Angelo Madonia lascia Ballando con le Stelle: arriva un nuovo ballerino per Federica Pellegrini

Fonte: IPA Federica Pellegrini e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle 2024

Colpo di scena a Ballando con le Stelle 2024: Angelo Madonia lascia il programma di Milly Carlucci. La rottura è arrivata dopo l’ultima puntata, quella in cui il ballerino – attuale compagno di Sonia Bruganelli – è andato su tutte le furie dopo l’ennesimo battibecco con la giurata Selvaggia Lucarelli. Ha abbandonato lo studio e si è rifiutato di rilasciare interviste, al contrario della sua allieva Federica Pellegrini.

Angelo Madonia è fuori da Ballando con le Stelle: il comunicato

La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica ha comunicato in una breve nota che, “a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”. Nella nota si legge inoltre che: “Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore”.

Nella puntata in onda su Rai1 sabato 23 novembre, Angelo Madonia è stato protagonista di un acceso scontro con Selvaggia Lucarelli. Dopo l’esibizione del ballerino con Federica Pellegrini, la giurata ha fatto i complimenti al ballerino nominando l’eliminata Sonia Bruganelli. Madonia non ha particolarmente gradito: “Tu fai battute perché sai dove arrivare. Io danneggio Federica? E tu danneggi la giuria“. Poi ha lasciato lo studio senza rilasciare interviste agli inviati de La vita in diretta e La volta buona.

Il comportamento di Madonia è stato in parte criticato da Milly Carlucci proprio ai microfoni del programma di Caterina Balivo: “Federica Pellegrini è stata una protagonista meravigliosa, c’è stata un po’ di tensione nel momento con la giuria, con Angelo, può capitare, anche se non dovrebbe capitare perché i maestri, noi della produzione, dovremmo avere l’aplomb di chi gestisce il programma, però poi siamo umani e succedono le cose”.

È probabile però che, oltre alla lite con Selvaggia davanti alle telecamere, sia accaduto altro dietro le quinte tra Angelo Madonia e la produzione di Ballando con le Stelle. Magari con Federica Pellegrini c’è stata qualche tensione di troppo, come spifferato già qualche tempo fa dal giornalista Gabriele Parpiglia. Per il momento il ballerino non ha ancora proferito parola.

Il commento di Sonia Bruganelli

La notizia dell’addio di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle è stata prontamente commentata da Alberto Matano a La vita in diretta. Il conduttore ha cambiato di corsa la scaletta della puntata che, fortunatamente, aveva tra gli ospiti proprio Sonia Bruganelli, che ha però appreso del comunicato della Rai proprio mentre era già nello studio della trasmissione pomeridiana.

“Evidentemente ci sono state delle divergenze, entrambe le parti molto probabilmente non si sono sentite di continuare questa collaborazione – ha detto l’ex moglie di Paolo Bonolis – Non so nulla ora, ne saprò di più quando lo incontrerò”. Secondo Matano potrebbero esserci stati dei problemi tra Madonia e Federica Pellegrini che sabato scorso, dopo aver ballato insieme, sono apparsi più distanti che mai dietro le quinte.

E ai microfoni de La volta buona Federica Pellegrini non ha nascosto un po’ di irritazione per quanto accaduto in diretta: “Mi sono sentita a disagio più volte, sono stata messa in mezzo a discussioni che non mi appartengono. Io sono qui per lavorare”.