizione 2026 è affidata al norvegese Sølve Sundsbø. Tra i fotografi più acclamati del decennio, per The Cal ha scelto il tema della natura, “dello stupore che suscita e del bisogno di raccontare storie”. A fargli da muse, 12 donne forti e coraggiose, ognuna a modo suo, tutte bellissime e affascinanti, sono modelle, attrici, sportive e intellettuali. E ci sono anche due italiane: le dive cinematografiche Luisa Ranieri e Isabella Rossellini.

Isabella Rossellini, a 73 anni nel Calendario Pirelli

Tra le protagoniste di The Cal 2026, c’è anche una tra le dive più charmant del cinema internazionale, emblema dell’eleganza italiana nel mondo. Isabella Rossellini esordisce nel Calendario Pirelli a 73 anni, una bella rivincita dopo essere stata congedata come testimonial a 43 anni da un noto brand di cosmesi, perché “troppo vecchia”. Il tempo che passa non fa di certo paura a Isabella, che oggi si sente più affascinante che mai e ha acquisito una nuova percezione del concetto di “bellezza”.

Il calendario di Sølve Sundsbø non prevede alcun nudo integrale. “Nella storia del calendario – commenta Rossellini – si vede l’evoluzione dell’essere donne: all’inizio c’erano solo fanciulle sexy e procaci, ora si esalta il fascino includendo persone inaspettate rispetto al passato”. Oggi si esalta anche il carisma dell’esperienza, e Isabella non ha paura di farsi, seppur con ironia, “i complimenti da sola”. Al Quotidiano Nazionale racconta: “Non voglio sembrare presuntuosa, ma nelle foto di prova con una modella molto giovane, Sundsbø mi ha illustrato non solo la scena, ma anche le pose. Dopo aver osservato le mie, le dico che hanno più intensità: forse perché sono più grande o perché ho più esperienza”.

Così come Isabella Rossellini, anche Luisa Ranieri è al suo debutto nel famoso calendario. E così come la collega più esperta, a 45 anni passati, si sente più affasciante che mai. “Per essere belle bisogna avere un vissuto, non un sorriso vuoto ma sensuale, che sappia raccontare” commenta. L’attrice si è detta felice di “condividere l’esperienza con altre donne, che oltre a essere bellissime esprimono forza, non sono solo corpi, anzi sono molto di più”.

Per Eva Herzigova è la terza volta

Per la top model Eva Herzigova questo è il terzo Calendario Pirelli. Il primo fu quello di Peter Lindbergh, nel 1996, seguito nel 1998 dal The Cal di Bruce Weber. Quasi trent’anni dopo, la modella arriva al calendario con un rinnovato spirito femminista, ispirato alle nuove generazioni. “Secondo me oggi i ragazzi, – ha raccontato a Sky – parliamo di giovani non di uomini, cercano una bellezza interiore, sempre di più, è quello che vedo attraverso i miei figli e mi rende super felice. Vogliono prima conoscere la persona, trovare punti in comune e passioni in comune”.

Le muse di The Cal 2026

Il Calendario Pirelli 2026 sarà presentato ufficialmente nel mese di novembre con una grande festa a Praga, che già si attende come il party più glamour della stagione. Quest’anno si torna a un calendario tutto al femminile, ma privo di scatti di nudo integrale. Accanto a Isabella, Luisa e Eva, saranno presenti alcune delle donne che più si sono distinte nel loro ambito. All’appello le attrici Tilda Swinton, Adria Arjona e Gwendoline Christie; le modelle Irina Shayk e Du Juan e la tennista Venus Williams. Ancora, la designer Susie Cave e la cantautrice FKA Twigs.