Isabella Rossellini, l’amore con Martin Scorsese e il matrimonio saltato con Luciano De Crescenzo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Isabella Rossellini, le storie d'amore con Martin Scorsese e Luciano De Crescenzo

Isabella Rossellini ha amato uomini molto diversi tra loro, ma sempre con la stessa grazia con cui attraversa un set. Tra i suoi amori più celebri ci sono il matrimonio con Martin Scorsese, regista simbolo di Hollywood, e il “quasi sì” con Luciano De Crescenzo, filosofo e scrittore partenopeo. Lontanissimi per ambienti e carattere, eppure entrambi legati dal fascino di una donna che ha vissuto l’amore come un viaggio tra l’Italia e New York.

Un percorso sentimentale che racconta una donna che, in amore come nella vita, non ha mai delegato a nessuno la regia di sé.

Luciano De Crescenzo, quel sì mai pronunciato

Prima di Hollywood e dei riflettori internazionali, Isabella Rossellini ha vissuto una storia che sembrava avere tutti i presupposti per diventare un grande amore all’italiana. A metà anni Settanta l’attrice e modella si è legata a Luciano De Crescenzo, ingegnere diventato scrittore e filosofo popolare.

La loro relazione è durata cinque anni, dal 1973 al 1978, e li ha portati a un passo dalle nozze. Un matrimonio già immaginato, che però è stato rinviato e poi annullato: Isabella è partita per gli Stati Uniti, decisa a seguire la sua strada.

Una scelta che ha segnato la fine della coppia, senza però interrompere il legame affettivo. I due, infatti, sono rimasti amici: un dettaglio che ha restituito l’eleganza di entrambi nel trasformare un addio in un rapporto di stima e di affetto.

Un “quasi sì”, il loro, che è rimasto avvolto nel fascino della possibilità mancata e che proprio per questo è diventato ancora più indimenticabile.

Martin Scorsese, un amore da set internazionale

Poco dopo la fine della storia con De Crescenzo, per Isabella Rossellini si è aperto un capitolo molto diverso, fatto di luci, set e grande cinema. Nel 1979 ha incontrato Martin Scorsese, regista già consacrato tra i grandi di Hollywood. Tra loro è nata un’intesa rapida e travolgente che li ha portati presto alle nozze. Un matrimonio intenso, che è durato però solo fino al 1982, vissuto tra New York e i progetti di due carriere destinate a brillare.

La relazione con Scorsese ha messo Isabella al centro di un mondo nuovo fatto di cineasti, festival e riflettori, ma anche di equilibri complessi. In quegli anni il suo nome ha iniziato a imporsi sulla scena internazionale, e lei ha saputo distinguersi come modella e attrice affermando una carriera autonoma che non ha mai voluto sacrificare, nemmeno per amore.

Il loro è rimasto uno degli amori più celebri della vita di Isabella Rossellini: breve, intenso, come un film che è durato poco, ma che ha lasciato una scia luminosa nella memoria di chi lo guarda.

Dopo gli amori, una vita piena

Finita la parentesi con Scorsese, Isabella Rossellini ha continuato a vivere la sua vita sentimentale e professionale con la stessa libertà che l’ha sempre contraddistinta. Ha avuto altri legami importanti, tra cui quello con David Lynch, e soprattutto ha costruito la sua famiglia: è madre di due figli, Elettra Wiedemann, nata dal matrimonio con il modello Jon Wiedemann, e Roberto, che ha adottato negli anni Novanta.

Oggi Isabella alterna la sua carriera di attrice e modella a progetti dedicati all’ambiente e all’etologia, con lo stesso spirito curioso e indipendente che ha guidato i suoi amori. Perché, a ben guardare, la vera costante della sua vita è sempre stata una sola: la capacità di scegliere per sé, senza mai smettere di essere protagonista della propria storia.