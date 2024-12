Ballando con le stelle, le pagelle della decima serata: Sonia ritorna polemica (3), la scelta di Federica Pellegrini (8)

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Era una delle serate più attese di questa stagione, la decima di Ballando con le stelle. Una puntata che aveva creato grandi aspettative perché preceduta da non poche polemiche, scatenate dall’abbandono della gara del ballerino professionista Angelo Madonia. Ma ad attirare l’attenzione, infine, ancora una volta, è stata Sonia Bruganelli, tornata in gara assieme agli altri eliminati sperando in un ripescaggio. Ecco cosa è successo (e le nostre pagelle) nella serata di sabato 30 novembre, tra tante risate, qualche accesa discussione e un ospite davvero speciale.

Alan Friedman, finalmente umile. Voto: 7

Eliminato ormai da tempo, Alan Friedman è tornato a esibirsi accompagnato dalla talentuosa professionista Giada Lini. Anche lui, come tutti gli altri concorrenti fuori dal gioco, è tornato in pista per tentare un ripescaggio. E, a differenza delle settimane precedenti, il giornalista si è presentato davanti alla giuria con un sorriso disteso, leggerezza e, inaspettatamente, tanta umiltà. Ha ringraziato la conduttrice Milly Carlucci, la giuria e l’intero cast del programma, ironizzando guascone sulle liti dietro le quinte che lo avevano visto protagonista. Sincero o meno non possiamo saperlo, ma di certo molto più piacevole da ascoltare di quanto ci si attendeva.

Nina Zilli, diva sfortunata. Voto: 10

Nina Zilli è stata tra le concorrenti più amate e, allo stesso tempo, più sfortunate della storia di Ballando con le stelle. Esibizione dopo esibizione, la cantante dalla voce d’oro ha mostrato innate qualità da ballerina, ma prova dopo prova ha iniziato a manifestare sempre maggiori problemi fisici. Costole incrinate, piedi rotti e contusioni invalidanti l’hanno costretta a lasciare la gara ante tempore. Eppure, non si è arresa, e dopo l’obbligato riposo, è tornata in pista per lo spareggio.

Peccato che la sfortuna non l’ha abbandonata neppure stavolta e, nel corso delle prove generali, si è nuovamente infortunata. Così, infine, è stata costretta a indossare dei comodi anfibi e rinunciare anche all’esibizione finale. Ma la tenacia trapela anche da seduta e a questa guerriera non possiamo che dare il massimo dei voti.

Pierfrancesco Favino lascia spazio ai giovani. Voto: 10

Un’ospite speciale di Ballando con le stelle, eccezionalmente, non ha ballato. Ospite d’onore della puntata dell’ultimo giorno di novembre è stato Pierfrancesco Favino, presto al cinema nel nuovo film di Gabriele Salvatores Napoli – New York. L’attore ha raccontato di amare la danza, e di aver conosciuto la moglie Anna Ferzetti proprio pestandole un piede. Stavolta, però, è rimasto dietro le quinte, lasciando la scena ai piccoli Antonio Guerra e Dea Lanzaro che gli fanno da co-protagonisti nella tanto attesa pellicola. Che classe.

Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni coppia comica. Voto: 9

Francesco Paolantoni è tornando fingendo di non volerci essere, mentre la maestra Anastasia Kuzmina urlava il contrario. Lui chiedeva di essere mandato a casa, lei implorava i voti del pubblico. Paolantoni ha trovato una nuova spalla e i tempi comici sono perfetti. Encomiabile la risata di Anastasia quando la giuria ha citato la “virilità” del suo allievo. È il lato di Ballando che più ci piace, quello dove lo show si mischia alla danza, con leggerezza e buon gusto.

Sonia Bruganelli, polemica ininterrotta. Voto: 3

La scorsa settimana Sonia Bruganelli è stata eliminata dopo aver regalato la sua migliore esibizione dall’inizio della gara. Sia in pista che di fronte al tavolo della giuria. Per la prima volta l’ex moglie di Paolo Bonolis si era mostrata rilassata e interessata soltanto al gioco. Ma la magia è durata ben poco e, a seguito della sua esibizione per il ripescaggio, Bruganelli è tornata a infiammare l’atmosfera con polemiche e recriminazioni. Ha accusato la giuria di aver badato poco ai suoi passi e troppo alle sue parole, ma infine ha esagerato anch’ella con le parole. Oltre alla non inaspettata lite con Selvaggia Lucarelli, anche il giornalista Alberto Matano ha sentito il bisogno di rimproverare la concorrente.

Al centro della disputa le rivelazioni che Bruganelli avrebbe rilasciato ospite di Francesca Fagnani a Belve. La puntata non è ancora andata in onda; eppure, sono già stati diffusi degli spezzoni che mostrano la concorrente commentare con ben poco gentilezza la gestione del programma e le scelte della giuria. Insomma, anche se eliminata, Sonia continua a far polemica.

Così come il suo fidanzato Angelo Madonia, escluso dalla competizione per “divergenze professionali”. In gara con la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, spesso è sorto il dubbio tanto nello staff quanto nella stessa Pellegrini, che il ballerino sbagliasse di proposito per favorire la sua Sonia, rivale in gara ma non nella vita. E alla giuria non è sfuggita la recente scelta del maestro di danza di invitare i propri follower social a votare Bruganelli e non la sua ex protetta Pellegrini. Chi si piglia si assomiglia.

Federica Pellegrini, la campionessa si commuove. Voto: 8

Federica Pellegrini conosce bene le difficoltà dello sport, ma di certo non si aspettava di doverne affrontare così tante anche a Ballando con le stelle. La campionessa si è vista privata del suo maestro di danza, Angelo Madonia, a causa delle polemiche di cui abbiamo già abbondantemente parlato sopra – glissate elegantemente dalla conduttrice Milly Carlucci nel corso della puntata. In suo soccorso era arrivato un veterano della trasmissione: Samuel Peron.

Sfortuna ha però voluto (e suggeriamo un malocchio a tutto il cast) che il danzatore si infortunasse gravemente durante la prova generale. E così, nel giro di un paio di giorni, Federica ha perso anche il secondo partner di ballo. Pacata e democratica, l’atleta ha raccontato il tutto senza recriminazione alcuna, restando al di sopra dei teatrini melodrammatici messi in scena da altri compagni di gara. E di fronte al dolore di Peron, che a causa del problema al ginocchio dovrà abbandonare la propria tournée, si è sinceramente commossa.

Ma questa storia ha un lieto fine. L’unione di due sfortune ha portato alla nascita di una bella opportunità. Sarà infatti il professionista Pasquale La Rocca – vista l’impossibilità di proseguire nella gara della sua allieva Nina Zilli – a prendere il posto di Peron e accompagnare Federica Pellegrini nella sua scalata verso la finale e, chi lo sa, magari persino alla vittoria.