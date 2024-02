Fonte: Getty Images Martin Scorsese

Martin Scorsese è uno dei nomi più conosciuti e amati del panorama cinematografico contemporaneo. Noto per aver svolto ruoli importanti nel mondo del grande schermo tra cui sceneggiatore, regista e attore, Scorsese è diventato uno dei produttori cinematografici più rinomati. Ecco qualche curiosità sulla sua vita e sulla sua carriera.

Martin Scorsese, l’infanzia e le difficoltà nate per l’asma

Martin Scorsese nasce il 17 novembre 1942 a New York. È figlio di Luciano Charles Scorsese e di Catherine Cappa: i nonni di Martin Scorsese erano in realtà immigrati italiani originari di Palermo sia dalla parte materna che paterna e si trasferirono negli USA nel XX secolo. Il piccolo Martin ha trascorso i primi anni della sua infanzia nel queens con la sua famiglia, ma in seguito ad alcune divergenze con il proprietario dell’abitazione dove vivevano in affitto, la famiglia decise di trasferirsi a Manhattan, precisamente in Elizabeth Street, una zona nota per essere considerata “Little Italy”. In questo quartiere Scorsese trascorre una gioventù piuttosto difficoltosa a causa del suo forte asma. A complicare il tutto è la sua stazza minuta che non lo aiuta ad integrarsi all’interno delle gang. È così che Martin Scorsese si ritrova a vivere una sorta di isolamento, ma proprio quest’ultimo lo porta a scoprire il suo forte interesse per il cinema, in particolare per i film western. Inoltre sviluppa anche una forte credenza religiosa tanto da affermare che gli unici posti in cui si sentisse realmente bene fossero il cinema e la chiesa.

L’asma è stato responsabile di numerose difficoltà nel corso della sua vita tanto che l’attore dovette rinunciare a praticare varie attività sportive. Già da giovane, Martin ha iniziato a realizzare alcuni storyboard di pellicole immaginarie che venivano mostrati unicamente al suo migliore amico. Successivamente si dedica agli studi per diventare prete, ma non porta a termine questo percorso a causa delle difficoltà per gestire i suoi ritmi con la vita da religioso. Così inizia a frequentare il corso di cinematografia e comincia a realizzare i primi cortometraggi come La grande rasatura, una vera e propria icona della New Hollywood. Dopodiché inizia ad occuparsi di alcune riprese fino a farsi strada nel mondo della regia ed ottenere una grande notorietà. Così, il regista italoamericano abbandona New York per Hollywood e diventa membro della factory di Roger Corman. Anche in seguito a questa importante esperienza, Martin Scorsese inizia a riscuotere un enorme successo nel mondo del cinema.

La carriera di Martin Scorsese

Una carriera, quella di Scorsese, fatta di cortometraggi e film d’avanguardia, che l’hanno consacrato come un’icona di Hollywood e della storia del cinema. Le tematiche principali delle sue pellicole si basano sui vari istinti dell’uomo che sfociano in atteggiamenti violenti, comprendendo anche la religione ed i peccati. Le sue doti artistiche si sono sempre ispirate ad una sorta di violenza particolarmente realista che riporta al Neorealismo italiano e alla Nouvelle Vague francese. Ad accrescere il suo grande successo nel corso della sua carriera è stato, in particolare, il legame con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro.

Proprio con Robert De Niro, il regista ha lavorato spesso fino a produrre insieme ben otto pellicole. De Niro venne presentato al regista negli anni settanta e fu subito scelto per recitare una parte nel film Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno. In seguito, i due hanno collaborato nuovamente per la realizzazione della pellicola Taxi Driver, dove l’attore ha recitato nel ruolo di protagonista. Tuttavia, tale sodalizio ha persistito nel corso degli anni per la realizzazione di nuovi film negli anni novanta tra cui Cape Fear – Il promontorio della paura e Quei bravi ragazzi, pellicole di successo fortemente apprezzate dal pubblico.

Un lavoro che gli ha permesso di ottenere premi e riconoscimenti incredibili, come l’Oscar al miglior regista nell’anno 2007 grazie alla pellicola The Departed – Il bene e il male, la Palma d’oro al Festival di Cannes per il famoso film Taxi Driver, tre Golden Globe e, nel 2024, il premio alla carriera durante la Berlinale.

Gli amori di Martin Scorsese

L’attore si è sposato 5 volte. Ha avuto una figlia di nome Cathy dal matrimonio con Laraine Brennan, matrimonio che finì nel 1971. Dopo il loro divorzio ha sposato Julia Cameron, sceneggiatrice ed insegnante, dalla quale ha avuto un’altra figlia di nome Domenica. La coppia divorziò nel 1977 quando la piccola Domenica aveva soltanto 5 mesi. Nel 1979 si lega a Isabella Rossellini, in una storia d’amore travolgente, finita quando la mamma di lei, l’icona Ingrid Bergman, si ammalò di cancro negli Anni ’80. Tra il 1985 e il 1991 è stato legato a Barbara De Fina, e nel 1999 Scorsese sposa la produttrice Helen Morris dalla quale ha avuto un’altra figlia di nome Francesca. È il suo matrimonio più duraturo, ancora saldo e felice più di vent’anni dopo.