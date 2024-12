Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Il 30 novembre 2024 è andata in onda una nuova seguitissima puntata di Ballando con le stelle, che ha intrattenuto il pubblico con numerosi colpi di scena. Dopo l’allontanamento di Angelo Madonia, avvenuto nel corso della settimana, e l’arrivo di Samuel Peron, la produzione si è vista costretta a sostituire anche quest’ultimo ballerino, con Pasquale La Rocca, a causa di un complicato infortunio, che ha colpito l’amato maestro di danza veneto.

Ma ancora Sonia Bruganelli è stata, nuovamente al centro di una polemica con la giuria e Nina Zilli ha lasciato, definitivamente, la competizione, a causa di nuove complicazioni mediche.

Oltre ai colpi di scena, che hanno visti coinvolti, in prima persona, i concorrenti del dancing show, anche un giurato, Guillermo Mariotto, è riuscito a stupire tutti, abbandonando il programma televisivo poco dopo la mezzanotte, quando, ancora la gara di ballo e la diretta televisiva era in pieno svolgimento.

Guillermo Mariotto, la sparizione da Ballando con le stelle

La puntata del 30 novembre 2024 di Ballando con le stelle è stata, davvero, scoppiettante. A dare spettacolo e far parlare di sé anche Guillermo Mariotto, apprezzato giudice dello show televisivo, che ha deciso di abbandonare improvvisamente lo studio televisivo. L’abbandono ha avuto luogo, subito dopo l’esibizione in pista della ballerina per una notte di puntata, Amanda Lear, che il giurato ha commentato con parole di stima: “Sei la figlia di Amanda Lear. Io conoscevo tua madre, adesso tu sei una bambina, io sono invecchiato qua dentro”.

Ma durante il suo commento alla performance dell’amata conduttrice televisiva, Guillermo Mariotto le ha anche chiesto di poter andare via con lei: “Insegnami ancora qualcosa… Portami via con te”, il giurato, in seguito, si è alzato per abbracciare l’ospite, ma Milly Carlucci l’ha redarguito simpaticamente, invitandolo a tornare al suo posto: “Mariotto sei un giudice torna a fare il giudice”.

Ma quando Amanda Lear ha lasciato lo studio televisivo definitivamente, anche il giurato si è alzato in piedi e l’ha seguita, salutando tutti con indosso il boa giallo della conduttrice televisiva. Sembrava un commiato momentaneo, ma invece, Guillermo Mariotto non ha fatto più rientro nello studio televisivo, costringendo Milly Carlucci ad annunciare una modifica delle votazioni: “Allora adesso noi andiamo a votare. Vi devo far notare una cosa. Non c’è Guillermo Mariotto, il quale si è alzato, si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo… A questo punto noi avremo da qui in poi una votazione a quattro, ciò vuol dire che per la coppia che si è già esibita, verrà annullato il voto di Mariotto, così rimarrà equo per tutti quanti”.

A chi le ha chiesto se si fosse infortunato anche lui, la conduttrice televisiva ha risposto: “Spero proprio di no, guarda, gli voglio bene, spero che non si sia infortunato. Però, forse si è sentito poco bene, ma non siamo riusciti a capire cosa sia successo. Serata strana, di tanti colpi di scena, a dire poco”.

Guillermo Mariotto, i motivi dell’abbandono

Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio televisivo di Ballando con le stelle perché ha accusato un malore, come ipotizzato da Milly Carlucci? Effettivamente, durante la puntata il giurato aveva svelato di stare poco bene: “Scusate ho un terribile mal di testa”.

Ma un altro indizio, potrebbe far pensare a degli attriti con la produzione. Guillermo Mariotto, infatti, prima di commentare una delle esibizioni, avrebbe chiesto all’autore Giancarlo De Andreis se potesse parlare, faccenda, questa, piuttosto insolita.

In un video condiviso dalla stessa produzione, si vede il giurato lasciare lo studio con Amanda Lear e, in seguito, lo stesso avrebbe anche partecipato con la conduttrice televisiva, alle consuete interviste dietro le quinte: “Addio tutti, Amanda è venuta per me”.

Roberto Alessi è intervenuto sulla questione, svelando, con un video condiviso su Instagram, i reali motivi che starebbero alla base della scelta di Guillermo Mariotto: “Una sua première, ossia la persona che è a capo dell’atelier… É stata purtroppo ricoverata per un’ernia, comunque, non una cosa gravissima, per fortuna che si risolverà. Allora cos’ha fatto? Mariotto è corso, immediatamente, all’atelier, è andato all’ospedale, lei era già ricoverata. Comunque è tornato all’atelier perché dovevano consegnare, proprio già da stasera, 17 abiti d’alta moda a un’altezza reale saudita in Arabia. Per cui è corso lì perché doveva finire questo lavoro. Un lavoro importantissimo… Pare che non volessero, neanche farlo uscire dagli studi”.

Il giornalista ha svelato che il giudice sarà presente nella prossima puntata del dancing show: “Lo rivederemo sabato prossimo a Ballando con le Stelle”.