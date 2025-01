Isabella Rossellini, in lizza per il Premio Oscar alla carriera, è madre di due figli. E uno dei due porta il nome dell'amato papà

Figlia d’arte e di talento, Isabella Rossellini potrebbe presto ricevere il Premio Oscar alla carriera. Un traguardo che hanno raggiunto molti dei nostri attori e che lei meriterebbe davvero, non solo per quello che ha conservato dei suoi genitori – Roberto Rossellini e Ingrid Bergman – ma soprattutto per come ha saputo costruirsi una carriera personale che è andata oltre la semplice genetica. Ma chi sono i suoi figli?

Chi è Roberto, il figlio di Isabella Rossellini

Modello, fotografo e assolutamente allergico alla vita pubblica, Roberto è il figlio di Isabella Rossellini. Il sorriso e gli occhi luminosi non sono DNA Rossellini, ma dalla sua mamma ha imparato ad amare la vita. E no, lei non gradisce che lo si definisca come un figlio adottivo. “Non avevo un compagno, ma volevo un secondo figlio. Avevo anche pensato di andare in America per la fecondazione, ma mi sembrava egoistico decidere per due. Così è nata la decisione ed è arrivato Roberto. Mi arrabbio oggi quando si aggiunge la parola adottato al suo status di figlio. Negli Stati Uniti non è così, un figlio adottato è come un figlio naturale”, aveva raccontato.

Il figlio di Isabella Rossellini è cresciuto negli Stati Uniti, in quella che ormai è la famosa fattoria di Long Island, ma dalla mamma ha imparato la lingua italiana e a mangiare bene, oltre ad aver imb0ccato una carriera artistica che in alcuni punti coincide con quella di colei che l’ha cresciuto. La scelta di fare il modello non è stata incoraggiata e, anzi, prima di calcare le passerelle ha studiato biologia. Dopo è arrivata la fotografia e, dopo due anni alla Stony Brook University, inizia il suo percorso all’International Center of Photography di New York.

Il suo percorso nel mondo della moda è iniziato nel backstage come stilista, quindi l’approdo sulla passerella è stato del tutto casuale. “Ho iniziato a fare il modello quando sono stato visto da un fotografo. Ero in giro con la mia ragazza”, aveva detto. Il cinema è ancora lontano, sebbene sia cresciuto sul set, e nel 2008 ha recitato nel ruolo dell’ape e del lupo nei Green Porno, dei video ironici sulla vita sessuale degli animali. Da anni legato alla regista Kirsten Tanjutco, a ottobre è convolato a nozze con una cerimonia molto intima che ha annunciato tramite il suo profilo Instagram.

Chi è Elettra Rossellini, identica a nonna Ingrid Bergman

La prima figlia di Isabella Rossellini (e del dirigente Microsoft Jonathan Wiedermann), Elettra, è nata a New York il 26 luglio 1983 e fa la modella. Ha studiato a New York, al liceo delle Nazioni Unite, e successivamente si è iscritta alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Boston. Inizia la sua carriera da modella e indossatrice a soli 15 anni come testimonial di Lamarthe e donna-immagine di Lancôme, ruolo che fino al 1994 era di sua madre.

Ha sfilato per diversi e numerosi artisti tra cui Alberta Ferretti, Bill Blass e Diane von Fürstenberg ma l’abbiamo vista anche in numerose riviste come Vogue America, Teen Vogue, Glamour, Ten, Harper’s Bazaar e Another Magazine. Ha posato per Bruce Weber, Nathaniel Goldberg, Pamela Hanson, Robert Erdmann, Ellen von Unwerth e Fabrizio Ferri.

Tra le campagne pubblicitarie per le quali ha lavorato, ricordiamo Salvatore Ferragamo, Bill Blass, Catherine Malandrino e Yamamay. Ha posato per Annie Leibovitz nel calendario Lavazza 2009 con altre supermodelle internazionali. È anche mamma di un bambino, Ronin, che ha portato anche in passerella insieme alla mamma e al fratello Roberto.