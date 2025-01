Fonte: IPA David Lynch e la moglie Emily Stofle

David Lynch è morto a 78 anni. Il regista visionario di Twin Peaks e di tanti altri successi del cinema contemporaneo si è spento il 16 gennaio. A darne l’annuncio è stata la famiglia attraverso un post su Facebook nel quale si legge: “Ora c’è un grande vuoto nel mondo, ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, ‘Tieni l’occhio sulla ciambella, non sul buco’”. Artista prolifico e mai banale, si è sposato per quattro volte fino al 2009 con Emily Stofle, dalla quale pare che stesse divorziando alla fine del 2023.

Addio a David Lynch, le cause della morte

Una notizia che giunge inaspettata e che lascia sgomenti i più ferventi cineasti, accompagnati dal mondo intero che per decenni ha imparato a districarsi tra le fitte trame del suo stile. Tra i registi più importanti della nostra era, e di quella precedente, è stato la mente della serie TV cult Twin Peaks ma anche di film del livello di Mulholland Drive, Blue Velvet e Lost Highway. Gli elementi cardine della sua poetica sono granitici: l’horror che si mescola al giallo, inquadrati in un surrealismo tutto europeo che ci faceva ricordare ma non rimpiangere Luis Buñuel. Ogni racconto aveva vita propria, difficile comprendere come concepisse i suoi intrecci ma – di certo – le sue immagini su schermo rimarranno un unicum.

Stando a quanto riportato da alcune fonti vicine a Deadline, pare che David Lynch fosse affetto da enfisema. Il regista aveva appena lasciato la sua casa a causa dei violenti incendi divampati in California in queste settimane e pare proprio che questo trasferimento forzato e veloce abbia definitivamente compromesso la sua salute. A Sight & Sound, nel 2024, aveva rivelato di temere di lasciare la sua casa proprio a causa della diagnosi appena ricevuta e del Covid, che per lui poteva essere fatale. Da qui la decisione di smettere di lavorare sul set. Avrebbe continuato comunque a dirigere, ma a distanza.

Chi sono le sue quattro mogli

David Lynch si è sposato quattro volte. Prolifico al cinema e fortunato, forse, in amore, il regista si era sposato per la prima volta nel 1967 con Peggy Reavey – nota ai più col suo cognome – e che tra il ’60 e il ’70 aveva diretto lui stesso in diversi lavori. Da quest’unione è nata la sua prima figlia, Jennifer, che ha seguito le orme paterne. La coppia ha divorziato nel 1974 e tre anni dopo, nel 1977, ha sposato Mary Fisk dalla quale ha avuto Austin oggi attore e regista. I due divorziano nel 1984.

Lynch vive quindi l’amore tra alti e bassi – in tutti questi anni ha avuto anche una liaison con Isabella Rosselini – e nel 2006 si sposa con Mary Sweeney, dalla quale ha avuto il figlio Riley e a cui era legato già da dieci anni. Il matrimonio però dura poco, appena un anno, e nel 2009 si unisce in matrimonio a Emily Stofle dalla quale ha avuto la sua figlia minore Lula Boginia. Alla fine del 2023, sono circolate le voci di un possibile divorzio, rilanciate anche da TMZ: “La moglie del regista 77enne chiede la custodia legale e fisica esclusiva della figlia di 11 anni. Emily vuole che David abbia il diritto di visita, ma questo è tutto. Emily chiede anche il mantenimento del coniuge e le spese legali. Non ci sono prove di un accordo prematrimoniale”. A inizio 2025, il triste epilogo.